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أبونا وفضيحة الأنبا في نجاسة الخنزير !


عبدالله مطلق القحطاني
الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 00:06
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


بداية أشكر الأستاذة سناء المصرية بحسب معرفها والاسم الذي تكتب من خلاله في الفيس بوك ،
والتي هاجمتني براجمات متتابعة من القدح واتهامي بالجهل والكذب في مقالتي السابقة ،

بالطبع أنا أشكرها على تفضلها بالقراءة لما أكتب مع التأكيد على حقها المطلق بالرد بالصيغة التي تراها هي وبحرية سقفها أعالي السماء ،
وبالقطع وكما هو معروف عني أنني لا أرد على أمر يندرج تحت بند الشخصنة ألبتة ،

ومع هذا أهديها هذا الرابط لقول مأثور عن السيد المسيح الذي تؤمن هي به ،

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=5&vmin=11

والأمر الآخر ما أوردته هي من رد من قول السيد المسيح كما ورد في إنجيل متى إصحاح 15 عدد 11 : ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان ...... .. الخ ، وهذا رابط للنص

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=15&vmin=11

لا علاقة له بشأن موضوع مقالتي السابقة !!
وما قلته بخصوص ما ورد في سفر أعمال الرسل محور بحث المقالة !!
لكنها تنقل ما يردده بالفعل الكثير من الكهنة بشأن ما رآه بطرس الرسول في حلم !!!

ولعمري كيف لحلم ينسخ وينقض وحي شريعة وصريحا ؟!!!

ثم هي لماذا لا تتمعن في الإصحاح الذي اجتزت واقتطعت منه تبعا لغيرها الأعداد محل الاستشهاد في سياق الرد المزعوم ؟!!
الإصحاح لتلك الواقعة لا شأن له بنقض الناموس !!
ونجاسة الخنزير وتحريمه في العهد القديم !!
وأتمنى أن تقرأ ما يلي بشأن محور موضوعي الان وقراءة الرابط التالي والذي يعقبه الذي يشرح لاهوتيا الإصحاح 15 المذكور من إنجيل متى ومن شخصين :

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/01-Engeel-Matta/Tafseer-Engil-Mata__01-Chapter-15.html#11

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Antonious-Fekry/01-Engeel-Matta/Tafseer-Engil-Mata__01-Chapter-15.html#11



والآن


هل الخنزير حيوان نجس في العهد الجديد كما حكم بذلك العهد القديم ؟!

ثم إن لم يكن نجسا أيضا بمنظور العهد الجديد فلماذا تعمد كتبته تشبيه المخزي والمشين من شخوص وطبائع به ؟!!

سؤال عقلاني بسيط !!






والمهم التالي !!
المفاجأة الصاعقة !!

موقع الأنبا تكلا وهذا رابط الموقع الرئيس

http://st-takla.org/P-1_.html

أقول
المهم أن موقع الأنبا تكلا ومن خلال أشهر شخصيتين فسرتا الكتاب المقدس فيه أقر وأقرتا بنجاسة الخنزير في ثنايا الشرح والتفسير لنصوص الكتاب المقدس !!


وهاكم روابط منتقاة لما يؤكد ما قلناه !!

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=51&chapter=5

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/02-Engil-Morkos/Tafseer-Engeel-Markos__01-Chapter-05.html#1

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/01-Engeel-Matta/Tafseer-Engil-Mata__01-Chapter-08.html#6._%E3%CC%E4%E6%E4%C7_%DF%E6%D1%C9_%C7%E1%CC%D1%CC%D3%ED%F8%ED%E4

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/07_KH/kh_44.html

http://st-takla.org/pub_newtest/Arabic-New-Testament-Books/01-Matthew/Engeel-Matta_Chapter-15.html




رابطا مقالتي الأخيرتان !

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=545505

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=545436#

ولاحظ على تشبيه المرأة عديمة العقل بالخنزيرة التي يوضع على أنفها الذهب !!!!

لكن صدقا


لماذا بطرس الرسول هنا يشبه السقوط والارتداد بعد الإيمان بهذا الوصف ؟!!

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/22-Resalet-Botrous-2/Tafseer-Resalat-Potrous-2__01-Chapter-02.html#22





لكن

أيضا لماذا أذن يسوع للأرواح النجسة الشياطين أن تدخل في ألفي رأس من الخنازير ؟؟!!!!!!
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عبدالله مطلق القحطاني

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عبدالله مطلق القحطاني - أبونا وفضيحة الأنبا في نجاسة الخنزير !