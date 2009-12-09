

ظاهرة التها م الانثى لذكرها لدى البعض من الانواع الحيوانية

فاضل فرج خالد

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 13:54

المحور: الطب , والعلوم







ظاهرة التهام الانثى لذكرها لدى

البعض من الانواع الحيوانية

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فاضل فرج خالد

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وتدعى هذه الظاهرة Sexual Cannibalism اي انها مرتبطة بعملية التزاوج بين الذكر وانثاه فهي تحصل اما بعد اكتمال عملية التزاوج بين الذكر والانثى او اثناءها ونادرا ما تحصل قبل العملية المذكورة . لقد استعمل لها نفس اسم مصطلح آكلي اللحم البشري من قبل بشر آخرين حيث تسمى هذه الظاهرة عند هؤلاء البشر باسم Cannibalism والتي تعني آكلي لحوم البشر فهنا توسع المصطلح ليشمل الحيوانات التي تلتهم او تتغذى على افراد من نفس النوع Species اثناء عملية التزاوج بين الذكر وانثاه . ان هذه الظاهرة تنتشر عند اصناف من شعبة مفصلية الارجل كما هو الحال في انواع من صنف العناكب والعقارب وكذلك انواع من صنف الحشرات بالاضافة الى بعض الاصناف الاخرى التي تنتمي لهذه الشعبة وبالاضافة الى ذلك فان نوعا معينا من احداصناف شعبة النواعم (الرخويات) وهو صنف رأسية القدم تحصل في افراده مثل هذه الظاهرة ايضا .

ان اغلب الباحثين يربطون بين قلة توفر الغذاء للانثى في المحيط الذي تعيش فيه خاصة خلال فترة النضج الجنسي وتكوين البيوض هو السبب الرئيس لمهاجمتها لذكرها ، فالمعروف ان تكوين ونضج البيوض في جسم الانثى يتطلب وفرة اغذية معينة لها لاسيما البروتينات لكي تتمكن من تكوبن بيوض ناضجة جاهزة للاخصاب من قبل نطف الذكر ويمكننا استعراض بعض من هذه الحالات كنماذج لهذه الظاهرة :

1- العناكب : وتحصل هذه الظاهرة عندما تكون الانثى اكبر حجما من الذكر , ففي احد انواع العناكب الذئبية يكون الذكر اكبر حجما من انثاه وبالتالي فهي لاتقوم على افتراسه عقب اتمام عملية التزاوج فيما بينهما .

ومن اشهر العناكب التي تحصل فيها ظاهرة الالتهام هو العنكبوت الذي تدعى انثاه باسم الارملة السوداء Black Widow Spiderحيث يكون جسمها اسود اللون عادة وذو بقعة حمراء واضحة على الجزء الظهري من منطقة البطن ومعدل طولها وحسب النوع يتراوح مابين 13 ملم -38 ملم ولايزيد وزنها عن غرام واحد اما الذكر فعادة يبلغ طوله نصف طول الانثى وكذلك الوزن وحسب النوع ايضا حجما منها واحيانا لايسعف الوقت تلك الانثى في التهام ذكرها فهو يهرب سريعا بعيدا عنها عقب اتمام عملية التزاوج فيما بينهما

وهنالك حالة يجب الاشارة لها هنا وهي عكس ما نوهنا عنه سابقا حيث فيها تقوم الذكور الفتية من بعض انواع العناكب كالعنكبوت البرازيلي بالتهام الاناث المتقدمات في العمر كغذاء لهم

2- في صنف الحشرات : وتحصل هذه الظاهرة في الحشرة المسماة (فرس النبي) Mantis وتنتمي عائلتها وفقا للتصنيف الحديث والمسماة العائلة الفرسية Family:Mantidae الى الرتبة السرعوفية Order:Mantodea



والانثى عادة اكبر حجما من الذكر وبعد اتمام عملية التزاوج حيث لازال الذكر غير منفصل عن الانثى تبدا هذه الاخيرة بإلتهام راسه فقط مما يؤدي الى موت بقية اجزاء جسمه التي تنفصل عنها واثناء موسم التزواج تستطيع اناث من بعض الانواع ان تتزاوج مع اكثر من ذكرواحدوفي كل مرة تلتهم رأس الذكروقد ذكرت بعض المصادر ان عدد ذكور تزاوجات اناث تلك الانواع قد يصل الى 20 ذكرا للانثى الواحدة التي تقوم بالتهام رؤوسهم واحدا تلو الآخر عقب كل تزاوج

بقي ان اشيرالى ان موت ذكر النحل بعد تلقليحه للملكة لا يندرج تحت هذه الظاهرة لان موته ناجم عن بقاء عضوه الذكري مع جزء من احشاءه الداخلية داخل مهبل الملكة ضمانة لنجاح التلقيح عند رؤيته بعد عودتها متعلقا بجسمها لكي تقوم تلك الشغالات المسؤولات عن رعاية الصغار بعد تفقيس البيض بالتحضير والاعداد اللازم لهذه المهمة

3- وفي شعبة النواعم (الرخويات )وفي احد اصنافها المسمى صنف رأسية القدم( Cephalopoda )الذي يضم انواع الاخطبوط والحبار تقوم انثى نوع الاخطبوط والذي يعيش في المياه الاندنوسيةوالمسمى بالاخطبوط الازرق الكبير(Octopus cyanea ) بالتهام ذكرها عقب اكتمال التزاوج بينهما وتبدا الانثى عملها بخنق الذكرومنعه من التنفس عن طريق وضع ذراع من اذرعها الثمانية حول فتحة الجبة التي يدخل عن طريقها الماء المحمل بالاوكسجين الى اعضاء تنفسه وهي الغلاصم وبعد موته تقوم بسحبه بواسطة اذرعها الى عشها لتبدأ بعملية التهامه

4-في انواع من مجموعة القشريات Crustacea وهي تحت شعبة تنتمي الى شعبة مفصلية الارجل وتضم انواعا متعددة قد يصل عددها الى خمسين الف نوعا ومعظمها مائية المعيشة بحرية كانت او مياه عذبة والقليل جدا منها بري المعيشة . اما مايخص ظاهرة الالتهام فهنالك انواع او نماذج قليلة منها تتوضح فيه هذه الظاهرة بشكل او بآخر وكما يلي

أ- براغيث الماء وتنتمي الى تحت صنف مزدوجة الاقدام sub class:Amphipodas وتعيش عادة في المياه العذبة وتقوم افراد النوع منها عادة بالتهام بعضها البعض بصورة عشوائية وغير مرتبطة بالتزاوج وفي تجربة اجريت في المختبر تم فيها تجويع الذكور مما دفع ذلك تلك الذكور في ان تهاجم الاناث وتفترسها وقد اطلق على هذه الحالة مصطلح الافتراس الجنسي المعاكس Reversed Sexual Cannibalism

ب-تحت صنف (مجدافيات الاقدام )Sub class:Copepoda وهي قشريات صغيرة الحجم تعرف منها لحد الىن اكثر من 7500 نوعا وتمثل المصدر الغذائي الرئيس لعدد من الحيتان والاسماك فهي تشكل النسبة الاكبر من البلانكتون الحيواني(الحيوانات الهائمة الصغيرة كغذاء ) لتك الفقريات، والاناث هنا تتغذى على الذكور ولوحظ في حالات معينه انها تلك الاناث تتغذى على بيوضها قبل الفقس او على صغارها اناثا كانت ام ذكورا بعد فقس البيض

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