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الحلقة الرابعة الجزء الثاني من دراسة -مسلسل تصفية منظمة - إلى الأمام- “


موقع 30 عشت
الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 22:02
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    


يستمر موقع "30 غشت" في نشر حلقات دراسة "مسلسل تصفية منظمة "إلى الأمام" “. فبعد نشر كل من الفصل الأول، الثاني، الثالث و الرابع من القسمين الأول و الثاني للجزء الثاني من هذه الدراسة، ننشر اليوم الحلقة الرابعة التي تتضمن الفصل الخامس من القسم الثالث لهذا الجزء، و هو الفصل الذي يحمل عنوان: “ الأطروحات الثمانية لخط الردة".

سيبدأ الموقع في الأيام المقبلة في نشر حلقات الجزء الثالث من هذه الدراسة.

لقراءة نص الفصل الخامس، انظر الصفحة الرئيسية لموقع 30 غشت
http://www.30aout.info

موقع 30 غشت





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الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - موقع 30 عشت - الحلقة الرابعة الجزء الثاني من دراسة -مسلسل تصفية منظمة - إلى الأمام- “