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|الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - حاتم بشر - الناصرية، من منظور سمير أمين. (الجزء الثاني)
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الناصرية، من منظور سمير أمين. (الجزء الثاني)
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|الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - حاتم بشر - الناصرية، من منظور سمير أمين. (الجزء الثاني)