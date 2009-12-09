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لا أَحدٌ ، يراني ..


دلال الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 15:09
المحور: الادب والفن
    


و أكثر وجعاً من ذي بريق
و أَكبر من فَمِ "الفينيق"
تُجيدُ فنَّ المِيمِ و أنا ،
من "نونيَ" يتسرّب الهواءْ ..
أَتَمسّك بزهرة نرجس
أَمسحُ دمعةً تُعربشُ
على أَوراق العتاب
أَخفُّ من طرفة بكاء ..
عودُ عنبرٍ بيدك ،
مُيمِّماً يدي بطير
أَزهى من طاووس
يتفتّح قمراً و زقزقةً تزهو
بلهاثٍ أَرفعُ من السَّماء ..
علامة الضمّ مصقولة بعطف ،
مسكونةٌ بمَلاذ دمي
تزعم أَن فمي خطيئةٌ ،
جلَّ من لا يُخطئ ..
قنديلك الأَخضر يؤلِّفني
و أَشباحي مصلوبةٌ
على سواقٍ تَستفْتي
الذي كان من حجر ،
فَكُن لي ألفاً
لو لمْ تكُن تؤلفان ..
لا أَحدٌ يراني
لَبِثتُ دهراً
أَتضوّر جوعاً ..
أَحملُ حقائباً مُثقلة
بنوح و الطوفان ..





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دلال الساحلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - دلال الساحلي - لا أَحدٌ ، يراني ..