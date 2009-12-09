التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - هبة الله الذهبي - حضارة التكنولوجيا والوعي الروحي
|
|
حضارة التكنولوجيا والوعي الروحي
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
أنثى من خشب
- عذوبة
- كيف تفكر بشكلِ إنسان؟
- بين الأبواب
- بائعات الهوى
- الهرم الذي لم يهبط
- أرض السراب
- سحر الشرق
- إلى أين يذهب بنا الآخرون ؟
- خمسة أميال من الحكمة
- صناعة الكذب
- نصفك الآخر
- عندما يموت الوطن.. نفكر جميعاً بالانتحار
- العقيدة بين الفكر والحقيقة
المزيد.....
- مندوب اليمن في الامم المتحدة:أي مبادرات تتجاوز المرجعيات ليس ...
- المندوبة الأمريكية الجديدة في الأمم المتحدة تخاطب معارضي بلا ...
- لبنان: تاكسي لذوي الاحتياجات الخاصة
- قوى التيار الوطني الديمقراطي تدعو إلى نبذ الخيار الأمني وإح ...
- قوى التيار الوطني الديمقراطي تدعو إلى نبذ الخيار الأمني وإحت ...
- احتجاجات في واشنطن ضد خطط ترامب لتقليص عدد المهاجرين
- أنقرة لا تستبعد إلغاء اتفاقيتها مع اليونان حول إعادة المهاجر ...
- مجلس ديالى يدعو النازحين العائدين إلى مناطقهم للانخراط في ال ...
- UNHCR and The UPS Foundation in 2016
- Drama helps Burundian refugee cope with challenges
المزيد.....
- العمل الخيري: بين تسعير حياة الإنسان ومحاولة إنقاذه / ماثيو سنو
- يعني إيه كلمة وطن ؟ / محمد دوير
- الضمير الانساني يستيقظ متأخراً متعاطفاً مع مذبحة اطفال هيبان ... / ايليا أرومي كوكو
- منظمات المجتمع المدني في البحرين / فاضل الحليبي
- دور المفردة والسياق في بناء المشهد الجنسي / سلام عبود
- مدخل الى الاتصال و الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- نظريات الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- المجتمع المدني والتنمية في مصر / محمود محمد رياض عبدالعال
- عسكرة المجتمع و أثرها على السلوك المجتمعي و الأمن القومي الس ... / عمر يحي احمد
- التعاون فى ظل قواعد السوق الرأسمالى المهيمنة / سامح سعيد عبود
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - هبة الله الذهبي - حضارة التكنولوجيا والوعي الروحي
|