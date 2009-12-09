

عبدالكريم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 23:49

المحور: الادب والفن









( نص غنائي - شعر شعبي عراقي)

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نجمةْ صبح..شِتضوينْ

ساعَة وتِجي بكل الضوَة

حلوَة الشمس.. ياحلوَة



هذا العشگْ.. وشِتْريدينْ

شوفِي شْلَعَبْ بيَ الهوَى

فدوَة الوفَه..شْگدْ يِسْوَة



مَرْ الهوَى ومَرمَرْنَه .. وبوَسْناهْ

درب الورد مثلك فيْ .. ورَشْرَشناهْ

مثلكْ حلُو.. مثلكْ مَيّْ..

مثلكْ زهرْ.. بحر وضَيْ .. ولمْلَمناهْ

بوسناهْ..

ولملمناهْ..

ورشرشناهْ.. أجملْ شَيْ



ليلْ وبرد ومْتانينْ

مَحلاكْ يا بابْ الخشبْ

مَرتْ عليكْ سْنينَا



بستانْ خصرَه يلفْ نهرْ

مَرشوشْ ريحانْ ومطرْ

زاهي وحلُو يا بيتنَا



عصفورْ

عِشَه عْلَى السورْ

وينْ تروحْ..

وينْ تدورْ..؟

صحرَى وتِنامْ بخيمَة

غيمَة وتِلفْهَا الغيمَة

ونرگِصْ سِوَى سربْ طيورْ..