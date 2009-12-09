التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - المركز المغربي للفكر والإبداع - الشاعرة زينب الطهيري تكتب قصيدة - انبعاث
|
|
الشاعرة زينب الطهيري تكتب قصيدة - انبعاث
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
الشاعرة فاطمة الزهراء اشهيبة تكتب - ريح الحنة -
- اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط ينظمون أمسية شعرية -محامو ...
- الشاعرة حنان الوليدي تكتب قصيدة - شجن النايات -
- الشاعرة حنان الوليدي تكتب قصيدة - جفت الاقلام -
- الشاعرة حنان الوليدي تكتب قصيدة - صلاة الغائب عليك ياوطني.-
- الشاعر حميد يعقوبي يكتب قصيدة - شيء ما ... -
- الشاعرة سمر حاتم تكتب ” جذور الانتماء “
- الشاعرة ليلى سليم تكتب قصيدة - في قلبي حسرة.... -
- الشاعرة رجاء قيباش تكتب قصيدة - كل صباح -
- المركز المغربي للفكر والابداع في حوار مع الشاعرة المغربية رج ...
- الشاعرة السورية عاتكة حسن تكتب قصيدة - بعض من أمل -
- الشاعر رضا الموسوي يكتب قصيدة - تَعَدَّدَتِ الأسماءُ .. و حب ...
- محمد الرضاوي يكتب قصيدة - افتحي درج ذاكرتك كي أتنفس -
- - قلب محتضر- للشاعرة رجاء قيباش
- الشاعرة المغربية سعاد بازي تكتب قصيدة - لغتك تكفيني -
- الشاعرة فرح أيمن تكتب قصيدة - حكاية ظل امرأة -
- الشاعرة اللبنانية أحلام الدّردغاني تكتب قصيدة - نيرونُ -
- الشاعرة زوليخة عوني تكتب قصيدة : -كلمة -
- الشاعرة السورية عاتكة حسن تكتب قصيدة - كوكب مسحور -
المزيد.....
- سباستيان باري يفوز بجائزة -كوستا- الأدبية للمرة الثانية
- عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في الصحافة الدولية
- الفن التشكيلي يرعى الأطفال المرضى بالسرطان في بيروت
- المخرج الإسباني ألمودوفار رئيساً للجنة تحكيم مهرجان كان
- الذكرى الثالثة لرحيل الفنان صادق علي شاهين
- السّفارة المَصريَّة في تل ابيب تُصِرّ على رفض دخول الكاتب عب ...
- جلالة الملك يبرز مساهمة المغرب في جهود حفظ السلم والاستقرار ...
- الصحافة العالمية تحتفي باستعادة المغرب لمقعده الإفريقي
- وفاة الفنان عبداللطيف يعقوب في احد مشافي العاصمة صنعاء
- لوموند: هذا هو فريق محمد السادس الذي أنجح العودة لإفريقيا
المزيد.....
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - المركز المغربي للفكر والإبداع - الشاعرة زينب الطهيري تكتب قصيدة - انبعاث
|