

عدلي جندي

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 19:56

المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية









حملة ضد موقف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من المهاجرين والتعصب و.....

المواطن الأمريكي رونالد ترامب صرح مراراً أن المهاجرين (خاصة من البلاد الإسلامية) لم يتمكنوا من التأقلم والتعايش وقبول دستور مدني علماني عالماني بل يريدون فرض عادات البدو وثقافة الصحراء في تعاملاتهم مع بعضهم البعض ومع المجتمع الجديد بمعني صعوبة التأقلم علي الحياة الديمقراطية لذا المواطن ترامب يري أن وجودهم ( المهاجرين) ربما يمثل خطر علي السلام الإجتماعي في بلده أمريكا

الرئيس مواطن أمريكي له كل الحق في حرية التفكير والتعبير والإعتقاد

أمريكا بلد ديمقراطي لا يحكمه مواطن ساعده الحظ ليصبح لقبه رئيس الولايات الأمريكية المتحدة فترة رئاسية واحدة وبعد أربع سنوات يتحدد من يكون الرئيس القادم

أمريكا دولة مؤسسات ترامب يمثل فقط قمة هرم الحفاظ علي عمل تلك المؤسسات وفي نفس الوقت له مُطلق الحق في التفكير والتعبير والإعتقاد مع ملاحظة أنه لا يملك سلطة مطلقة مثلما يمتلك حاكم في بلد شرق أوسطي حريته التصرف في قطيعه ...هل تعرفون الفرق؟

مواطن إيراني ( Vayeghan) أبنائه هاجروا وإستوطنوا في عدة ولايات أمريكية قرر الأسبوع الماضي زيارة أبنائه وأحفاده بأمريكا وحٓصُلٓ علي فيزا أمريكا ولكن بمجرد وصوله إليّ مطار لوس أنجلوس تم ترحيله وإعادته إليّ طهران عاصمة بلده إيران والسبب أن دولة إيران صنفها المواطن الأمريكي رئيس الولايات الأمريكية المتحدة دونالد ترامب ضمن دول تخضع شعوبها للحظر المؤقت دخول الأرض الأمريكية

لم تهدأ عائلة ( Vayeghan) وإلتجأت إليّ تحكيم القضاء الأمريكي وفِي الدول الديمقراطية القضاء يعرف رسالته ( ليس كما يحكم بحسب معتقده وخوفه علي كرسيه كما حكم قضاء موريتانيا علي الكاتب محمد ولد مخيطر بالإعدام لمجرد كتابته مقال يشرح فيه ظلم أبناء البطة البيضة بحق أتباع البطة السودة .. أو كما حِفظ القضاء قضية العجوز القبطية في المنيا بصعيد مصر لأنها من أتباع البطة السودة و....) ولذا حكم بأحقية ( Vayeghan) في دخول أمريكا وقد عاد الرجل (Vayeghan) اليوم وإستقبله في مطار لوس أنجلوس مواطنون أمريكيون لهم مطلق الحرية في التعبير بشتي الطرق عن معارضتهم للرئيس المواطن الإمريكي ترامب..

ترامب يا سادة مواطن أمريكي ومهما حاول أن يفرض ديكتاتوريته هو أولاً وأخيراً مواطن في دولة ديمقراطية يخضع لحكم الشعب وليس في مرتبة آلهة حكام وملوك شعوب الشر خ ال أو س خ .

برجاء تصحيح إسم حملة لمناهضة سياسات ترامب المعززة لثقافة التمييز والكراهية والتعصب......

إليّ ......: حملة تعرية أسباب عنصرية سياسات ترامب العنصرية تجاه المهاجرين .