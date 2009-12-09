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نوميديا جرّوفي
الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 22:47
المحور: الادب والفن
    


كيف عرفت طريقي؟
من أرشدك إليه؟
حين أعلنتُ حبّي لك بغرور
كنت تتّكئين على خيال قلبي
فزرعت حبّك بذرة في رحم صخرة
و لملمتُ ألحاني شراعا
لأبحر في عينيك
أغرسُ في قلبك وردة
فتنبتُ في قلبي ألف حديقة
أخفضُ صوتي و خطواتُ قلبي
على أرض الجسد
أحملُ نعش جسدي و أرحلُ
بضائعُ قلبي في عتبة بابك
لستُ ممّن يؤمنون بعرض الكلام
و لا ممن يؤمنون بأنّك مجرّد أور
على جدران قلبي نقشتُ وجهك
و شيءٌ من غرور حرفك
لخطى دربك أنا لك شمعة
أحترقُ كلّ يوم
و أضيع في الأعوام أبحثُ في معجمي
فلا تسألينني من أنا؟
أنا بدايةٌ بلا نهاية
و نهايةٌ لا تعرف بداية
إلتقيتك فاحتضننا الغمام
أحلمُ يا أور
أن أرسم لك أرجوحة من ضفائر القمر
ليهطل المطر





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نوميديا جرّوفي

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