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الفضول المقدس والإسلام


عدلي جندي
الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 16:57
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


الفضول المقدس والإسلام..
* الفُضُولُ : اشتغال المرءِ أو تدخُّله فيما لا يعنيه ، تطفُّل
* فُضول مرضيّ : ( علوم النفس ) فضول ناتج من اختلال نفسيّ ، فضول يظهر على نحو شبيه بالاضطراب العقليّ ويدل عليه
* الإنسان بطبعه فضولي ..أسئلة الطفل منذ بدء الوعي وإستفساراته عن أمور ليس لها لزوم أو أهمية كإحتياج لازم
* السفاحون فضوليين شواذ وغالباً يتدخلون بالقتل والإجرام فيما لا يعنيهم مثل جرائم الإسلاميين الدواعش بحق مرتادي النوادي أو الأسواق
* عندما يتبني الإنسان قضية دينية مثل الإسلاميين في موضوع الخلافة أو فرض شرع الإسلام (الله...!!!) أو التضييق علي المرأة في تكرار وجوب إرتداء الحجاب أو منعها من الخروج أو قيادة السيارة وخلاف من التضييق علي المرأة أو مثلاً في فتاوي تهنئة المسيحيين وتدخل أعلي مؤسسة دينية في العالم الإسلامي(الأزهر الغير شريف) بفتوي إجازة تهنئة رداً علي فتاوي مؤسسات وشخوص السلف بتحريم التهنئة ذلك يُعد فضول مقدس أي شذوذ وإضطراب عقلي وقس علي ذلك الأمر الخُطبة والبرامج الدينية وتناولها تلك الأمور الشاذة بالتحليل وإستضافة علماء....!!! الدين للإفتاء أي ممارسة عادة الفضول المقدس أي الدعوة إليّ إعتناق الفِكرْ المريض الشاذ لتتحول غالبية الشعوب الإسلامية إليّ مجرد زومبي
* (زومبي أو الكسالى (بالإنجليزية: Zombie) هو الجثة المتحركة التي أثارتها وسائل سحرية مثل السحر وغالبا ما يطبق هذا المصطلح المجازي لوصف شخص منوم مجرد من الوعي الذاتي.)
* قتل الرجل المسيحي بالإسكندرية من قبل سلفي زومبي مُسلمْ علي خلفية أن الرجل يبيع الخمور والخمر حرمه محمد ولذا القتل فضول مقدس في ضرورة حشر أفعال وأقوال وكتاب وإسم رسوله في كافة أمور حياة الآخرين أيضا فالرجل بائع الخمر لم يفرض بضاعته علي أحد مثلما يفرض المُسلم فضوله المقدس علي حياة الآخرين
* الآذان بصوت عالي خمس مرات في اليوم هو فضول مقدس وإزعاج دون مبرروالإصرار عليه في وجود التقنية الحديثة بواسطة مُكبرات الصوت غباء ما بعده غباء حيث بث الآذان في مواعيد محددة شئ بسيط جداً جداً وحضاري مهذب ومتاح للجميع وبأصوات شيوخ عذب أدائهم ولكنه الفضول المقدس
* فضول دين الإسلام يوماً عن يوم يثبت فشل ذريع كمسؤول عن تفتيت الأوطان والدعوة للتفرقة والحجر علي الحريات بل ومعاقبة كل من يمارس حريته دون إيذاء الآخرين ويتعرض للمساءلة عن الإجرام الذي تسببت عنه تعاليمه الفضولية السخيفة
* الحل البديهي الدولة المدنية في ممارسة الحرية الدينية دون ذكر مواد مُغيَّبة ومعيبة في الدساتير كالمادة الثانية في دستور مصر دولة ..إسلامية ..أو مادة إزدراء الفضول الديني (إزدراء الأديان) وإلغاء كافة تعاليم ومناهج وبرامج ومدارس ومظاهر الفضول المقدس لأنه مرض خبيث تتحول الشعوب تحت فضوله المقدس إليّ مجرد زومبي .





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عدلي جندي

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عدلي جندي - الفضول المقدس والإسلام