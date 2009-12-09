أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بابلو سعيدة - الأب التاريخي - 5 -





اخر الافلام











المزيد.....

الأب التاريخي - 5 -


بابلو سعيدة
الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 21:52
المحور: الادب والفن
    


الأب التاريخي " 5 "
مفكرنا الراحل د . عبد اللطيف اليونس المتجذّر في ضمائرنا وضميرِ الوطن، ووجدان الأمة ، نراه الآن في السماء سحابة ماطرة بالحب والتآخي بين أبناء الوطن . وقد ترك لنا انتاجات فكرية في الوطن والمهجر، وأدبيّات ومذكرات. ولكن حياته تبقى الأرقى والأجمل. وأنتجت لنا جيناته مبدعتين / إنسانيتين / جميلتين / كاتبتين / مضيافتين / محاورتين / ناقدتين/ متفائلتين هًما أمل ... النجاة التي غلّفت الدمعة بالابتسامة أثناء تأبين والدها وسُميّة ... العلاء ، الأسطورة الواثقة من ذاتها منذ كانت طالبة في كلية الحقوق ، والتي أظهرت ... ابتسامتها على ... خجل ويقول مفكرنا عن ابنتيه قبل رحيله(( إنّ ابنتيّ ، أمل وسميّة هما نُعمى ابيهما وموضع غبطته وسروره. وقد استغنيت بهما عن سواهما، ولم أرغب بالمزيد من الأبناء رُغم محاولات الأصدقاء والأخلاّء )) .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
بابلو سعيدة

إجمالي القراءات: 2,787,731
المقالات المنشورة: 594
- الأب المثالي- 4 -
- الأب المثالي- 17 -
- المثقف الحقيقي - 3
- الأب التاريخي المثالي - 2 -
- البؤساء - 1 -
- الأب التاريخي المثالي - 1 -
- الأب الرمو فائو اسماعيل
- الأب الرمز فائز اسماعيل
- الراحل/الخالد
- اللوحة الأخيرة . الروائية السورية FAEZADAD
- 100 قصّة اللوحة الاخيرة . . الروائية faeza daud
- 100 قصّة اللوحة الاخيرة الروائية السورية faeza daud
- 9 قصّة السلم المقلوب . الروائية السورية faeza daud
- قصّة الذراع المباركة ) الروائية السورية faeza daud
- 96 ا المقنع لروائية السورية faeza daud
- 95 . الروائية السورية faeza daud
- 95 وماذا سيفعل؟ ) الروائية السورية faeza daud
- 94 أمّا قصّة المقنّع في كتاب المقنّع فهو- نبيل - المتّهم
- 93 قصة المقنع . الروائية السورية FAEZA DAD
- قصّة المُقنّع 93 . الروائية السورية FAEZA DAD

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- المالكي يشكر ابن كيران ويؤكد على ضرورة الحوار للوصول إلى توا ...
- مجلس النواب يجتمع الثلاثاء لانتخاب هياكله
- جلسة انتخاب المالكي رئيسا لمجلس النواب بالصور
- احتفاء بالفنان صلاح حسن وبمنجزه الغنائي
- فيلم هيدن فيجرز يتصدر إيرادات السينما بأمريكا
- فنان عراقي نازح يبدع مُجسمات لمنحوتات أثرية دمرها داعش
- 198 صوتا تمنح المالكي رئاسة مجلس النواب
- مهرجان للسينما الفلسطينية بفرنسا لخدمة القضية
- البيجيدي يبرر قرار عدم منافسة المالكي على رئاسة مجلس النواب ...
- العماري يصف برلمانيي حزبه بحرس الحدود ويربط عطالة المؤسسات ب ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بابلو سعيدة - الأب التاريخي - 5 -