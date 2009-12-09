

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 11:28

المحور: الادب والفن











دعيني:-اسدر في تهاويم وسن السوسن اسكب على جبينك:- الدوارق الكرستالية ؛ امتحت مافيها من النجوم والقمر وعلى جيدك ادلق القوارير من تبرالشمس السيال

اعلق :-بين نهديك ايقونة فراشيةمن قبﻻت تنشر كحل فراشات برية

اطلق :-الشﻻل القزحي العذب

وابرك :-في الفوهتين البركانيتين لعينيك ليقذفاني ﻻعماقك اﻻبروية الغنية بالحلوى في سحيقك مع اﻻسماك الملونة والمرجان ،

الحريق النافورات الاشعة السحرية .

فردوس ملتون:- ارهص فيه، استدعي طفولتي، اقفز وانا بلباس الله في شذروانات الوهج الفتان

لن اعبأ !

بالوجع والسنوات:-

احلق مع الطائرات الورقية-

البالونات -الحلوى -الازهار

يا الله....

يا الله......

ما اجمل اعماقك !؟

لن اخرج ، ان كان حلما!

ساغوص فيك لعقر قعرك

النوراني الزاهي اﻻلوان

كي ﻻارى الصباح

لو داهمني :-

على حين

غرة!