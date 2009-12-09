

محمد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 21:10

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









...سجال في منتدى*..

هذا السجال الذي جرى بيني وبين من ادعى يوما بانه مطالب قبل غيره بحق تقرير المصير للشعب الكردي ..

دعي يدعى بانه معارض سوري , مما كتبه صالح حبيب ..

" ايها الكاتب ::الجزيره ,هي الجزيرة, وليست روجي افا !!!! وعين العرب هي عين العرب ,وليست كوباني !!!!!!وكردستان بيننا وبينها الدماء والسيف !!الا اذا خرج امثالك من عدادها!!!!... وتبرا من اتنيته.. ". "

د .محمد رشيد / الاجابة من الاخر ..

- ...بشأن كوباني والجزيرة وعفرين... فان الجزيرة عاصمتها قامشلوكا رنكين , وكوباني بتسميتها الفرنسية وعفرين برونقتها كفر جنة..اما ما تدعيه بعين العرب فهي عين حمأة تفقأ عين من يتلفظ اسمها بخلاف كوباني كما يلفظها الكرد وليس الاعراب ,, وقبل ان تلفظ من قبل المدعدشين امثالك فيجب عليه ان يتوضأ وتصلي ركعتين وتمضمض مسواكا قبل البدأ بالكلام ..

- اما بشأن " كردستان بيننا وبينها الدماء والسيف ..."فهذا يعني الدم الدم القتل القتل الذبح الذبح .... فدعشنتك هذا لا تختلف عن دعشنة البغدادي وقبله الزرقاوي وبعده سيكون البصراوي المحمل على رقبة سيدك النصيري البرميلي..

- اما بشأن ان انسلخ من اثنيتي, وبانك انسلخت من مذهبك ( تصريح صالح حبيب بانه يتبرأ من مذهبه العلوي وليس النصيري ) فهذا شأن تربيتك العلوية النصيرية " مثلما افتى عليه شيخ الاسلام رحمة الله عليه ابن تيمية " فلا تحمل الاخرين عقدتك الدونية "..

.في المقابل من جهتي افتخر بكرديتي وبكردستانيتي وسوريتي وديني الاسلامي الحنيف الذي تبرأ من اعرابيه امثال ابوجهله وابو لهب ( الاعراب اشد كفرا .. ) وما اكثر الاباء الجهال وابوات اللهب والانتساب الى الدعشنة ( ليس كل من اطلق لحية ولبس قفطانا افغانيا وعمامة فهو فقط داعشي.. فالدواعش منهم الاجرد - حبيب صالح - ومنهم المسكسك( صاحب سكسوكة - هيثم المالح ) , كان الرسول عليه الصلاة والسلام كلما رأى الشاعر ( شاعر الرسول ) حسان بين ثابت فانه كان يبتسم ,! فلما سؤل الرسول عن سبب تبسمه : مؤشرا على اللحية الخفيفة ( سكسوكة ) حسان المخضبة بالحناء ( تشبيها بالأسد - يبدوان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبن في مواقف او تحركا ت للصحابي حسان بن ثابت رضى الله عنه . ومنهم المتصهين كمال اللبواني , ) وآخرها مدعى شبيه البغدادي من بلاد القطب المتجمد الشمال الشمالي محمد رحال.

• / اصل المشكلة .

قبل فترة ( قبل يومين , الرسالة كانت موجهة الى المشاركين ) تهجم الدعي باسم حبيب صالح على الكرد كل الكرد , منسلا من خلال تهجمه على صالح مسلم وحزبه..

لست بوارد في ان ارد ولن ارد بالدفاع او بمناكفة عن السيد صالح مسلم وحزبويته ورهطه . ولكنني اجد نفسي معنيا بالرد على كائنا من كان فيما لو تهجم او مس الكرد بكلمة ( شعرة ) ولو كانت بمرور نسيم من هواء تحمل في انسيابها بما يزعج الكرد ..

التهجم مرده __ باننا مجموعة تتراسل باسم ( مجموعة نحب سورية ) مؤلفة من توجهات ثقافية وايديولوجية متنوعة .. ومؤخرا ومنذ سنة تقريبا انضم دعي باسم حبيب صالح الى المجموعة وبدأ بكتابة رؤاه ومواقفه واراءه وتوجهاته ووووو ومن خلال عدة مواضيع في تهجمه على الابوجية .. فكان الامر طبيعيا كونني لا اجد نفسي معنيا مدافعا عمن يسئ ويضر الكرد ة والثورة السورية بتحالفاته مع النظام البرميلي في السر والعلن .. حبيب صالح المدعي بانه سجن 18 عاما ( ارسل الي احد الاصدقاء اليوم وهو ممن يعرفون حبيب صالح عن قرب .. بان ما دعاه لهو افتراء ومجموع فترات سجنه لم تتعدى سبع سنوات تنقل بين السجون ؟؟؟ وقد اساء الى الكثيرين اثناء اعتقاله ومنهم رياض الترك بعدما ائتمنوا عليه... ؟؟؟

مع كل الاسف ارسلت ردود قصيرة على الدعي حبيب صالح ولكن لم يتم توزيع الردود على المشتركين من قبل المشرف / المشرفين على المجموعة وهذا مادعى بانه لايشرفني المشاركة ( طلب بان يتم ازالة اسمي) في منتدى اغلبهم وان لم يكن كلهم ينكرون أي حق للشعب الكردي ( طبعا في المنتدى اخوان مسلمين وسلفيين ودواعش وبعثيين ويعثيين اتباع الغلام , وعروبيين من اجناس مختلفة من التوجهات الشوفينية , على شيوعيين على حزب العمل الشيوعي على على على على اكراد _ تصور كردي يتبرأ من دينه الاسلامي في ردة فعل ويتم ازالة اسمه من دون طلبه _ طبعا وتواجد كردي على اساس انه يدبلومس ويناقش خخخ, ...وعلى وعلى يتبع