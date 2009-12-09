

الإرهاب والحكومة وحلقات تحفيظ القران !!

عبدالله مطلق القحطاني

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 13:44

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







وأخيرا الحكومة بشكل مبطن تقر وتعترف بأن حلقات تحفيظ القرآن الكريم تم اختراقها من المتشددين الإرهابيين خاصة ذوي الفكر الجهادي المتطرف والمسلح !!



وعبر جريدة قومية رسمية وشبه حكومية !! صحيفة عكاظ !



وإليكم نص الخبر و يعقبه الرابط



محليات

اختراق «حلقات القرآن».. إستراتيجية «متجددة» لتجنيد الإرهابيين!

الخميس / 28 / 4 / 1438 هـالخميس 26 يناير 2017 02:14





منصور الشهري (الرياض) mansooralshehri@

إستراتيجية اختراق حلقات تحفيظ القرآن الكريم لتجنيد الإرهابيين بدأت منذ وقت مبكر في بدء نشاطات «القاعدة» الإرهابية في المملكة، ويرى مراقبون أنها إستراتيجية متجددة للتنظيمات الإرهابية.



وأعادت تصريحات اللواء بسام عطية حول ارتباط الهالك نادي المضياني -الذي فجر نفسه في استراحة الحرازات بجدة أخيراً- بأبي سعدون (وسيط إرهابي) عمد إلى تجنيد المضياني من حلقة تحفيظ القرآن بالأذهان إلى عمل التنظيمات الإرهابية بشكل مكثف على استقطاب انتحاريهم من حلقات تحفيظ القرآن.



وقبل عامين، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة معلم تحفيظ قرآن عمد إلى نشر الأفكار المتطرفة لتنظيم القاعدة بين صفوف مريديه، وأدين المعلم ضمن خلية إرهابية مكونة من 32 متهماً.



وفي حي المونسية (شرق الرياض) ألقت السلطات الأمنية القبض على أحد الإرهابيين في إحدى الاستراحات، وأكدت المصادر في حينها لـ«عكاظ» عمل الإرهابي المختبئ في «استراحة المونسية» في حلقة تحفيظ القرآن الكريم في أحد جوامع شمال الرياض، موضحة أنه انقطع عنها 11 شهراً قبل إلقاء القبض عليه في مطلع 2006. اللافت أن جداول يومية وسجلات لطلاب تحفيظ القرآن كانت من ضمن المضبوطات في استراحة الإرهابي.



وكشفت جلسات محاكمة عناصر من القاعدة قبل ثلاثة أعوام تورط قيادي من تنظيم القاعدة الإرهابي داخل السعودية ببحثه عن الشباب المتواجدين في حلقات القرآن لاستغلالهم والزج بهم في مناطق الصراع.



وأكدت المحاكمة استغلال أحد المدانين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة (يقضي عقوبته في السجن حالياً) باستغلال حماسة أحد زملائه من طلبة تحفيظ القرآن الكريم في أحد جوامع العاصمة الرياض، وتحريضه للسفر إلى العراق.



وكانت حلقات تحفيظ القرآن والمخيمات الدعوية حاضرة في محاكمة أحد المنتسبين إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، بعد أن أقر بمعرفة -شاب سهل له السفر إلى العراق- في تلك الحلقات.



وأمام استهداف الإرهابيين لحلقات تحفيظ القرآن، اتخذت المملكة في وقت سابق تدابير احترازية لتحصين طلاب التحفيظ من الفكر المتطرف، ولعل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أبرز من علق جرس الإنذار حول ضرورة تنظيم عمل حلقات تحفيظ القرآن الذي استطاع حلحلة «سوء التنظيم».



وهذا رابط الخبر



http://www.okaz.com.sa/article/1523485/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86!



لكن



ماذا قلت أنا وعبر عدة مقالات ومنذ فترة طويلة ؟!



الحوار المتمدن - موبايل

حلقات تحفيظ القرآن تقدم الرشاوي فلتلغ !



عبدالله مطلق القحطاني



2014 / 7 / 30



من يقرأ تأريخ الإسلام يلحظ أمرا عجيبا مشتركا ألا وهو عامل المال!! والإغراء به أو لعلته تستحق أن تبشر بالجنة ! ومن فم نبي الإسلام الكريم نفسه لبعض خاصة أصحابه من كبار التجار المتبرعين له ولجيشه وأقرأوا علة بشارة الخليفة الثالثة عثمان بن عفان بالجنة فتتضح لكم الرؤية بشكل أكثر! ليس هذا مبحثي لكن كان من باب ذكر الشيء بالشيء ونعود لموضوعنا ألا وهو حلقات تحفيظ القرآن في المساجد والجوامع والتي كثرت وانتشرت بشكل لافت جدا لاسيما في العقدين الماضيين فهذه الحلقات تقدم الرشوة صراحة وعلانية لمن يقوم بتدوين اسمه بكشوفاتها ويداوم على الخضور والحفظ والتسميع والسمع والطاعة إلخ! والملاحظ أنها جميعها وهي عشرات الآلاف تشترك بقواسم واحدة وذات نهج واحد في التلقين والحفظ وغرس الخنوع والطاعة العمياء في نفوس النشئ من الطلاب والمراهقين وكانت سبب تخلف الكثير من الشباب لاعتمادها على التلقين والحفظ فتكون سببا مباشرا بنكسة الطالب بالمواد العلمية والأخرى مما تعتمد على الفهم وإعمال العقل والفكر أي أنها تقضي تماما على نبوغ الطالب وابتكاره وتطوره وفهمه فتجعل ذهنه أسيرا لملكة التلقين والحفظ دون سواها مما تكون عوامل نبوغ وتفوق للطالب!!

هذه الحلقات المختصة بتحفيظ القرآن لها موارد طائلة حكومية وتبرعات لذا تقوم برشوة الطلاب وأسرهم بمبلغ شهري لكل طالب وصرف مواد غذائية شهرية لكل أسرة تزداد حسبب عدد أبنائها المقيدين لديها ولهذا بالحي الشعبي الذي أنا أسكنه عشرات الأسر الفقيرة من الجاليات اليمنية والصومالية والتشادية إلخ قد قامت ومنذ سنوات بتسجيل آبنائها بمثل هذه الحلقات طمعا بهذه المعونات ولظروفهم الصعبة ! بالمناسبة أنا شخصيا قبل سنوات طويلة انتقلت للمعهد العلمي طمعا بالمكافأة الشهرية التي كانت ولازالت المعاهد العلمية الدينية تقدمها للطلاب !!

نعود لهذه الحلقات الخاصة بتحفيظ القرآن ونقول من بحث ميداني لاحظنا أنها تعتمد كليا على غير أبناء الوطن بل من المقيمين خاصة الجالية اليمنية تحفيظا وإدارة وجمع تبرعات إلخ وهنا مكمن الخطر على الأمن القومي لبلدي الحبيب فهذه الجالية متدينوها يغلب عليهم الغلو والتشدد وهذا مدعاة تخوفنا وخوفنا ناهيك عما قلناه آنفا من أثر التلقين والحفظ على عقول النشئ وقد أثبتت الأيام أن بعض الإرهابيين الذين تم القبض عليهم قبل سنوات كانوا من خريجي هذه الحلقات والعجيب صغر سنهم وخطورة عنفهم !!

حان الوقت لإلغائها برمتها وإعادة بناء بعضها على أسس علمية مهنية وتحفيظ من يرغب لكن دون تقديم رشوة تحت عنوان مكافأة أو مواد غذائية وإعانة مسكن لأسرته!!!

وهذا رابط المقالة

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=426220&r=0



وأيضا مقالة أخرى وبذات السياق :



الحوار المتمدن - موبايل

مسابقات تحفيظ القرآن والسنة ماذا استفدنا منها ؟



عبدالله مطلق القحطاني



2015 / 12 / 2



ليس لدي مشكلة مع حفظ القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية ،

أو متون كتب الفقه حتى ! بالمناسبة أيضا مسألة حفظ المتون من مصنفات ومؤلفات وكتب علماء الدين كانت رائجة عندما كنت طالبا في المرحلة المتوسطة وما أعقبها من سني دراسة ،



أقول ليست مسألة الحفظ لذاتها مشكلة ،

فمن يرغب وبمحض إرادته أن يحفظ ما يشاء حتى المعلقات السبع والعشرة والألف فليكن فهو حر ،

لكن أن يفرض الحفظ وعلى حساب الفهم وملكة الإبداع والابتكار فلا والف لا ،

أن تكون مواد الدين في منظومتنا التعليمية والمتخلفة اصلا بكثرة وتتطلب حفظا وعلى حساب مواد أخرى من العلوم الحديثة فلا وألف لا ،

أن تنحر من الوريد للوريد على طريقة الدواعش ملكة الإبداع ونقضي على أدوات الفهم والاستنباط فلا والف لا ،

أن تخرج لنا أجيالا وأجيالا ممن تلاشت من عقولهم ملكات الفهم والإبداع والابتكار والاختراع فلا والف لا ،

أن تخرج لنا شبابا يسهل غسل أدمغتهم ويسهل جرم ودفعهم للتشدد والتطرف والعنف والإرهاب فلا والف لا ،

أن يكون فقه الحيض مثلا مقدم على إتقان مهن حديثة نحتاجها وعلوم ومعارف معاصرة تقوم عليها حياة المجتمع فلا والف لا ،



أن تكون حلقات تحفيظ القرآن في المساجد والجوامع ، وفي مدارس خاصة تتبع جمعيات بر على حساب الفقراء والمساكين والعجز والأرامل والمطلقات والأيتام فلا والف لا ، نعم ان حلقات تحفيظ القرآن وهي بالآلاف في كل منطقة تستنزف أموال التبرعات والزكاة ويستفيد منها الوافدون وتحرم منها شرائح المجتمع الفقيرة من المواطنين والمواطنات ،

فمن يلتحق بهذه الحلقات هم أبناء وبنات الوافدين طمعا بالمساعدات النقدية والعينية وهذه حقيقة لن يعاند أو يكابر أحد في إنكارها ،

بل إن هذه الحلقات أصبحت رافد من أهم روافد التبرعات وجل أموال التبرعات لا يعرف حجمها وإلى أين تذهب ؟!

وعندما اسمع كثيرا من خطباء الجمع يدعون لمن يسمونهم المجاهدين أتقيقن أن جل هذه التبرعات تذهب لبعض التنظيمات المتشددة والمتطرفة !! ،



لم نستفد من مسابقات حفظ القرآن أو السنة أمرا واحدا يخدم الطالب أو المجتمع ، هدرت ولازالت تهدر أموالا طائلة بمثل هذه المسابقات ،

والأولى صرفها على البحث العلمي ومسابقات علمية حديثة تنفع الطالب والوطن معا ،

حان الوقت لوقف مثل هذه المسابقات والانتقال لمرحلة الاهتمام بمسابقات علمية بمختلف المعارف والعلوم الحديثة والفنون الإنسانية .

وهذا رابط المقالة

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=495044&r=0



والآن



هل المشكلة في ذات حلقات تحفيظ القرآن الكريم ؟!!

أم في حجم ومكانة من يصبغ عليها قدرا كبيرا وهيبة مقدسة ؟!!



اعتقد الفتوى التالية نجيب وهي فتوى منشورة ومعتمدة في موقع أعلى سلطة دينية في البلد !!



وبكل لغات العالم المعروفة تقريبا !!





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فتاوى اللجنة الدائمة

تصفح برقم المجلد > المجموعة الثانية > المجلد الحادي عشر (الجهاد - الباب الجامع) > العلم > أجر التكفل بدعم حلقات حفظ القرآن وبذل المال والجاه لها

الفتوى رقم ( 21255 )

س: تعلمون وفقكم الله أن بلادنا حماها الله تعتبر معقلاً من معاقل الإسلام وصرحًا من صروحه وتنتشر في أرجائها حلق تحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتي تتميز بحسن المنهج والتربية على العقيدة السلفية الصحيحة. وهي تحتاج إلى دعم المحسنين والموسرين.

سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل عندما أتكفل بدعم هذه الحلقات وبذل المال والجاه لها مثل أن أتحمل راتب مدرس القرآن أو جوائز

(الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 10)

الطلاب أو أساهم ببعض مستلزمات الحلقة الأخرى مثل توفير وسيلة نقل للطلاب أو بناء مقر ونحو ذلك. هل أعتبر داخلاً في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله وقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويصلني أجر هؤلاء الطلاب الذين كنت سببًا في تعلمهم القرآن أو السنة؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرًا ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين.

ج: أنت داخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه الإمام مسلم رحمه الله وحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه الإمام البخاري وأبو داود والترمذي رحمهم الله تعالى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو الرئيس

بكر أبو زيد عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ



http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3&View=Page&PageNo=3&PageID=14419&languagename=



هل من أمر آخر يصبغ على مثل هذه الحلقات مزيدا من القداسة ودغدغة مشاعر المراهقين وبث حمية دينية مفرطة يستغلها أرباب الفكر الضال المنحرف ؟!!



تطبيقات الشيخ ابن باز رحمه الله



نصيحة للمعلمين وطلاب التحفيظ حلق جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في هذا البلد المبارك نفع الله بها نفعاً عظيماً، بماذا توجهون معلمي هذه الحلق وطلابها؟

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نصيحة للمعلمين وطلاب التحفيظ

نوجههم ونوصيهم بتقوى الله والاستمرار في هذا الخير، والصبر على هذا الخير والإخلاص لوجه الله جل وعلا في التعلم والتعليم؛ لأن تعلم القرآن من أهم القربات ومن أفضل القربات، فنوصي الجميع المعلم والمتعلم نوصيهم بتقوى الله والعمل بما علموا، والإخلاص لله في العمل، حتى يبارك الله في أعمالهم، وحتى يوفقوا في أعمالهم والطالب يتعلم ويستفيد ويعمل، والمعلم يقصد وجه الله في تعليم الطالب وتوجيهه إلى الخير، يرجو ما عند الله من المثوبة وإن أخذ أجرة، يرجو من ما عند الله وأن يحتسب الأجر وينصح في تعليمه ويجتهد في الأسباب التي توصل المعلومات إلى الطالب وتستقر في ذهنه، هذا يتقي الله وهذا يتقي الله ويكون فيه عند كل واحد إخلاص في رغبته إلى الخير، وأن يتعلم ما يرضي الله ويقرب لديه وأن يستعين بما أعطاه الله من علم على طاعة الله.

وهذا رابط موقع الشيخ ابن باز



https://www.binbaz.org.sa/noor/8302



نموذج اخر وهو أشد خطرا مما سبق وأفدح ضررا لأنه يستغل العاطفة الدينية عند المرأة !!! والحكومة سبق لها الإشارة مرارا لاستغلال المرأة وعاطفتها من قبل منظري الإرهاب !!



سلامات يا حكومة !! والله زمان ؟!



مدرسة الشيخ ابن باز النسائية لتحفيظ القران بالرياض

بحث في هذا الموقع



المدرسة في سطور



موقع مدرسة الشيخ ابن باز على الخريطة







المدرسة في سطور



أشرقت الشمس معلنة ميلاد فجر مدرسةابن باز لتحفيظ القرآن الكريم في السادس من شهر شوال من عام 1427 هـ .. كثاني مدرسة نسائية لتحفيظ القرآن في حي عليشة بعد أن طال انتظارها,,

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أشرقت الشمس بكيانها الشامخ ، ليجسد منارة قرآنية دعوية ، سامية المبادئ .. رائعة المقاصد .. في حي آهل بالسكان الذين يلهجون بالدعاء صباح مساء للقائمين على تلك الدار والمساهمين فيها .. إذ كانت بمثابة النور يضيء الطريق لبناتهم ، ويعصمهن من طريق الضلال ، ويهديهن سبيل الرشاد ..



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الرؤية



التميّز فّي تّعليم وّتطبيق أّحكام اّلقرآن اّلكريم



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الرسالة



أن نكون محضناً تربوياً تنهل منه الطالبات أحكام القرآن الكريم بأسلوب مبتكر



إبداعي من خلال كادر تعليمي مؤهل ومتكامل.



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الأهداف العامة للمدرسة



1- إتقان تلاوة كتاب الله عز وجل وحفظه وتجويده .



2- تربية الدارسات على تعظيم كتاب الله عز وجل والعمل به والتخلق بأخلاقه .



3- ترسيخ العقيدة الصحيحة المستمدة من القرآن الكريم لدى الدارسات علماً وعملاً .



4- تأهيل الدارسات لتعليم القرآن الكريم والدعوة إلى الله عز وجل .



5- رفع كفاءة الموظفات في العملية التعليمية .



6- تقويم ألسنة الدارسات بالعمل على إجادتهم النطق السليم للغة العربية بدقة ووضوح .



7- حفظ أوقات الدارسات والعمل على مايعود عليهم بالنفع ديناً ودنيا .

وهذا الرابط



https://sites.google.com/site/daarabnbaz/



الكرة بملعبك يا حكومة يا طاهرة !!!



يا ما نفسي بس أعرف يا حكومة ليش مطنشة عن تولي إدارة هذه الحلقات من قبل بعض الأخوة الوافدين وخاصة من الجنسية اليمنية والصومالية ؟!!!!











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