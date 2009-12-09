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نبي بلا إله


ناس حدهوم أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 05:29
المحور: الادب والفن
    


أولا /

في مدينة أخرى
وربما في كل المدن
هاتفت جوابا لكنه
لم برد على السؤال
هاتفت جوابا آخر
بنفس السؤال
لم يرد في حينه
لكنه هاتفني لاحقا
حددنا الموعد
فانتظرت طويلا
حتى الثمالة
ثم انتابني شعور غريب
مثل نبي لم يجد من يؤمن به .
تاه النبي في السراب
سراب الحقيقة التي لا وجود لها .

ثانيا /
للأيام شؤون لا تنتهي
وقبل أن ننتهي نحن
تحكى لنا روايات
في مجرد كلمات لا معنى لها .

ثالثا /
تقع المشكلة في الثالثة
فلا يستطيع أحد مجادلتها
ولا أن يطلب منها جوابا شافيا
لأنها مختفية و قاتلة .





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ناس حدهوم أحمد

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