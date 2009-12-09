

المستنير الحازمي

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 21:09

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









وأنا أفتش في سير الأولين ..وقصص الغابرين وجدت هذه القصة عن سيد الأولين والأخرين عن سيدنا محمد.. قصة وسيرة وحياة قثم بن عبد اللات ..محمد ابن أبي كبشه ..

المعروف بأمانته و المشهور بصدقه وعدالته .. وأنه الصادق الأمين هكذا من غير شهادات ولا مستندات إنما فقط غلاسه

أفتش في معجزاته وسيرته وأقواله ..فوجدته و لكن هذه المرة وجدته يخون ويسرق

نعم محمد الأمين الذي أؤتمن على الوحى والرسالة والنبوءة الخاتمة يخون الأمانة ويسرق ..فبعد قصة خيانته المشهورة مع مارية القبطية وقصة بيعه لمستقبل أمته من أجل فرج النساء ..ها هو مرة أخرى يخون ويسرق ولكن هذه المرة مختلفة تماما يسرق من غير أن يترك دليل ..

فالقصة تقول

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كنتُ أَرْعَى غنمًا لعُقْبَةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ، فمرَّ بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ، فقال: (يا غلامُ! هل من لبنٍ؟) قلتُ: نعم، ولكني مؤتمنٌ،

قال: فهل من شاةٍ لم يَنْزِ عليها الفحل (لم تحمل)، فأتيتهُ بشاةٍ، فمسحَ ضَرْعَهَا، فنزلَ لبنٌ، فحلبهُ في إناءٍ، فشربَ وسَقا أبا بكرٍ، ثم قال للضَّرْعِ: (اقلُصْ) فقَلَص. ثم أتيتهُ بعد هذا،

فقلتُ: يا رسول الله! علِّمْنِي من هذا القول، فمسح رأسي، وقال: (يرحمُك اللهُ، فإنكَ غليمٌ مُعَلَّمٌ) رواه أحمد وصححه الألباني.

صدق أو لا تصدق نعم النبي محمد سرق اللبن وفوق هذا حلب شاة مريضة كبيره هرمه ..والجميع يعرف أن الخارج منها سائل لزج قذر لا هو بالحليب ولا هو بالماء .. فكيف استساغ شربه ومذاقه ..

حرامي وسارق وخائن وفوق هذا قذر .. يسرق من مال الغير .. ويعلم أصاحبه السرقة والاختلاس

ولا تقف العجائب عند هذا الحد ..بل نجده أيضا يسرق ويأكل من مال الصدقة والزكاة .. الذي اؤتمن عليه

أن النبي دخل بيت عائشة فرأي لحما , فقال أشووا لنا منه .فقالوا : يا رسول الله ! أنها صدقة فقال رسول الله ..

" أشووا لنا منه ..فقد بلغ محله "

فالنبي الذي يقول " ( لا تحل لنا الصدقة ) أكل من مال الصدقة .. ولم يبالى بشيء وضرب بتعاليمه و أوامره ونواهيه عرض الحائط .. فأكل من مال الصدقة وأقترف ما ينهى نفسه عنه .. وكذب على أمته بأكبر الكذبات

بل حث صراحة على السرقة من المزارع فقال

(( إذا أتيت على حائط بستان . فناد صاحب البستان ثلاث مرات ..فإن أجابك وإلا فكل ..!!

فلا غريب أن يكون محمد هو استاذ الحرامية واللصوص ومربى السراق .. فتخرج على يده ابن عباس الذي سرق ميزانية الدولة وبيت المال في زمن علي بن أبي طالب ..

وأبو هريرة الذي سرق مئات الألاف من أموال خزينة ولايته في البحرين !!

والحبل على الجرار من الحرامية والسراق طيلة تاريخ الدول الإسلامية الواحدة تلو الأخرى ..

ولا عجب أن تكون الدول الإسلامية التي تطبق شرع الله وتقتدي بسنة نبيه هي الدول الأكثر فسادا وإفسادا وخرابا في الأرض ..وهى الأولى على سلم مدركات الفساد في العالم

وأن نسمع ونقرأ عن لغز اختفاء أكثر من ترليون ريال من ميزانية بلد التوحيد والإسلام السعودية ولا يعرف مصيرها

هذه غير مئات الملايين التي يسرقها قضاة والمحتسبون في بلد الإسلام السعودية سنويا ويتم اتهام الجان بسرقتها !!

نهبو البلاد والأوطان وسرقوا الخيرات باسم الوطنية والإصلاح والصلاح والدين والإسلام !!

هذا هو الحال ..فإذا كنت تعيسا كئيبا سوداويا لا ترى أي مستقبل وحياة لهذه المنطقة من العالم ففتش عن الإسلام