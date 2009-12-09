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وليمة للديدان..


طالب الجليلي
الحوار المتمدن-العدد: 5401 - 2017 / 1 / 13 - 13:15
المحور: الادب والفن
    


يد الله فوق أيديهم ..
كان ..!
تخلى عن كل ظالم
ومظلوم في المسخ
هذا الزمان !
صدقيني ..
حلال على المظلوم أن
يسرق المآذن
والجوامع
يتوضأ حلالا
بدم الأئمة الحالمين
بالحور
والخمر
والغلمان..!
من اولئك الذين
سلط الله علينا
من أقذر الجرذان
هو الرحمن!!
علم الانسان
ان يكون إنسان
بدأ الخيانة أبونا
آدم..
ومارس قابيل اول قتل
على الارض
حين صارت لهم منفى
وكان الغراب الذي
ندعوه شؤما
أشرف من ذلك الانسان
حين أطعم جثمان هابيل
بدفنه
ليصير مأدبة
على مر العصور
لتلكم الديدان ..!
(الرحمن ..
خلق الانسان
والسماء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ألّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وأقيموا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
يسأله مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ...)
من يحكم الان ؟!
المؤمنون
الحالمون
بهنّٓ ، والغلمان!
(متكئين عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ)
سبقوه قبل ان ( ينفخ الصور)
وفي جنات صدّام
وأقبية كربلاء والنجف
يسخرون منا
ومن ذلك الرحمن!
يتكئون .. بِنَا !!
و.. (فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ)
ولا زلنا ..نصلي
بكل غباء نغني
نحن الرعاع
كان .. ياما كان
في قديم الزمان
ونجتر ما أكلنا
گالجاموس
من التبن
بكل غباء
داعين بالخير
للحكام والجرذان

10- ك2 2017 
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طالب الجليلي

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