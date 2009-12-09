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الشاعرة التولاوي لكبيرة تكتب قصيدة -حمامة سلام -


المركز المغربي للفكر والإبداع
الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 11:27
المحور: الادب والفن
    


ﺃﻳﺎ ﻫﻮﻯ ﻧﺎﺳﻴﻨﺎ ...
ﻧﺴﻴﻢ ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ .…
ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﻨﺎﺟﻴﻨﺎ .…
ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺗﺮﺛﻴﻨﺎ .…
ﺤﻤﺎﻣﺔ ﺳﻼﻡ ﺃﻣﺎﻧﻴﻨﺎ .…
ﺗﺤﻠﻖ ...
تطير...
ﻓﻲ ﺳﻤﺎﺀ ﺃﺭﺍﺿﻴﻨﺎ .…
ﺃﻳﺎ ﻫﻮ ﻧﺎﺳﻴﻨﺎ .!…
ﺑﻚ ﺍﻟﻌﺰ ﻳﻨﺎﺩﻳﻨﺎ .…
ﻓﻲ ﻟﺤﻆة ﺃﻣﺎﻧﻴﻨﺎ ..
عز ...
ﻓﺨﺮ...
ﻭﺍﺩﻳﻨﺎ …
ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻷﻃﻠﺲ ﻓﻴﻨﺎ …
ﺷﺎﻣﺨﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﺎﻟﻴﻨﺎ .…
ﺃﻳﺎ ﻫﻮﻯ ﻧﺎﺳﻴﻨﺎ ..!…
ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻮﺭﻭﺩ ﺣﻮﻟﻨﺎ …
ﺑﺼﻮﺕ ﺣﻔﻴﻔﻬﺎ ﺗﺤﻴﻴﻨﺎ .…
ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺤﺐ ﻭ ﺍﻟﻮﺩ ﺯﻣﻨﺎ .…
ﻋﺴﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻬﺬﻳﻨﺎ .…
ﺃﺣﺒﺎﺏ ﻭ ﺃﺧﻮﺓ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻨﺎ .…
ﺃﻳﺎ ﻫﻮﻯ ﻧﺎﺳﻴﻨﺎ …
ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻳﻐﺮﺩ ﺑﺄﻳﺪﻳﻨﺎ ..…
ﻳﻄﻴﺮ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻳﺮﺳﻞ ﺳﻼﻣﺎ …
ﻭ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺣﺎﻣﻴﻨﺎ ..…
ﺻﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ .… ‏( ﺹ ‏) ..
ﺧﻴﺮ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﻓﻴﻨﺎ...
ﻋﺴﻰ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻴﻨﺎ .…
يزول ﺍﻟﻐﻤﺎﻡ ...
ﺍﻟﺤﺐ ﻳﺮﻭﻳﻨﺎ





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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - المركز المغربي للفكر والإبداع - الشاعرة التولاوي لكبيرة تكتب قصيدة -حمامة سلام -