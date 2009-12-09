التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مرتضى العبيدي - هل تقطع عملية اسطنبول نهائيا حبل الود بين النظام التركي وتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي؟
|
|
هل تقطع عملية اسطنبول نهائيا حبل الود بين النظام التركي وتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي؟
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
أحداث 2016 تكشف عمق أزمة النظام الرأسمالي العالمي
- ماذا وراء اغتيال السفير الروسي في أنقرة؟
- ما الجدوى من مواصلة تنظيم انتخابات رئاسية في البلدان الإفريق ...
- قراءات جديدة لمعركة بنزرت في العدد الأخير ل-الفكرية-
- مانديلا، أيقونة المقاومة والصمود في القرن العشرين *
- هل ستقضي نتائج استفتاء 4 ديسمبر في إيطاليا على أحلام رئيس حك ...
- اليمين الفرنسي ينظم صفوفه استعدادا لانتخابات 2017
- هل ستتغيّر السياسات الأمريكية بصعود دونالد ترامب؟
- حملة النهج الديمقراطي تكشف الوجه الحقيقي لمهزلة الانتخابات ف ...
- ما الذي يعيق توحّد اليسار في تونس؟*
- النهج الديمقراطي على طريق تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة ...
- ماذا يعني فوز حركة النجوم الخمسة برئاسة بلديتي روما وتورينو ...
- من المستفيد من الانتخابات المُعادة في اسبانيا؟
- قراءة في كتاب حسين الرحيلي -الاقتصاد التونسي بين فشل الساسة ...
- ماذا يجري في جمهوريات يوغسلافيا السابقة؟
- تاريخ الحركة النقابية التونسية بين قراءات المؤرخين وقراءات ا ...
- هل انتهى الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب والجرائم ضد الإن ...
- إفريقيا حبلى بثورة ديمقراطية معادية للامبريالية وللرجعية وال ...
- النضال ضد الانتهازية ، شرط لانتصار قضية البروليتاريا
- هل يساعد الانقلاب على ديلما روسيف البرازيل في الخروج من أزمت ...
المزيد.....
- عون: إسرائيل والإرهاب خطران يجب مواجهتهما
- دورة برزبين.. نادال يضرب موعدا مع راونيتش في ربع النهائي
- داعش يبتكر طريقة جديدة لسد عجز ميزانيته
- القاهرة.. توقيف 3 متهمين بتفجير كنيسة
- رئيس الإمارات يغادر بلاده والوجهة مجهولة
- كيري: واشنطن تدعم محادثات أستانا حول سوريا
- الشرطة المصرية تقتل مشتبها به وتعتقل 3 آخرين
- الصين تستثمر 344 مليون يورو في الطاقة المتجددة
- سباق مع الزمن في تركيا من أجل القبض على منفذ هجوم ملهى إسطنب ...
- التحريض في إسرائيل يطال القاضية العسكرية هيلر بعد إدانتها لج ...
المزيد.....
- انتخاب دونالد ترامب، الامنیات والحقائق! الجزء الاول / توما حميد
- الإنقسام والوحدة فى الحركة الشيوعية المصرية / رياض حسن محرم
- مقدمة في علم الاتصال / أ.م.د.حبيب مال الله ابراهيم
- الاشتراكية في السياسة و التاريخ: خرافة الطريق الثالث( قراءة ... / ممدوح مكرم
- دور المؤسسات التعليمية فى تأهيل واكتشاف المواهب الثقافية وال ... / كريمة الحفناوى
- القطاع الصحى المصرى ومشاكل التطوير / محمد حسن خليل
- التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوع ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المخطط الاميركي السوري امام الهزيمة الحتمية / جورج حاوي
- عن كوبا وقائد ثورتها الرفيق الراحل فيدل كاسترو / غازي الصوراني
- رأس المال في القرن الحادي والعشرين / توماس بيكيتي
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مرتضى العبيدي - هل تقطع عملية اسطنبول نهائيا حبل الود بين النظام التركي وتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي؟