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يوم دراسي في موضوع كفاح الشعب الجزائري / إحياء ذكرى مظاهرات الحادي عشر ديسمبر 1960


العربي عقون
الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 15:02
المحور: الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني
    


ضمن سلسلة الملتقيات والأيام الدراسية التي ينظمها قسم التاريخ بجامعة قسنطينة 2 تمّ تنظيم يوم دراسي بحضور أساتذة وطلبة القسم احتفاء بالذكرى 56 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي تمثل علامة فارقة في المسيرة النضالية للشعب الجزائري خلال كفاحه الوطني 1954-1962 وهذا للتذكير بالقيم النضالية التي أخلص لها الشعب وقدّم في سبيلها تضحيات جسيمة لتحرير وطنه من استعمار استيطاني يطبق سياسة الأرض المحروقة ويضرب عرض الحائط بحقوق الإنسان رغم الشعارات المضللة التي يرفعها في المحافل الدولية .
في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الأستاذ الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس الجامعة - بعد الاستماع إلى النشيد الوطني - تطرّق إلى المعاني السامية للتضحية والاستشهاد في سبيل عزة الوطن وكرامته مذكّرا الطلبة على الخصوص بان الحقوق التي يتمتع بها الجميع اليوم هي ثمرة تلك التضحيات التي نستعيد ذكراها اليوم لتكون حافزا لنا جميعا لتحمل المسؤولية على أكمل وجه وأنهى كلمته بتوجيه التحية إلى قسم التاريخ حاثّا الطلبة على الجد والاجتهاد في التحصيل العلمي .
أحيلت الكلمة بعد ذلك إلى السيد صالح بوحوحو لتقديم شهادته باعتباره أحد أعضاء جيش التحرير الوطني وعايَش كل أحداث الثورة حيث تحدث بإسهاب عن التنظيم المحكم لهذه المظاهرات وعن تأطيرها من قبل العسكريين أعضاء جيش التحريرALN والمدنيين أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحريرOCFLN وقد عمّت كل المدن الجزائرية وكان شعارها الاستقلال وإنهاء الاحتلال الجائر ؛ وبعد ذلك تمّ عرض شريط عن حياته ونضاله .
كانت محاضرة الأستاذ جمال بولعبايز من قسم التاريخ جامعة قسنطينة 2 هي المحطة الثالثة والأخيرة وهي المحاضرة التي تناولت جوهر الموضوع واختار لها الأستاذ المحاضر موضوع مظاهرات الحادي عشر ديسمبر 1960 في صحيفة العلم المغربية حيث عرض عددا من العناوين البارزة التي عبّرت عن تضامن ودعم لا مشروط من قبل الشعب المغربي مع الشعب الجزائري وعن التنديد بالجرائم الفظيعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الفرنسي في حق الشعب الأعزل وهي صفحات نستمد منها اليوم كما قال الأستاذ المحاضر معاني التقارب والتعاون والتشارك لتحقيق الأمن والأمان بين الشعبين وكذا في عموم المنطقة المغاربية .
كانت مظاهرات الحادي عشر ديسمبر 1960 تعبّر عن تمسّك الثورة الجزائرية بالسلم وهي تخوض الكفاح المسلح لأنها أجبِرت عليه أمام استعمار متعنّت يرفض الحلول السلمية وبهذه المظاهرات تعلن للرأي العام العالمي أنها لم تفقد الأمل في الوسائل السلمية كأداة فعالة في النضال ضد كل أشكال الطغيان والقهر وبذلك فهي تقدم نموذجا في الكفاح اقتدت به الشعوب الأفريقية على الخصوص فحققت الاستقلال .
وفي الأخير فتح باب المناقشة حيث قام الأستاذ المحاضر بالرد على أسئلة الطلبة أما المفاجأة التي صنعها السيد صالح بوحوحو الذي ناهز عمره الثمانين سنة فهي كما قال هدية للطلبة وهي إنشاده لرائعة المرحومة وردة : عيد الكرامة https://www.youtube.com/watch?v=mTLlV6RVa1k
فتجاوب معه الطلبة وبذلك صنع مزيجا مؤثّرا من الفرح والتجلة والتقدير له وللذكرى الخالدة.
في الختام تم تكريم المجاهد السيد صالح بوحوحو والأستاذ المحاضر جمال بولعبايز من قبل الدكتور مومن العمري رئيس قسم التاريخ الذي وجّه – في كلمة موجزة- الشكر للجميع على أمل لقاءات أخرى في مناسبات وطنية علمية أخرى.





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العربي عقون

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الصفحة الرئيسية - الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني - العربي عقون - يوم دراسي في موضوع كفاح الشعب الجزائري / إحياء ذكرى مظاهرات الحادي عشر ديسمبر 1960