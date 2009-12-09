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كيف يتسائل رأسٌ ينتظر مقصلة.؟


كنعان العربي
الحوار المتمدن-العدد: 5397 - 2017 / 1 / 9 - 15:44
المحور: الادب والفن
    


كنعان العربي
بلا القاب
بلا أسماء
نحن الموتى السعداء
ذات القراءة المتردية..
في ازمنتنا المتكررة..
لولادة قيصرية تحت الأمكنة المتردمة ,
كيف يتسائل راسٌ ينتظرمقصلة,؟
في مدن الحب العربية المعلقة
حين يولد الأطفال بـ أكفانهم المفصلة
في كل خطوة تنفجر أنابيب الجراح الممتدة تحت أرصفة الجلد معلنة مجزرة
والخجل العربي الجاف لا يتعرق وجهه مساماته مغلقة
***********
بلا القاب
بلا أسماء
نحن الموتى السعداء
ذات القراءة المتردية..
في ازمنتنا المتكررة..
لولادة قيصرية تحت الأمكنة المتردمة
كيف يتسائل راسٌ ينتظرمقصلة,؟
في مدن الحب العربية المعلقة
ننتظر لموتنا المقيم أن تعود له سالمة كل قبورنا المهاجرة
كـ كل العشاف المفخخة أحلامهم بـ الكسر سيتخذ قلبي شكل القنبلة
قبلاتي , وحكيات طفولتي , وعناق حبيبتي
كل لقاءات الناس كل فضاءات الأشواق
حتى النسمة الصيفة الرقيقة صارت خانقة
بلا القاب
بلا أسماء
نحن الموتى السعداء
في مدن الحب العربية المعلقة
ذات القراءة المتردي
في أزمنتنا المتكررة
لولادة قيصرية تحت الأمكنة المتردمة
كيف يتسائل راسٌ ينتظرمقصلة,؟؟





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كنعان العربي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كنعان العربي - كيف يتسائل رأسٌ ينتظر مقصلة.؟