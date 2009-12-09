

نوميديا جرّوفي

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 22:47

المحور: الادب والفن









كيف عرفت طريقي؟

من أرشدك إليه؟

حين أعلنتُ حبّي لك بغرور

كنت تتّكئين على خيال قلبي

فزرعت حبّك بذرة في رحم صخرة

و لملمتُ ألحاني شراعا

لأبحر في عينيك

أغرسُ في قلبك وردة

فتنبتُ في قلبي ألف حديقة

أخفضُ صوتي و خطواتُ قلبي

على أرض الجسد

أحملُ نعش جسدي و أرحلُ

بضائعُ قلبي في عتبة بابك

لستُ ممّن يؤمنون بعرض الكلام

و لا ممن يؤمنون بأنّك مجرّد أور

على جدران قلبي نقشتُ وجهك

و شيءٌ من غرور حرفك

لخطى دربك أنا لك شمعة

أحترقُ كلّ يوم

و أضيع في الأعوام أبحثُ في معجمي

فلا تسألينني من أنا؟

أنا بدايةٌ بلا نهاية

و نهايةٌ لا تعرف بداية

إلتقيتك فاحتضننا الغمام

أحلمُ يا أور

أن أرسم لك أرجوحة من ضفائر القمر

ليهطل المطر