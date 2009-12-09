

بعض المفارقات بين التوراه والقرءان بخصوص قصص الانبياء ونبذه من تاريخ فلسطين القديم:

سهيله عمر

الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 11:31

المحور: مقابلات و حوارات







بعض المفارقات بين التوراه والقرءان بخصوص قصص الانبياء ونبذه من تاريخ فلسطين القديم:



عندما اقرأ التوراة اجد تشابها كبير مع قصص الانبياء مما يعزز ظني انها لم تطالها التحوير. لكن عندما اقرا تناقضاتها مع القرءان اعرف انها حورت. واليكم بعض الامور التي لفتت انتباهي فيها لغرابتها:



1- ذكر في التوراة ان سيدنا اسحاق هو الذبيح الذي ضحى بنفسه لأبيه سيدنا ابراهيم وكان الذبح على جبل المرايا. لكن لدينا بالقرآن ان الذبيح هو سيدنا اسماعيل.



2- ذكر في التوراة ان سيدنا هارون من صنع العجل وطلب من ال اسرائيل عبادته اما في القرءان ذكر انه السامري وتبرا هارون مما قام به. التوراة ذكرت سيدنا هارون اخ سيدنا موسى واخته مريم بصفات لا تليق بهما.



3- ذكر في التوراة ان سيدنا موسى طلب من الله ان يريه الارض التي وعد ال اسرائيل بها. فأماته في ارض مواب على جبل نبة قباله اريحا بعد ان اراه جميع الارض التي اقسم لنسله ودفنه في الجواء. اي ان اسرائيل تطالب بكامل الضفة حتما.



4-يشوع هو اول من حارب العمالقة في فلسطين التي يطلقون عليها ارض الموعد وانتصر عليهم. وكان قائد بني اسرائيل بعد موسى. كان هدفه ان يدخل ارض الموعد ويقسمها اثنى عشر سبط. لكن لم يرد ذكره بالقرءان. وكان معه كالب بن يفنه واعطي حبرون.



5- ذكر في القرءان قصه طالوت وجالوت وداوود بشكل مختلف جدا عن التوراة. ذكر في التوراة ان قائد اسمه جليات فلسطيني شن هجوم على بني اسرائيل التي بحكمها شاول وطلب داوود ان يقاتله وانتصر عليه. ثم ذكر ان شاول زوج داوود ابنته وكان يغار منه واراد الخلاص منه. فهرب الى مغاره عدلام واصبح رئيسا لمجموعه من المساكين. وبعد ان مات شاول ملك حبرون اختير داوود ملكا على حبرون ووسع ملكه. وذكر في التوراه ان داوود من احضر التابوت. اما في القرءان فطالوت الذي هو عندهم شاول هو ملك صالح وهو من احضر التابوت واختاره نبيهم ملكا لقتال جالوت وهزم داوود جالوت.



6- لديهم في التوراة ان ابنه فرعون من التقطت موسى من النهر اما في القرءان فهي امراه فرعون.



7-ذكرت التوراة ان سيدنا سليمان بنى بيت الله في 7 سنوات. لكن ذكرت التوراة امور سيئة عنه حيث قالت ان سيدنا سليمان عندما اغتنى وسقط في حب النساء ذهب وراء الهتهن وبنى لها مرتفعات ولهذا وعده الله ان يمزق مملكته ويعطيها لعبده لكن لن يكون في عهده. والقرءان نزهه من ذلك واقر الله فيه انه عبدا بارا.

8- الانبياء لبني اسرائيل تناوبوا قبل وبعد ان اسر نبوخذنصر اليهود واخذهم للعراق. لم يذكر القرءان شيء عن اسرهم في الا مجازا في سورة الاسراء عندما قال انه سلط عبادا له علي اليهود عندما افسدوا في الارض.



9- طبعا نعرف عن تاليه المسيح لسيدنا عيسى وانه سياتي في اخر الزمان وهذا تم نفيه في القرءان اذ قال الله تعالي ان سيدنا عيسى نبي وعبد من عباد الله.





وهنا نبذه عن تاريخ اليهود في فلسطين حسب ما ورد لدينا:



• الكنعانيون و اليبوسيون والفلسطينيون كانو يسكنون فلسطين. انتصر يوشع بن نون على العمالقه.

• ومن ثم انتصر طالوت على جالوت وفتح القدس وحكم داوود وسليمان 90 عام وتم بناء الهيكل.

• ثم سيطر الفراعنه ومن ثم الاشوريين 7 سنوات على فلسطين. ثم دخل البابليون الشام واخذ نبوخذنصر اليهود للعراق. طورش ملك فارس احتل العراق وسمح لليهود العوده ولم يعد الا القليل.

• ثم دخلت فلسطين حكم الاغريق اثناء الاسكندر المقدوني. ثم الانباط العرب بالبتراء احتلوا جنوب فلسطين 200 ق الميلاد. انقسم الاغريق ومنهم السلوقيين سيطروا على منطقة فلسطين وبداوا يضطهدون اليهود. وانقسم اليهود الى يهود الاغريق واليهود المكابيين هربوا من القدس، ثم عاد اليهود المكابيين بعد ان سمح لهم السلوقيين ممارسة شراعئهم وعودتهم في عيد الانوار وحصلوا على حكم ذاتي كان وراثي ليهوذا المكابي.

• توسعت المملكه اليهوديه للبحر ولكنها كانت تتبع الاغريق. ثم الرومان احتلوا فلسطين والشام والغوا المملكه اليهوديه وعينوا عليهم كاهن، وعينوا بعد ذلك هيرود موالي للرومان.

• زكريا ويحي ومريم جاءوا في عهد هيرود وابناءه. بعد مولد المسيح بست سنوات حكم الرومان مباشره والغوا المملكه اليهوديه ولكن القضاء والدين بيد اليهود. بطليموس حاكم روماني في 26 م حكم القدس ولم يكن يعترف بعيسى، وقتل سيدنا يحي ومن ثم قتل زكريا.

• غير عيسى في احكام اليهود وتامر عليه كهنة اليهود لقتله واصدر بطليموس حكم بقتله واعدم شبيه عيسى، وفر اتباعه الى روما وكتبت الانجيل بعد ذلك.

• مات بطليموس بعد موت عيسى ب 3 سنوات وسمح لذرية هيرودوس بالحكم الذاتي مع ضرائب. ثار اليهود ضد روما ولكن قضي على ثورتهم ودخل بيتوس القدس ودمر اثار اليهود والهيكل وباع اليهود كأسرى لروما، وبنيت الياء على اثار اليهود ومعابد رومانيه بدل المعابد اليهوديه ومنعوا دخول اليهود 200 عام. غزو من قبل زنوبيا على فلسطين ومصر وتدمر ولكن لم يستمر حكمها بفلسطين اكثر من 3 سنوات.

• ثم سيطر قسطنطين ملك روما وقد امن بالمسيحيه على مصر والشام والدوله البزينطيه، ودخلت امه القدس وبنت كنيسة القيامه ومنع اليهود دخول القدس ، ثم الملك جوليان ارتد لليهوديه وامر ببناء الهيكل.

• عند ولادة الرسول محمد ص كان يحكم فلسطين الرومان ، والنصرانيه هي الاساس واهلها الاصليين الكنعانيين واليبوسيين من جزيرة العرب. قبل هجرة اليهود، هزم الفرس الروم وساعدهم اليهود ودمروا كنائس المسيح . ثم حدث الاسراء والمعراج، ثم هزم هرقل الفرس بمساعدة اليهود املا في ان يعفوا عنهم ولكن اعد لهم مجازر وانتهوا من فلسطين، وفي القدس وصله كتاب الرسول ولم يسلم.

• ثم كانت معارك بين المسلمين والروم، مؤته ثم اجنادين جنوب القدس، ثم فتح دمشق، ثم معركة اليرموك، انتصر المسلمون وانسحب هرقل من الشام وقال سلام عليكي. تحرك عمرو ابن العاص وقد تحصن النصارى بالقدس بعد ان سيطر المسلمين على المدن الاخرى. قال البطريك كبير القساوسه لن اسلمها الا لرئيسكم عمر ابن الخطاب، اتى عمر ابن الخطاب ، واعطاهم امان على انفسهم واموالهم وكنائسهم وصلبانهم ، وفرض الجزيه. رفض عمر ان يصلي بكنيسة القبامه وكان مكان المسجد الاقصى مزبله فكنسها وصلى ثم بنى مسجد خشب. - مات ابو عبيده ابن الجراح بطاعون عمواس وحكم معاويه ابن ابي سفيان اربعين سنه ودخلوا الاسلام



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