

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 17:51

المحور: الادب والفن









رنين أخرس في المعابد ،

و أُمسياتٍ راهباتْ ..

ضوعة طيّوب ،

إعراب نافذة ،

و الدير نحوٌ و صرفٌ ..

فالصارخات ،ستائر اللوز ، صُراح

إذ سآئلته لِماذا

رئتيَّ اختناق من دخان .. ؟

لِمَ النَحر ، صُون تطريز

و قبلات ..

تَتَعَثّر بِلم ْو لمْ

يُشاكس رشوة قميص

بين " أنّ و أخواتها "

ثلج و موج ،

لمْ يؤثرَ لِلصيف ، صوماً

حكاية مجدلية

تستحقُّ الجسد ،

و .. ما على الجسد

إلا البلاغ ...