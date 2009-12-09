

فريد الساعاتي

الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 17:50

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









،ان لانستهين ،،

قال النبي محمد إنما بعثت لأكمل مكارم الأخلاق ،،اعتقد انها مقولة جميلة حتى وان أكون ملحد ،،

ويقول السيد المسيح من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر ،،مقولة إنسانية وليس لها علاقة بالحادي ،،

احب كتابات كارل ماركس ،،،واني لست شيوعي او يساري

اختلف الناس في كتابة التاريخ ،،فكل يكتب حسب أهوائه واتجاهه ،،وقد يعتبر البعض ان شخصية تاريخية معينة هي عبقرية وقد ويعتبرها الآخرون شخصية مجرمة ،،،ولكن مهما كان راينا علينا ان لانستخف بالأقوال الجميلة التي تنقل عنهم ،،

هناك أقوال وحكم تنقل عن علي وعمر ،، حقيقة جميله بغض النظر عما نعتقد عن شخص قائلها ،،

نفس الشيء ينطبق مثلا عن جيفارا والأقوال عنه كثيرة ولكن ماذا فعل جيفارا كشخص او ثائر موضوع اخر قد تختلف عليه الاّراء