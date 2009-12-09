

بابلو سعيدة

الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 21:52

المحور: الادب والفن









الأب التاريخي " 5 "

مفكرنا الراحل د . عبد اللطيف اليونس المتجذّر في ضمائرنا وضميرِ الوطن، ووجدان الأمة ، نراه الآن في السماء سحابة ماطرة بالحب والتآخي بين أبناء الوطن . وقد ترك لنا انتاجات فكرية في الوطن والمهجر، وأدبيّات ومذكرات. ولكن حياته تبقى الأرقى والأجمل. وأنتجت لنا جيناته مبدعتين / إنسانيتين / جميلتين / كاتبتين / مضيافتين / محاورتين / ناقدتين/ متفائلتين هًما أمل ... النجاة التي غلّفت الدمعة بالابتسامة أثناء تأبين والدها وسُميّة ... العلاء ، الأسطورة الواثقة من ذاتها منذ كانت طالبة في كلية الحقوق ، والتي أظهرت ... ابتسامتها على ... خجل ويقول مفكرنا عن ابنتيه قبل رحيله(( إنّ ابنتيّ ، أمل وسميّة هما نُعمى ابيهما وموضع غبطته وسروره. وقد استغنيت بهما عن سواهما، ولم أرغب بالمزيد من الأبناء رُغم محاولات الأصدقاء والأخلاّء )) .