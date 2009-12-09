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سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 11:28
المحور: الادب والفن
    



دعيني:-اسدر في تهاويم وسن السوسن اسكب على جبينك:- الدوارق الكرستالية ؛ امتحت مافيها من النجوم والقمر وعلى جيدك ادلق القوارير من تبرالشمس السيال
اعلق :-بين نهديك ايقونة فراشيةمن قبﻻت تنشر كحل فراشات برية
اطلق :-الشﻻل القزحي العذب
وابرك :-في الفوهتين البركانيتين لعينيك ليقذفاني ﻻعماقك اﻻبروية الغنية بالحلوى في سحيقك مع اﻻسماك الملونة والمرجان ،
الحريق النافورات الاشعة السحرية .
فردوس ملتون:- ارهص فيه، استدعي طفولتي، اقفز وانا بلباس الله في شذروانات الوهج الفتان
لن اعبأ !
بالوجع والسنوات:-
احلق مع الطائرات الورقية-
البالونات -الحلوى -الازهار
يا الله....
يا الله......
ما اجمل اعماقك !؟
لن اخرج ، ان كان حلما!
ساغوص فيك لعقر قعرك
النوراني الزاهي اﻻلوان
كي ﻻارى الصباح
لو داهمني :-
على حين
غرة!





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سعد محمد مهدي غلام

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