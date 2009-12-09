

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 15:09

المحور: الادب والفن









و أكثر وجعاً من ذي بريق

و أَكبر من فَمِ "الفينيق"

تُجيدُ فنَّ المِيمِ و أنا ،

من "نونيَ" يتسرّب الهواءْ ..

أَتَمسّك بزهرة نرجس

أَمسحُ دمعةً تُعربشُ

على أَوراق العتاب

أَخفُّ من طرفة بكاء ..

عودُ عنبرٍ بيدك ،

مُيمِّماً يدي بطير

أَزهى من طاووس

يتفتّح قمراً و زقزقةً تزهو

بلهاثٍ أَرفعُ من السَّماء ..

علامة الضمّ مصقولة بعطف ،

مسكونةٌ بمَلاذ دمي

تزعم أَن فمي خطيئةٌ ،

جلَّ من لا يُخطئ ..

قنديلك الأَخضر يؤلِّفني

و أَشباحي مصلوبةٌ

على سواقٍ تَستفْتي

الذي كان من حجر ،

فَكُن لي ألفاً

لو لمْ تكُن تؤلفان ..

لا أَحدٌ يراني

لَبِثتُ دهراً

أَتضوّر جوعاً ..

أَحملُ حقائباً مُثقلة

بنوح و الطوفان ..

