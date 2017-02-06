

موقع 30 عشت

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 22:31

المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية









بعد أن تم نشر الجزء الأول كاملا من دراسة "مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية إلى الأمام: الأحداث، السيرورات، الأطروحات، الملابسات و النتائج"، و الذي تضمن:



القسم الأول



مقدمات عامة

توطئة

الفصل الأول: منعطف 1979

الفصل الثاني: تجربة 1979 بين الغموض و الحقائق "المقدسة"

الفصل الثالث: صراعات 1979 بين الجهل بالحقائق و التأطير الإيديولوجي "المجرد"

الفصل الرابع: إشكالية الخط السياسي و صعوبات التحديدات الزمكانية للصراعات داخل منظمة "الأمام"

الفصل الخامس: نوعية العلاقة بين المنظمة الثورية الماركسية ــ اللينينية و قاعدتها الاجتماعية

الفصل السادس: مسار الصراعات المنعرج و الوجه المقنع للتحريفية



القسم الثاني



الفصل السابع: جدلية التناقض و الصراع بين الخطوط داخل منظمة "إلى الأمام"

الفصل الثامن: سيرورات بناء الخط العام لمنظمة "إلى الأمام" و حركة التناقضات

الفصل التاسع: خطاطات أولية لتطور الصراعات داخل منظمة "إلى الأمام"

الفصل العاشر: في أهمية فترة نونبر 1974 ــ دجنبر 1976



ينشر موقع 30 غشت اليوم، الجزء الثاني كاملا، و الذي يتضمن:



القسم الأول: دور الأطروحات الإصلاحية في تصفية المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إلى الأمام"



الفصل الأول: الهجوم الإيديولوجي للنظام الكمبرادوري و البرجوازية الوطنية و ظهور الاتجاهات الاصلاحية التحريفية داخل الحملم

الفصل الثاني: الثورة الوطنية الديمقراطية على الطريقة اليعتوية

الفصل الثالث: الثورة الوطنية الديمقراطية على الطريقة الأنوالية



القسم الثاني



الفصل الرابع: الأطروحات الإصلاحية داخل منظمة "إلى الأمام"



القسم الثالث



الفصل الخامس: الأطروحات الثمانية لخط الردة



هذا و سيبدأ موقع 30 غشت قريبا في نشر أقسام و فصول الجزء الثالث من هذه الدراسة، و كذا مجموعة من الوثائق الأساسية لمنظمة "إلى الأمام" المرحلة الثانية 1980 ــ 1994 : الخط التحريفي ــ الطور الأول: 1980 ــ 1985



لقراءة النص الكامل للجزء الثاني من دراسة "مسلسل تصفية منظمة "إلى الأمام" “ ، أنظر رابط موقع 30 غشت.

http://www.30aout.info



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