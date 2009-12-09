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لن يكون الشرف ثلمة..!


عبدالكريم هداد
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 22:30
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    




عجبي من شعب.. يردد ويصفق ما ينشده الشعراء وما يسطرون ..!
وهم يتغنون بالشاجور والسواتر والسيوف والخيول والحصار والثورات والعشيرة وشخصيات تاريخية والعرض والارض ويردحون للتي ذهبت والتي اتت.. حتى لحروب الطغاة..!
لكنهم يلتزمون الخرس والطمأنينة تحت ظلال قوانين سلبت وتسلب منهم العرض والارض والخبز والكرامة..!
فليتغنى الشعراء كما كانوا يتغنون امام صدام ومهرجانات حروبه.. وليسيروا نحو الهلاك..!
ألف مبروك لكم الصمت وبيع الضمير ورقص الشعراء في مهرجانات مدفوعة الأجور مسبقاً.. !
واحزاب مدفوعة ثمن عمالتها في بيع العراق.. حيث أرباح المناصب وقوميسيونات شركات قادتها المليارديرية.. !
الشرف ليس نصفاً أو ثلثاً أو ربعاً..!
ولن يكون الشرف ثلمة.. او اسطر بيان سياسي..!
الشرف ليس لعبة يمكن تبرير الخطأ فيها..!


28-1-2017





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عبدالكريم هداد

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الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - عبدالكريم هداد - لن يكون الشرف ثلمة..!