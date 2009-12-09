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زحف


عبد العزيز الحيدر
الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 20:19
المحور: الادب والفن
    


زحف
صنارة .... لن أرمي
مركبا.... لن اركب
على دكة الشمع ببابي
وأوقد أغنية انتظار
الرياح تصفر معي
والأغصان تتمايل برقصة زرقاء
سيأتي يوم الاحتفال قريبا
هو في الأطراف القصية من هذه النتف البهيجة
من بواكير الغيوم
سأفتح من أجلها شبابيك القصائد
وألوح بمنديل أخضر
من مجلسي هذا.... سأبصر زحف الكائنات إلى أوكارها
الزحف المقدس
وأنا سأزحف إلى غابات قلبي
مدثرا بفروة سوداء
ووسادة ناعمة من الأحلام

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عبد العزيز الحيدر

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