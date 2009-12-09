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تمرة تبرزل ..!!


طالب الجليلي
الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 02:59
المحور: الادب والفن
    


أنأمن شفتك
دخت ..
رهبة اعيونك سودنتني
اوعلى الحايط
حتى لا طيح
انتجيت !
شنهي انته ؟!
وشخلى من وصفات الحسن
ربك .. مارسمها
ليش يا ربي
اشجنيت
عود رمان طولك
واشويه احلى
مهره حمدانيه
توها شبت
نخله بصراويه
يتمايل امدلل
جذعها..!
والشمس تتبارى امن الصبح
وي بسمتك!!
اعيونك النعسانه كلش
وبغنج حتى
من تومي!!
ونته جنك مادريت !!
تالي عمري كدامي
الله جابك
تمره من عثك التبرزل
اوكدامي ارتميت
جا شكلك ؟!
يا بعد عمك..
تدري انا
وبلحظتها اشدعيت؟!
كون كبل ما أشوفنّك
يا بعد روحي ..
عميت ..!!!
3 شباط 2017





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طالب الجليلي

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