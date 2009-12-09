

سعد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 19:01

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









لأنني أحب ديني كثيرا فيصعب علي ان أنقذ او أعاتب او اذكر اي دين آخر بسوء، هكذا علمني ديني وأخلاقي لا يسمح لي بذلك ، من هذا المنطلق بدأ سائق شاحنة كوردي أزيدي اليوم وهو يفرغ الشحنة في الشركة الذي اعمل فيها اليوم

و رغم كل المعانات التي لاقوها هذا الشعب الطيب والمسالم والمتسامح ، من الاسلام والمسلمين

قال: باننا تضررنا كثيرا بحيث لم يتضرر احد مثلنا

على يد المسلمين عربا وكوردا وتركاً وفرساً في العالم اجمع !

ولأنني أحب ديني كثيرا لا أستطيع ان أنعت المسلمين ولا دينهم ، كما يفعلون هم ،بالصفات السيئة او بالشتيمة والسباب،

لان اخلاقي وديني لا يسمحان بذلك!

وكل يأخذ نصيبه في الحياة، فمن يظلم ، يأخذ نصيبه بقدر ظلمه ، ومن يعتدي على الابرياء، ويسلب حريته ويعتدي على شرفه ، يسلط الهي عليه ظالما أقوى منه ويسلب منه شرفه، كما فعلها هو وأكثر ،اننا قوم مسالمون ، اكثر من كل الاديان والقوميات الاخرى، لا يمكن ان نعتدي او نفرض ديننا على احد ، ولا يمكن ان نحقد على احد مهما كان دينه أر جنسه او لونه ، كما يحقد داعش والمليار ممن يؤيدونهم ماديا وبشريا ومعنويا ، ويدعون علينا في صلاتهم !!!.

ما اروع الانسان بانسانيته، فاذا فقد انسانيته ، فليمت او يعيش مع الذئاب وبقية الوحوش في الغابة .

فهل سيحمل المسلم هذه الروح الطيبة ويمدح دين الايزيدية او على الأقل يحترمهم ولا يذكره بسوء كما فعلها الايزيدي الطيب، وامته الطيبين!!!