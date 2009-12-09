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الشاعرة زينب الطهيري تكتب قصيدة - انبعاث


المركز المغربي للفكر والإبداع
الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 05:25
المحور: الادب والفن
    


من رحم الصقيع
في حلكة ليل غزا الأفق
يمتد عنيدا جبارا
يعيث قهرا
في مواسم الجماد
من رحم الصمت الرهيب
أشعل الثلج لهيبا
أنبعث زهور ثلج
تكسو وجه المحيط
سواد حالك
يلتهم خزائن الشتاء
يستعذب أنين الأحياء
يفرغ الاثار والديار
يبيد جوهر الحياة
شفق قطبي
ينبعث من رحم الكون
كلمح بصر
كفسحة عمر
كنفحة زهر
كجذوة جمر
تصهر الجبال جداولا
تنساب
تنعتق من كبلات الخوف
كفلق الصبح
كنسمة الفرح
كلحمة الجرح
يسري ترياقا
يذهب بأسا
في الروح والجسد
سفر روحي
صوب عوالم نورانية
حيث ترفل الروح
عروسا
في بحبوحة النسيان





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المركز المغربي للفكر والإبداع

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - المركز المغربي للفكر والإبداع - الشاعرة زينب الطهيري تكتب قصيدة - انبعاث