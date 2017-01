طلال الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 00:08

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









"كل القوانين لاغية اذا كانت لا تهدف الى تحقيق الحرية!"

جوناثان (1)

.............

ناقشت في الحلقة السابقة ان الاعتقاد القائل ان الحقيقة هي حكر على العلم الطبيعي, واختزال كل امور الحياة الى معطياته, وانه هو المحك الاول والاخير, هو بمثابة خلق الطغيان العلمي, الذي بحثه اكبر مؤرخ للتاريخ في القرن العشرين Feyerabend في كتابه الشهير بهذا الخصوص (2). وقد يكون طغيان العلم, حسب Feyerabend, هو صنوا للعِلمانية, او العلمونة كما يحلوا للبعض ان يسميها. وهي منافية للديالكتيك وفلسفة الصيرورة, كما رأينا سابقا.



يعتقد Feyerabend ان العلماء والفلاسفة يعتبرون في بعض الاحيان العلم وكأنه قد قدم وجهة نظر عالمية موحدة ومتراصة او منسجمة. الأمر ليس كذلك. العلم غير متكامل ومجزء الى حد بعيد. أنه لا يتكلم بصوت واحد. فكما ذكرت في الحلقة السابقة, ان العلم الطبيعي منشطر على نفسه بخصوص وجود الله. فالفيزياوي Stephen Hawking يقول انه اثبت عدم وجود الله, ولكن زميله الفيزياوي Michio Kaku يقول انه اثبت وجود الله. العلم ينشد التجريد: العلوم خارج المكان. والأيديولوجية المرتبطة بهذه النظرة الى العلم هي العِلمانية (3), Scientism.



وتُعرف العِلمانية أحيانا ايضا باسم الموضوعاتية، أو المادية العلمية، التي تعني ان العلم هو, او ينبغي ان يكون, المقياس النهائي لما هو موجود وبضمنه الامور الاجتماعية والنفسية والسياسية، وهي ايديولوجية لا أساس لها. المدافعون عن هذه الايديولوجية يصورون أنفسهم على أنهم المدافعون عن العقل-مما حدى باحد الكتاب ان يكتب قبل ايام مقالا باسم "نحو جبهة وطنية واسعة لعقلانيي العراق", وكأن حكام العراق مجانين, او مخبلولين, وهو بالتالي, اراد او لم يرد, وكأنه يطالب بعدم محاسبتهم قانونيا جراء جرائمهم الكارثية بحق الشعب والوطن لكونهم غير عقلانيين او مجانبن! وبدل ان يكون الصراع صراعا طبقيا, يتحول على لسان هؤلاء "العقلانيين!" الى صراع عقلاني! وماديتهم العلمية المزعومة هي ليست مادية, ناهيك عن كونها علمية. بل انها مثالية (عقلية) متبرقعة ببرقع المادية. فالصراع في العراق هو الآن, بعرفهم, صراع يين العقل واللاعقل, او صراع بين العقل والجنون. ولذا عندما سيقوم الطبيب النفسي ,حسب هذا المنطق, بمعالجة هرلاء اللاعقلانيين فان كل شيئ سيكون على ما يرام وستعم عندها الافراح والمسرات! والظاهر للاسف ان ثقافة كاتب المقال في مجال الفلسفة وعلم النفس لا يُحسد هو عليها, وعلم النفس عموما ناهيك عن علم نفس الصيرورة وتأكيده على الدور الحاسم للعقل الباطن (4). فنحن نعلم تمام العلم ما قاله الفيلسوف نيتشة بان الجنون في الافراد ظاهرة نادرة ولكنها اوسع انتشارا بكثير او حتى قد تكون هي القاعدة في المجاميع البشرية والمجتمعات والاحزاب (5). واحد رفاق الكاتب قد اصيب هو الآخر بالعدوى, فهو ايضا من اتباع المادية العلمية كصنو للمثالية, والتوافقية السياسية كصنو للمهادنة الطبقية. فهو يبشرنا بحتمية تاريخية مفادها "لا يصح في النهاية الا الصحيح!". والصحيح والعقل, بعرفهم, سيان: فمن سيحدد الصحيح من غير الصحيح ان لم يكن العقل؟



وهؤلاء الكتاب يطلق عليهم Feyerabend تسمية "المثقفين الامبرياليين". ان كانوا مثقفين فهي وجهة نظر, ولكن امبرياليتهم لا تدع مجالا للشك. فامبرياليتهم الفكرية متجسدة في مواقفهم ومشوراتهم في الماضي التي أدت أو كانت ستؤدي الى تدمير المجتمعات وما شابهها من الفظائع السياسية. الم يعتقد البعض من انصار المادية العلمية وامبرياليي التفكير ان اشتراكهم في مجلس حكم الاحتلال في العراق برئاسة بول بريمر هو تجسيد لعقلانيتهم وحكمتهم؟ وبالتالي فمن هم العقلانيين الذين يدعو الكاتب الى اتحادهم في جبهة, وكأنهم لم يكونوا متحدين من قبل في جبهة, ولكنها غير معلنة؟ وكان بريمر هو زعيمها الاول.



ان الكثير من الافكار الفلسفية الشعبية الواسعة الانتشار عن العلم هي خاطئة. فالفكرة المنتشرة بشكل واسع النطاق ان العلم يلبي الاحتياجات تستدعي الاستجواب. فهي قد تتمتع بالصحة اذا تم تجريدها من الايديولوجية التي تدعمها. وعندما يتعلق الأمر بالمنهجية، فأن الفكرة الشائعة ان العالِم التجريبي يبدأ من الحقائق، ويتجنب النظريات حتى حين يتم جمع الحقائق، هي أسطورة. وحتى ان البعض يذهب الى القول ان العلم التجريبي هو بحد ذاته علم كاذب (6).



الديالكتيك وفلسفة الصيرورة يستدعيان منا ان نحكم على الامور ليس فقط على ضوء ما يقال, بل ايضا, وهو الاهم, على ضوء ما لا يقال. وقراءة ما لا يقال, اضافة الى ما يقال, هي وظيفة المنهج الديالكتيكي. وما لا يقال هو بمثابة الآيديولوجية التي تتضمنها المقولة. في محاضرته المعنونة A New Kind of Communism (نوع جديد من الشيوعية) يطلب منا الفيلسوف الماركسي والمحلل النفسي Slavoj Zizek ان نضع النظارات الآيديولوجية على عيوننا عند معاينة الامور والحكم عليها (7).



ويضرب Zizek بعض الامثلة لتوضيح الدور البالغ الاهمية للنظارة الآيديولوجية. اختار مثالين فقط. احدهما لربما بمثابة طرفة, والثاني كان تراجيدية مترامية الابعاد وتفوق الوصف. اختياري لهذين المثالين هو لتبيان ان الآيديولوجية تفعل فعلها في الحياة اليومية وفي الامور الحميمية قدر فعلها في الامور السياسية (العالمية) وتشعباتها.



المثال الاول مفاده هو ان امرأة تدعو رجلا الى الصعود الى شقتها لتناول القهوة. وعندما يقول لها الرجل انه لا يشرب القهوة, تجيبه هي بقولها "ولكني لا املك قهوة على اية حال"! لا نحتاج هنا الى الكثير من الذكاء لنتعرف على سبب دعوتها الرجل الى شقتها. ولا اعتقد انه سيجانب الصواب من يعتقد ان دعوتها له لتناول القهوة هي دعوة مبطنة (او ذات المضمون الحقيقي) من اجل ممارسة الجنس, وخصوصا من خلال نفيها للنفي. النفي الاول هو قول الرجل انه لا يحتسي القهوة. النفي الثاني هو نفيها عندما تجيبه هي بكونها لا تملك قهوة. ونفي النفي يزيل اي امكانية للشك في فحوى الرسالة المبطنة:الحقيقية. كلا المرأة والرجل اصبحا على علم تام بفحوى الرسالة, حتى دون لفظ اي منهما كلمة "الجنس" او مرادفاتها.



المثال الثاني تراجيدي ويفوق الوصف. فقد طالب وزيرالدفاع Donald Rumsfeld في عهد الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الابن حكومات الدول الاوربية الى مساعدة دولته في البحث عن اسلحة الدمارالشامل في العراق, ولما تحججت هذه الدول بكونها لاتملك خبرات كافية في مجال البحث عن اسلحة الدمار الشامل, اجاب Rumsfeld ان هذه ابدا ليست بمشكلة لان العراق لا يمتلك اسلحة دمار شامل.



و Donald Rumsfeld هو نفسه لا غير, الذي انكر, حسب صحيفة الغارديان البريطانية, انه اعتقد ان خيار الديمقراطية في العراق بعد غزوه في عام 2003 كان خيارا واقعيا (8).



يتبع

...........

المصادر

1. https://www.youtube.com/watch?v=sHC-85nLbkA

2. PAUL FEYERABEND

The Tyranny of Science

http://ndpr.nd.edu/news/32481-the-tyranny-of-science/

3. https://www.aaas.org/page/what-scientism

4. http://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/types/process-oriented-psychology

5. https://www.facebook.com/PhilosophyMttrs/photos/a.305663529533101.58006.305644206201700/958952367537544/?type=3&theater

6. Systematic Empiricism: Critique of a Pseudoscience, 1973

by David Willer & Judith Willer

https://www.amazon.com/Systematic-Empiricism-Critique-Pseudoscience-sociology/dp/013880351X

7. Slavoj Zizek - A New Kind of Communism

https://www.youtube.com/watch?v=QARALafdWUI

8. Donald Rumsfeld denies he thought democracy in Iraq was realistic goal

https://www.theguardian.com/us-news/2015/jun/09/donald-rumsfeld-iraq-war-democracy-contradiction