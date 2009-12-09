

بابلو سعيدة

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 10:21

المحور: المجتمع المدني









عقد اجتماعي معاصر لعام 2017

في سوريا الحضارة ، سوريا ذوات الجذور ، والأصول الفينيقية / السريانية / الآرامية ، لا سوريا الأغراب والأعراب ، نريد/ أريد عقداً اجتماعيّا جديداً ، كي نؤسس دستوراً عَلمانيّاً / مدنياً / ديمقراطياً ، يعتمد مأسسة الدولة والمجتمع ، وحقوق مواطنة ، الوطن والمواطن معاً ورافضاً رفضاً قطعياً المحاصصة على أساس التلوين الجيني والديني. ومعتمداً تضييق الفجوة الرقمية ، والمساواة الكاملة بين الجنسين في جميع المجالات بما فيها رئاسة الجمهورية ، والمحكمة الدستورية العليا واحراء الفصل التام بين السلطات الثلاث " التشريعية ,التنفيذية . القضائية " وإقامة نظام التكافل الاجتماعي ، والتنمية المستدامة عبر مرور الدورة المالية في جيوب الأكثرية، ومستبعداً الخصخصة المافاوية ، والأسلمة السياسية ، القائمة على " دين الدولة الإسلام " أو " دين رئيس الدولة الإسلام " أو الفقه والشرع الإسلاميين ونعلن للملأ بعد تدمير المسلحين والإرهابيين المتاسلمين ، ومن لفّ لفّهم ، للبشر والحجر ، وحرق اليابس والأخضر في سوريا الحضارة لا سوريا الأغراب ، والأعراب : شعار" الدين لله " الدين عبادة ، وليس سياسة ، و " الوطن للجميع " من اشتراكيين ومالكين ورومانسيين، ومؤمنين ووجوديين ، وعاملين ، ومافاويين ، وفاسدين ، وعاطلين عن الشغل في سوق العمل .