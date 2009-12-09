

= خمسون سؤالاً يجب أن يجيب عليها الاسلام :

رمضان عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 00:04

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







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1- هل الله يصلي ؟

عن عطاء بن ابي رباح قال‏:‏ بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به كان كلما مر بسماء سلمت عليه الملائكة، حتى اذا جاء السماء السادسة قال له جبريل‏:‏ هذا ملك فسلم عليه، فبدره الملك فبداه بالسلام عليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ وددت اني سلمت عليه قبل ان يسلم علي ، فلما جاء السماء السابعة قال له جبريل‏:‏ ان الله عز وجل يصلي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏ :‏ اهو يصلي‏ ؟‏ قال‏ :‏ نعم، قال‏ :‏ وما صلاته‏ ؟‏ قال‏ :‏ يقول‏ :‏ سبوح قدوس ، رب الملائكة والروح.

= وقيل يقول : سبوح قدوس ، رحمتي سبقت غضبي .

== ماذا يعني هذا ؟ اذا كان الله يصلي ويقوم بطقوس وتسبيحات .

ومعروف أن كل عمل له مردود وهدف وسبب .

فما هو السبب الذي يجعل الله يصلي ؟

فالشخص يصلي لإرضاء كائن آخر يملك قدرة أكثر وقوة ولديه أشياء لا يمكن نيلها من قبل الآخرين إلا بالصلاة ، فمن هو الكائن الأعظم قدرة من الله والذي يجعل الله يصلي له لإرضاءه ؟

فالانسان يصلي طمعا في جنة ، وخوفا من النار

فلماذا يصلي الله ، هل يطمع في جنة ، أم يخاف من نار ؟

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2- ما معنى ملك اليمين ؟ وهل للمرأة ملك يمين ، ذكور واناث ، وهل يحق لها التصرف بملك اليمين مثل الرجل ؟

4- ما هي حقوق المرأة في الجنة ؟

5- ما دام في الجنة ذكر وأنثى ، فهل هناك زواج ومهور وطلاق ؟

6- هل المرأة في الجنة تحمل وتلد ؟

7- هل سكان الجنة عراة ، أم يلبسون شيئا ، ومن ماذا تُصنع ألبستهم ؟

8- هل ستكون أحجام سكان الجنة 60 ذراعا طولا بالتساوي مثل طول آدم ، ونفس اللون ، ونفس شكل الوجه ، أم أن ألوانهم وأشكال وجوههم مثل ما كانوا في الحياة الدنيا ، الأسود ، أسود ، والأبيض ، ابيض ؟

9- هل هناك مجتمع في الجنة ، وهل يتزاور سكان الجنة مع بعضهم البعض ؟

10- هل هناك مساكن ، ومن يبنيها ، وهل هي من لؤلؤ ، أم من قصب ؟

11- هل هناك تعامل تبادلي ، بيع ، شراء ؟

12- هل الحياة في الجنة ، حياة روحية ، كما نرى الناس في الأحلام ؟ 13- هل الحياة في الجنة مادية وبها متعة ولذة حسية جسدية ، أي بها احساس واستمتاع بالجنس والطعام ؟

14- هل الحياة في الجنة جنسية فقط ، يبقى الرجل يضاجع زوجاته بالتوالي كل مرة تعادل عمره في الدنيا ، ولا شئ غير تكرار التواصل الجنسي ؟

15-هل في الجنة عمل وزراعة ؟

16- هل يوجد في الجنة رمال وجبال وصخور ومنحدرات ؟

17- هل يوجد غابات وأشجار ونباتات ، ومن يزرعها ؟

18- هل في الجنة ماء ، وملحقاته من بحار وأنهار وأمطار ، ولماذا أسماء الأنهار هي نفس أسماء أنهار الأرض النيل ، الفرات ، سيحان ، جيحان ؟

19- هل يوجد أرض وسماء بها نجوم ، أم فضاء لا نهائي خالي ؟

20- -هل الأطفال في الجنة يكبرون ويتزوجون ؟

21- - هل تنمو أجساد الناس في الجنة ؟

22- هل هناك أمراض وموت في الجنة ؟

23- هل يوجد دول وأنظمة حكم وملوك ورعية ؟

24- هل هناك حيوانات وأسماك وطيور وزواحف في الجنة ، وما هو دورها ؟

25- هل في الجنة وسائل مواصلات للتنقل من مكان الى آخر ؟

26- هل هناك نار في الجنة ؟

27- هل هناك طبخ وعملية تحويل الأطعمة لتكون مستساغة في الأكل ؟

28- هل يوجد في الجنة مذاقات مختلفة للأطعمة ، أي يوجد مذاق حلاوة وملوحة وحموضة ؟

29- ورد في السيرة أن الجن تأكل من طعام البشر ، من أرز ولحم وعظام ، فهل تنمو أجسادهم بشكل روحي أم بشكل مادي مثل البشر ، أم بشكل ناري ؟

30- لماذا الحيض عند المرأة ركضة من ركضات الشيطان ؟ وهل يعني هذا أن هناك أجزاء في جسم الانسان من عمل الشيطان ، ابليس ، أم أن عملها يتم بأمر من الشيطان ؟

31- لو ألغينا فكرة الشيطان من أفكار البشر ،، أي قتلنا الشيطان ، فسيبقى الرحمن وأعمال الخير هي السائدة ، هل يبقى معنى للثواب والعقاب ؟

32- هل أرواح الحيوانات والطيور تختلف عن أرواح البشر ؟

33 – ما هو مصير أرواح الحيوانات والطيور ؟

34- ما هي العبرة من خلق أطفال وقتلهم وهم لا زالوا أطفالاً ؟

35 – هل سيصبح الأطفال طيور في الجنة ، أي درجة أقل من مستوى البشر ؟ أليس هذا عقابا لهم مع أنهم لم يرتكبوا أي ذنب ؟

36– هل أطفال أتباع الديانات الأخرى المسيحيين والبوذيين واللادينيين سيصبحون طيور في الجنة ، فهم لم يكبروا لكي يكونوا مكلفين بالعبادة ..

37 هل توجد روح في الحيوان المنوي المقذوف من الرجل ؟

38- هل توجد روح في البويضة المتولدة في مبيض المرأة ؟

39– كيف جاءت الروح لحواء ما دامت هي قطعة من جسد آدم ؟

40– هل الروح كل واحد ، أم ممكن وجود أقسام للروح ؟

41 – هل الأرواح تنمو وتكبر ؟

42– هل الأرواح تتزاوج وتتوالد وتتجمع مكونة مجتمع روحاني ؟

43- ما معنى أن تكون حرا ،، وأنت مقيد بالمشيئة الالهية والتي لن تستطيع منها فكاكا ، ولن يستطيع أحد من الناس أو بمجموعهم أن يغيروا ما كتبه الله لك من ضرر أو نفع . = ولا يحدث ضرر من السحر وغيره إلا بإذن الله تعالى، فالله تعالى يقول: «فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» [البقرة: 102]، وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ» [سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، باب منه، وصححه الألباني].

= كيف يكون الانسان ضمن هذا النوع من المشيئة الطاغية ، وفي نفس الوقت ممكن أن تكون له شذرة من حرية !!! انه واقع تحت قدر لا يستطيع منه فكاكاً ، فالقضاء هو المشيئة الطاغية الواقعة علي الانسان ، والقدر هو المدى الزمني المحدد من قوة عظيمة لا قِبل للانسان بها ، من هنا ليس له من طريق إلا الاستسلام لأن ليس له أي دور في فعل أي من الأفعال بل هو مبرمج لكي في الفعل والحركة والزمن !!

44 – هل المسلم يجب أن يصدق أن آمنه حملت بمحمد أربع سنين ؟

45 – معروف تاريخيا أن سورة النجم سبقت سورة الاسراء !! هل الاسراء والمعراج حدثا في نفس الليلة ؟

46 – لما كانت الأثداء مرتبطة بالإناث لإرضاع الأطفال ، فلماذا هناك أثداء للرجال ؟

47 – اذا كان آدم – حسب الأديان الكتابية – قد ظهر على الأرض قبل 10- 12 ألف سنة ، فما تفسير وجود بشر قبل 300 ألف سنة ؟

48 - الحج سعي وطواف واقتداء ، وسلوك جاهلي قبل النبوة ، فمن أمر الجاهلين بالحج فلبوا النداء ؟

49 - يقولون لم يبق غير ذرية نوح من البشر بعد الطوفان ، فهل كان من معه عُقماء ؟

50 – اذا كانت هناك غاية من وجود المخلوقات ، فما هي الغاية من وجود الديناصورات التي انقرضت قبل ظهور الانسان ؟

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