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السياسة والتسمية العلمية للكائنات الحية


فاضل فرج خالد
الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 02:31
المحور: الطب , والعلوم
    


لسياسة والتسمية العلمية للكائنات الحية
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ان نظام التسمية العلمية Sceintific Nomenculaturee للكائنات الحيةو الذي وضع اسسه ونظمه بصورته المعروفة في وقتنا الحاضر هو العالم النباتي السويدي الفذ (كارلوس لينايوس ) المولود عام 1707 والمتوفى عام 1778 حيث فيه ان الاسم العلمي لكل كائن يتالف من مقطعين هما اسم الجنسGenus الذي ينتمي له ذلك الكائن متبوعا باسم نوعهSpecies و مكتوبا باللغة اللاتينية وقد يلحق به اسم العالم وسنة الوصف . وعادة ما يكون يكون اسم النوع مشتقا من احدى صفات ذلك الكائن او المنطقة التي يتاقلم مع اجوائها ا وا سم لاحد العلماء اواحد الاشخاص ذوي المكانة الاجتماعية او المهنية الذين يعتز بهم ويرتبط بهم بعلاقة زمالة وثيقة لمن قام بعملية الوصف والاشتقاق . ويذكرني هذا باستاذي المرحوم الدكتور كامل خلف الذي كان استاذ علم الحشرات في قسم البايولوجي في كلية التربية / جامعة بغداد عندما وصف في خمسينات القرن الماضي لاول مرة ثلاثة انواع من الحشرات العائدة لرتبة ثنائية الاجنحةDiptera واعطى للاولى اسما مشتقا من كلمة خلف (لقبه ) و والثانية اسما مشتقا من كلمة شقلاوة (مصيف عراقي في شمال الوطن حيث عثر في احدى مناطقها على تلك الحشرة ) اما الثالثة فقد اسماها باسم مشتق من كلمة (عسيران ) اكراما لرئيس قسم البايولوجي الذي كان د.كامل يعمل فيه وقتها حيث كان( د.شريف عسيران) وهو لبناني الجنسية .ويبدو ان السياسة ودهاليزها والتملق الى المتنفذين فيها قد بدات تزحف في ايامنا هذه الى هذا النظام العلمي الصارم للتسمية العلمية فقد جاء في الاخبار مؤخرا ان عالم الحشرات الكندي (تازريك نازاري ) قد وصف نوعا نادرا وجديدا من العث الذي يعيش جنوب كاليفورنيا واعطاه تسمية علمية على اسم الرئيس الامريكي الجديد(دونالد ترامب ) حيث اطلق عليه اسم (نيوباليا دونالد ترامبي ) مستندا على ان ترتيب الحراشف المغطية لراس هذا النوع من حشرات العث وذوات اللون الابيض المائل للصفرة تشبه في ترتيبها قصة شعر الرئيس ترامب وكان عالم آخر وفي وقت سابق قد منح اسم الرئيس الامريكي السابق اوباما الى الاسم العلمي لنوع من الاسماك المهددة بالانقراض والذي يعيش في شعاب مرجانية لمحمية طبيعية في هاواي فقد اسماه (توسانويدس اوباما)





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فاضل فرج خالد

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الصفحة الرئيسية - الطب , والعلوم - فاضل فرج خالد - السياسة والتسمية العلمية للكائنات الحية