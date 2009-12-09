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الراهبة ...


دلال الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 17:16
المحور: الادب والفن
    


راهبة ..

كان عليها أَن تبكي ،
إذْ تَشرّدتْ أَوداج النايات ،
فَللأماكن قُدسية تراويح
و لِلأَباريقُ ماء ورد
و زمزم آهات ..
كان عليها أن ترقص ؟
أَمام المحراب
لِتنوء بلؤلؤة التسابيح ..
و الأماكن في ذكراك ،
انبلاج صلاة ..
طفلة بتول ،
مَنحَتْ موجها لِلبحر ،
و الملوحة مًصباحْ
فَلِلمساكن أيضاً
عروةَ جمرةٍ
و صدأَ مفتاحْ ..
لا تلوموا حبّ راهبة
لِأبي لهب ،
و ما هي
سوى حمّالة الحطبْ ،
لا تَعاقِبْها ربّاهُ
بحبل في جيديها من نار،
أو مِن نَزقِ المَسَدُ ..
رُدّ لها مَرقدَ عِرزالٍ
في جبل المَرْوة و الصَّفا
حيثُ كنتَ أنتَ فيه ،
زمن من زمنِ القصبْ ..





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دلال الساحلي

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