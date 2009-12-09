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لحظة لقاء


منير الصعبي
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 14:16
المحور: الادب والفن
    


أنا إن قابلتُكِ في لحظةٍ
خارجَ حدودِ الزمانْ
وتماهينا مع المكانْ
وجلسنا متقابلانْ
فبأي حديثٍ سنبدأ
بعدما تعانقت اليدان
هل ستسبقنا العينين بالكلام
أم تتلاشى النظرات
من عصف الشفتان
من أين سنبدأ الكلام
واللحظات بيننا حيرى
والكلمات في فمنا تتعثر
كما القدمين يتعثران
ربما مهابة اللحظة
ربما رهبة اللقاء
تشعرنا إننا بحضرة سلطان
فتضيع الكلمة
وتذوب تحت اللسان
ويستعصي علينا الحوار
فنصمت
كيف لا نصمت
وكيف نتكلم
وفمي مع فمك يتحاوران
بحديث فوق اللغات
بلغة لا يفهمها
إلا عاشقان
بحروف لا تكتب على الورق
خشية أن تحترق
ولا أعرف كيف هما
من حرارة القبل
لا يحترقان
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منير الصعبي

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