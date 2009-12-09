

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 17:16

المحور: الادب والفن









راهبة ..



كان عليها أَن تبكي ،

إذْ تَشرّدتْ أَوداج النايات ،

فَللأماكن قُدسية تراويح

و لِلأَباريقُ ماء ورد

و زمزم آهات ..

كان عليها أن ترقص ؟

أَمام المحراب

لِتنوء بلؤلؤة التسابيح ..

و الأماكن في ذكراك ،

انبلاج صلاة ..

طفلة بتول ،

مَنحَتْ موجها لِلبحر ،

و الملوحة مًصباحْ

فَلِلمساكن أيضاً

عروةَ جمرةٍ

و صدأَ مفتاحْ ..

لا تلوموا حبّ راهبة

لِأبي لهب ،

و ما هي

سوى حمّالة الحطبْ ،

لا تَعاقِبْها ربّاهُ

بحبل في جيديها من نار،

أو مِن نَزقِ المَسَدُ ..

رُدّ لها مَرقدَ عِرزالٍ

في جبل المَرْوة و الصَّفا

حيثُ كنتَ أنتَ فيه ،

زمن من زمنِ القصبْ ..

