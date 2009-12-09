

موقع 30 عشت

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 22:02

المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية









يستمر موقع "30 غشت" في نشر حلقات دراسة "مسلسل تصفية منظمة "إلى الأمام" “. فبعد نشر كل من الفصل الأول، الثاني، الثالث و الرابع من القسمين الأول و الثاني للجزء الثاني من هذه الدراسة، ننشر اليوم الحلقة الرابعة التي تتضمن الفصل الخامس من القسم الثالث لهذا الجزء، و هو الفصل الذي يحمل عنوان: “ الأطروحات الثمانية لخط الردة".



سيبدأ الموقع في الأيام المقبلة في نشر حلقات الجزء الثالث من هذه الدراسة.



لقراءة نص الفصل الخامس، انظر الصفحة الرئيسية لموقع 30 غشت

http://www.30aout.info



موقع 30 غشت