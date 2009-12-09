

محمد نور الدين بن خديجة

الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 23:45

المحور: الادب والفن









راحي ملحاح ..









ياهذ الليل هاج فكرو

فيق لجراح ..

شحال من فكرة ف قاع بحرو

فكرت ف صباح ..

ضحك الليل

حل قبرو

فمو فضاح ..

بان ضرسو

وبرق جمرو

هبت لرياح ..

هذ الظلام زاد سعرو

مابغا يرتاح ..

شحال من طبيب فحص ضرو

مالقى مفتاح ..

لعلع هوسو

شين ذكرو

وهيوشو قباح ..

خايب ظنو

بان شرو

كلبو نباح ..

لولا لقصيد وماسروا

ندامى ملاح ..

لولاك تعيد وماجهروا

بكيسان واقداح ..

خمرة الوجد واللي زهروا

ياطير لدواح ..

غير غني على قهرو

ذاك اللي راح ..

عساس الهم طال سهرو

عشقو ملحاح ..

كاشف السر جاب خبرو

ف يدو مصباح ..

ولو شاخ يعلا قدرو

ما يحط سلاح ..

شابت ليام على شعارو

شابت لجراح ..

وهو هو هلال شهرو

يضوي لبطاح ..

وهو هو كيف تنظروا

شجرة تفاح ..

مادا منهم كيف مروا

علاوا لصياح ..

طواويس ذيولهم جروا

جهلهم فضاح ..

قرود عاتوا ومكروا

والحق صحصاح ..

ياهذ لقصيد وما باحوا

بلسان فصاح ..

يفضح لعيب ويشهروا

على روس ارماح ..

مايزين وجوه انكشروا

انياب التحياح ..

مايزوق ولو زوروا

دمعة لنواح ..

ياقوم الذل غير ظهروا

انتهى لمزاح ..

شاعر يشرح اللي ف صدرو

و ف كيسان الراح ..

ياندامى الوجد وماسهروا

كبوا نرتاح ..

ياعشران العشق وما عصروا

من قصايد لجباح ..

غير كبوا يلوح فجرو

كبوا نرتاح ..

طل فجرنا زيدوا سهروا

كبوا نرتاح ..

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زجل : محمد نور الدين بن خديجة

مراكش المغرب