

الى الرأي العام العالمي في كل مكان ..الحقائق تتكلم!(2 الأخيرة)

ناصر عجمايا

الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 16:55

المحور: كتابات ساخرة







الى الرأي العام العالمي في كل مكان..الحقائق تتكلم!(2)الأخيرة

مع بداية العام الجديد 2017 أصدرت الرابطة الكلدانية العالمية بيانها التوضيحي أدناه نصه كما هو منشور في المواقع العديدة بموجب الرابط أدناه:

http://www.alqosh.net/mod.php?mod=news&modfile=item&itemid=37228

المقتبس الأول من بيان الرابطة:

1. ان الرابطة لم تمنع أية مؤسسة او حزب او كاتب او باحث او شخص من القيام باي نشاط قومي للكلدان، وما احوجنا اليوم للمبادرات وتقديم المساعدة لإحياء الشعور القومي.(أنتهى)

ج: هذا الكلام والحشو الفارغ لا يستحق أدخاله في بيان الفارغ بكل ما تعنيه الكلمة. وهنا نترك القرار للقاريء الكريم ولكل متتبع للبيان. عن أي شعور قومي تتكلمون وأنتم تستلمون التلقين الكامل من أمكم وهي معلمتكم .. مجردين من الرأي والقرار!!

المقتبس الثاني:

2. ان الرابطة لم تلغِ نشاط أية مؤسسة او مجموعة من الكلدان سواء كانت في مؤتمر سانت دييغو او مشيغان، ولم تشر في أي بيان لها الى صحتها او عدم أهميتها، فالمؤتمرون هم الذين يعطون قيمة لمقرراتهم ولا علاقة للرابطة بفشلهم او نجاحهم.(أنتهى)

ج :حقيقة كلام لا معنى له كسابقه ، فهل أصبحت الرابطة دولة تملك سلطة حتى تلغي نشاط الكلدان ومؤسساتهم القائمة؟؟!! ، وما علاقتكم بمؤتمر سان ديكو الذي عقد في نهاية آذار 2011 ، كما ومؤتمر مشيكان منتصف أيار 2013 ، هذا الكلام للأستهلاك ولا قيمة له ، وأعذروني أن أقول لكم تعاملكم كان مع فرد (ناصر عجمايا) فقط ، وليس مع المجموعات الكلدانية للمؤتمرين.. ولذا مردود هذا البيان هو سلبي عليكم كقيادة لا تستوعب الف باء العمل القومي ولا السياسي كما وللرابطة بمجملها وهي تتلقى التلقين من أمها .. الله يديمها لكم والرب يكون بعونكم من أمكم العجوزة.

المقتبس الثالث:

3. ان الرابطة منذ البداية تريد بناء جسور بين أبناء امتنا الكلدانية و أبناء شعبنا المسيحي من الاشوريين والسريان والارمن وغيرهم الذين تربطنا معهم قواسم مشتركة كثيرة ولا سيما المصير المشترك.(أنتهى)

ج: ومن قال لك نحن الكلدان المفصولين أو المستقيلين من الرابطة كما والمستقلين عنها بالضد من هذه الفقرة ، فنحن أكدنا في المؤتمرين سان ديكو ومشيكان ضمنياً وفق هذا التوجه ، ونؤكد على هذا المنحى السليم ونسانده وندعمه بكل ما لدينا من قوة بعيداً عن المزيدات التي لا معنى لها من زجه في بيانكم.

المقتبس الرابع:

4. ان الرابطة بفروعها الخمسة عشر وكافة مكاتبها وهيئاتها التابعة للمركز والتي تعمل في مختلف بلدان العالم ،تحاول الدفاع عن الكلدان والمسيحيين بصورة عامة، ولكنها رسميا، تمثل أعضاءها. وهي لم تلغِ أية مؤسسة او حزب او كنيسة او مجموعة من القيام باي نشاط قومي أو سياسي أو ثقافي أو اجتماعي، بل تقدم الشكر والثناء لمن يقوم باي عمل بنّاء انسانيا كان أم مسيحيا أم وطنيا.(أنتهى)

ج: عجيب أمور غريب قضية بهذا الطرح الأستهلاكي الفاقد لأي معنى ، وعليه نحن نقيّم هذا التوجه و معه جملة وتفصيلاً ، نقول شكرا لكم ونحن مؤازرين وفاعلين لهذا وذاك دون خلاف أبداً. ولكن ما علاقة ذلك بفصل أو أستقالة (ناصر عجمايا).

المقتبس الخامس:

5. بخصوص مطالبات البعض التي نعتبرها غير واقعية، ومصدرها اشخاص غير معروفين او لهم مواقف سلبية من الرابطة، او ضد بعض أعضائها وبشكل خاص السيد يوحنا بيداويد، فإننا نراها من باب الغيرة والشعور بالنقص او الفشل لا بل هي خطوة تهدف الى هدم البيت الكلداني. وبإمكان قرائنا الكرام الإطلاع على اخبار نشاطات الرابطة حول العالم والتي هي مثار فخرنا واعتزازنا جميعا.(أنتهى)

ج: مرة أخرى يتكرر السؤال هنا ، بيانكم كان توضيحاً لفصل أو أستقالة زميل لكم عضو الرابطة والمؤتمر(ناصر عجمايا) ، فما علاقة الآخرين ليكتبوا آرائهم وتوضيحاتهم الخاصة معروفين أم غير معروفين ، أنها مجرد مقترحات خاصة بهم.. والقرار أولاً وأخيراً هو قراركم الداخلي بكم ، فلا داعي لهذه الزوبعة المفتعلة والرد التعسفي اللامعنى له. وها هنا تؤكدون ذلك بأنفسكم.. وفق المقتبس الآتي:

، فاستقالة او فصل أي عضو من الرابطة هي عملية روتينية وعادية ، نراها في معظم المؤسسات والتنظيمات والأحزاب .(أنتهى)

وعليه قلناها ونقولها ونؤكد عليها الآن وفي المستقبل ، نحن نشكركم على القرار الصادر منكم والذي غلفتموه وعلقتموه وأصدرتموه وفرضتموه على فرع ملبورن بما فيه الأخ يوحنا ، وأنا متأكد في قرار نفسه هو غير موافق ومعه أعضاء الفرع بالكامل ، حيث أصبحوا في موقف لا يحسد عليه بسبب رعونتكم ودكتاتوريتكم وتسلطكم مع الشكر ثانية لكم أعزائنا الكرام كوننا أكلنا وشربنا وتصافحنا معاً.

المقتبس السادس:

6. نطالب كتابنا الأعزاء التوقف والابتعاد عن الجدالات العقيمة و كتابة مقالات غير مفيدة، فنحن بحاجة ماسة الى من هو مستعد لتقديم يد العون والمساعدة ، لا نريد أقوالا، بل أفعالا تعطي ثمارا لبناء البيت الكلداني.(أنتهى)

ج: نعتقد هنا الأنسان حر في توجهاته والسيد المسيح هو أول من وقف الى جانب الحرية وتحرر الأنسان من العبودية ، وثورته في الأرض على الظلم كانت ذا صدى تاريخي أنساني لا مثيل له في الكون ، فلماذا التشكيك بالآخرين وبأفعالهم؟! فكيف تعطون حقاً لأنفسكم بالتشكيك بأفعال الشعب الكلداني؟ وهنا نقول قليلاً من الخجل من ليس له خجل. مع المعذرة للقاريء وللمتتبع الكريم..لأننا تعودنا على قول الحق ونقل الحقيقة كما هي دون زيادة ولا نقصان.

المقتبس السابع:

7. ان اختلاف وجهات النظر في الحقل القومي الكلداني امر طبيعي كما هو الحال مع أي شعب اخر، لكن المهم ان لا يؤدي ذلك الى صراعات تقضي الى ما لا تُحمدُ عقباه.(أنتهى)

ج: كما تعلمون وشعبنا وقرائنا نحن دائما أكدنا ونؤكد بأننا مع أختلاف وجهات النظر ومع الرأي والرأي الآخر ، ومع أواصر التفاهم والتلاقح الفكري من أجل زرع الخير والتطور والتقدم للأنسان أينما كان ويكون .. فمؤججي الصراعات واضحين ومكشوفين ، وعليكم أن تسألوا رئيس الرابطة في ملبورن وهو عمل معنا في الأتحاد الكلداني منذ تأسيسه 2006 ولحد الآن هو عضو فيه ، كما لازال عضو مؤسس وعضو عام في أتحاد الكتاب والأدباء الكلدان ، وعضو مشرف على أنتخابات الأتحاد في شباط عام 2013 ولا زال يحمل عضوية أتحاد الكتاب والأدباء الكلدان ، وأمور أخرى لم أذكرها هنا أحتراماً للرابطة وخصوصيتها التنظيمية كونها داخلية ، محترماً ومقدراً زملائي وأخوتي للعشرة الطويلة معهم.

نكتفي بهذا القدر من المعالجة التي نراها موضوعية خدمة للرابطة ومسيرة العمل القومي الكلداني ، ونترك الفقرة 8- تقديراً وأحترماً للرابطة ولبيانها المؤقر.

رابط مقالتنا المنشورة والتي أستند اليها بيان الرابطة الذي نحن بصدده أدناه:

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,828256.0.html

blob:https://www.facebook.com/0af30fce-b1af-4e99-a537-c9267d02422a

أعلاه رابط حديث مطران السريان الأرذدوكس داؤد شرف ، يؤكد الهفوة الكبيرة بين المسيحيين العراقيين أنفسهم (وهنا نسأل أين هو مصطلح المكون المسيحي عملياً وفعلياً ودعوة المطران داؤد شرف قبل سنة.. الذي لم يتفق رجال الدين المسيحيين حتى في توحيد الأعياد المسيحية بالرزنامة فقط حسب قوله هو) وهو يعترف بخطيئة رجال الدين جميعهم..أسمعوه رجاءاً.

حكمتنا(اذا لم تكن مؤهلاً لموقع ما ، عليك مغادرته قبل فوات الأوان).

خادم الشعب

منصور عجمايا

5-1-2017

أدناه نص النظام الداخلي القديم الذي تم بحث أولى فقراته ولم يتوصل المؤتمر على تصديقه ، فتم تأجيله الى ما بعد المؤتمر والعلم عند الله وقيادتها الكنسية قولاً وفعلاً (أم الرابطة وتعاليمها التي تسقيها لقيادة الرابطة المؤقرة).

النظام الداخلي للرابطة الكلدانية.

المقدمة

يعتبر الكلدان من اقدم الشعوب التي سكنت بلاد ما بين النهرين، وقد اسهموا قديما وحديثا في تطويرها وازدهارها ، حيث عملوا بجد واخلاص في مجالات الحياة كافة، خاصة الثقافية منها، وكانوا دوما مواطنين مخلصين لبلدهم وشعبهم، وبالرغم من هذا عانوا كثيرا في مذابح سيبا

(سفر برلك 1915) وحتى اليوم مع غيرهم من المسيحيين. وبسبب الحروب وغياب السلام والاستقرار انتشر الكلدان في بلدان عدة ، فبرزت الحاجة لتأسيس رابطة تحافظ على كيانهم ووجودهم وتقف معهم في محنهم والتشبث بارضهم وتاريخهم.

ولغرض تنظيم عمل الرابطة وضع هذا النظام الداخلي .



المادة الاولى: الاسم

الرابطة الكلدانية (ميسرتا كلديثا) Chaldean league



المادة الثانية: التعريف

هي رابطة مدنية عالمية غير حكومية، تعبر عن الهوية الكلدانية وعن الانتماء الى الشعب الكلداني (ܐܘܡܬܐ ܟܠܕܝܬܐ الامّة الكلدانية) في كل مكان.



للرابطة الكلدانية شعارها وختمها ومقرها الرئيسي في العراق ولها موقعها الالكتروني.

لا تتوخى الربح، بل تمول عن طريق الهبات ورسوم اشتراكات المنتسبين اليها.

للرابطة شخصية معنوية مستقلة لاوصاية عليها من اية جهة كانت، ولا ينبغي ان تتعارض نشاطاتها مع توجهات الكنيسة العامة.

يعتبر عيد مار توما الرسول في 3 تموز من كل عام، عيداً رسميًا للكلدان وللرابطة.



المادة الثالثة: أهداف الرابطة

1. لتعزيز البيت الكلداني من خلال حشد واستثمار كل طاقات وامكانيات وخبرات الشعب الكلداني في العراق والعالم .

2. العمل على تشجيع وتنمية الوعي القومي الكلداني.

3. ترسيخ اسس العيش المشترك القائم على الحرية والمساواة على اساس المواطنة واحترام حقوق الانسان كما يتطلب المجتمع المدني وتدعو اليه المحافل الدولية.

4. العمل من أجل الحفاظ على الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية للكلدان والدفاع عنها.

5. نشر التراث الكلداني والمشرقي على جميع المستويات من خلال إقامة المراكز الثقافية والتعليمية ودورات لغوية والمهرجانات والمعارض الفنية والرياضية بالتعاون مع المؤسسات الكلدانية الاخرى.

6. ممارسة الضغط على صناع القرار في البلدان التي يتواجد فيها الكلدان لتقوية وجودهم ولمنحهم حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية

7. السعي لبناء جسور التآخي والمحبة واحترام الاخر والمساواة مع مكونات شعبنا بدون استثناء.

8. السعي لتطوير البلدات الكلدانية والمسيحية من خلال دعم برامج تنموية وتشجيع أصحاب رؤوس الاموال والصندوق الكلداني على الاستثمار في هذه البلدات ومخاطبة المنظمات الإنسانية الداعمة لها.

9. تسعى الرابطة لفتح مكاتب لها في المحافل الدولية كهيئة الامم المتحدة كعضو مراقب.

10. تعنى الرابطة بالشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية والقومية والسياسية ، ولن تتحول الى حزب سياسي.



المادة الرابعة: الادارة

• للرابطة إدارة مركزية وإدارات فرعية.

• الإدارة الفرعية تتبع البلد الذي تتواجد فيه الرابطة وتلتزم بقوانينه.



المادة الخامسة: الهيكلية

تتكون الرابطة الكلدانية من:-



1- الهيئة العامة:

تتكون من كل الاعضاء المنتسبين الى الرابطة الكلدانية، وهي اعلى هيئة في الرابطة لحين انعقاد المؤتمر العام للرابطة.



2- الهيئة العليا: فترة الرئاسة هي اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط

• الرئيس .

• نائب الرئيس الاول.

• نائب الرئيس الثاني.

• السكرتير.

• أمين الصندوق.

• رؤساء الهيأت الفرعية

• رؤوساء اللجان المركزية



3- الهيئة الفرعية:

• رئيس الفرع: فترة الرئاسة هي اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

• نائب الرئيس الفرع.

• سكرتير الفرع.

• أمين الصندوق الفرعي.

• رؤساء اللجان الفرعية



المادة السادسة: مهام الهيئة العليا

• تتولى الهيئة العليا أدارة الرابطة في كل العالم.

• يدير الهيئة الرئيس المُنتخب،أو نائبه أثناء غيابه.

• لا يحق للرئيس اتخاذ قرار ما مهم من دون اجتماع الهيئة العليا والتصويت الحرّ.

• تعقد الهيئة العليا اجتماعاتها الدورية وتكون قراراتها ملزمة على أعضاء الرابطة.

• يمثل الرابطة الرئيس العام ومن ينوب عنه في المحافل والمناسبات العامة.

• تقدم الهيئة العليا تقريرها السنوي عن نشاطات الرابطة في العراق والعالم للهيئة العامة.





المادة السابعة: اجتماعات الهيئة العليا

• تجتمع الهيئة العليا فصليا كاجتماع دوري ومرة في السنة كاجتماع عام.

• توجه دعوة للأعضاء قبل 30 يوما من تاريخ الاجتماع.

• تتضمن الدعوة تاريخ ومكان الاجتماع وجدول الاعمال.

• يحق لكل عضو أن يطلب أضافة اية نقطة لجدول الاعمال لغاية 10 أيام من الاجتماع.

• أذا نفذت مناقشة كل أو بعض النقاط المضافة تُدرج ضمن جدول أعمال الاجتماع التالي





المادة الثامنة: الاجتماعات الاستثنائية للهيئة العليا

• تجتمع الهيئة العليا بصفة استثنائية بدعوة من الرئيس أو من ثلث الاعضاء اذا أستوجب الامر لإقرار موضوع مهم. وتوجه الدعوة قبل اسبوع من تاريخ الاجتماع، يتضمن بيان مكان وتاريخ الاجتماع وجدول الاعمال.

• لا يمكن أضافة اية نقطة أخرى لجدول الاعمال لأنه اجتماع استثنائي لموضوع محدد. تعقد الهيئة اجتماعها الدوري أو الاستثنائي في مقر الرابطة، أو خارجه، أو في أحد مقرات فروع الرابطة.



المادة التاسعة: اجتماعات اللجان ومهامها

• تقوم اللجان بعقد اجتماعاتها بدعوة من رؤسائها في الفترة ما بين الاجتماعات الدورية للهيئة العليا أو الهيئة الفرعية. يتولى رئيس اللجنة مهمة عرض نتائج الاعمال والواجبات الموكلة اليها ومناقشتها في اجتماع الهيئة العليا أو الهيئة الفرعية.

• كل عضو من الاعضاء المنتخبين يتخلف بدون عذر مقبول عن حضور اجتماعات الهيئة العليا، الهيئة الفرعية أو اللجان ثلاث مرات متتالية، يعتبر مستقيلا من اللجنة التي فيها.



المادة العاشرة: الصندوق المالي الكلداني

• تكون بداية السنة الميلادية بداية للسنة المالية للرابطة.

• يُنتخب عضو من أعضاء الهيئة العليا ليكون أمينا للصندوق.

• ينتخب عضو لمسك دفتر الحسابات.

• يعين محاسب قانوني بصفة مراقب من خارج أعضاء الرابطة لتدقيق الحسابات سنوياً.

• يُقدم الامين المالي لكل فرع في الرابطة التقرير السنوي للميزانية لمناقشته بالهيئة العليا.

• عند انتهاء مهام الهيئة العليا بانتهاء دورتها الانتخابية، يُقدم تقرير مالي للهيئة الجديدة المنتخبة.



المادة الحادية عشر: فروع الرابطة

• تُشكل فروع للرابطة في العراق وبلدان الانتشار وفقا للمواد التنظيمية الواردة في النظام.

• يكون رئيس الفرع عضوا في الهيئة العليا للرابطة.

• تسري أحكام مواد هذا النظام على فروع الرابطة بكل تفاصيلها، من الاهداف والانتخابات والانتماء والادارة والمالية واللجان.

• يُقدم رئيس الفرع تقريره السنوي للهيئة العليا في كل اجتماع.

أذا تعذر لرئيس الفرع الحضور الى الاجتماع السنوي للهيئة العليا باعتباره عضوا فيها وذلك لبعد المسافة، يقتصر في تقديم التقرير عن أنشطة ونتائج الاعمال الموكلة للفرع الذي يرأسه.









المادة الثانية عشر: شروط الانتساب (العضوية)

• ان يكون مؤمنا بقوميته الكلدانية ، كامل الأهلية وقد اتمّ الثامنة عشرة من عمره.

• ان يكون حسن السلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولم يُسيئ الى الكنيسة وسمعتها والى الشعب الكلداني.

• الا يحمل اجندات سياسية او حزبية خاصة.

• ان يكون غيورا على خدمة الكلدان وبلده وتراثه، ويساهم في تسديد اشتراكه الشهري.

• يتقدم من تتوفر فيه الشروط المذكورة اعلاه بطلب خطيّ ويزكى من قبل عضوين في الرابطة، الى اللجنة الفاحصة المشكلة من قبل الهيئة التأسيسية، فيه يعلن رغبته في الانضمام الى الرابطة، ويرفقه، الشهادة العلمية ان وجدت. ولدى قبول الطلب ينتمي الشخص الى الرابطة. باب الانتماء مفتوح لكل الكلدان في العراق وبلدان الانتشار.



المادة الثالثة عشر: فقدان العضوية

• في حالة الاستقالة التحريرية.

• في حالة الفصل باسباب تحدد بمادة لاحقاً.

• في حالة الوفاة.



المادة الرابعة العشر: لجان الرابطة الكلدانية

• لجنة التخطيط والمتابعة.

• لجنة العلاقات العامة.

• الجنة القانونية.

• اللجنة المالية.

• لجنة الشؤون الاجتماعية.

• لجنة الشباب

• لجنة حقوق الانسان.

• لجنة المراة والطفل.

• لجنة البحوث والدراسات الكلدانية.

• لجنة الإعلام.

ويمكن استحداث لجان اخرى.



المادة الخامسة عشر: أدارة الانتخابات

• تُعين لجنة خاصة من الهيئة العليا تشرف على مجريات الانتخاب من بين أعضاء الرابطة الذين لم يرشحوا أنفسهم لعضوية الهيئة العليا.

• يعلن رئيس لجنة الانتخابات بعد انتهاء التصويت السري أسماء الفائزين ويتم أشعارهم.

• تتولى الهيئة المُنتخبة مهامها بعد تسلم الادارة من الهيئة السابقة.

• تكون الدورة الانتخابية لمدة اربع سنوات .

• في حالة الوفاة أو الاستقالة أو أذا تعذر نهائيا على الرئيس أو نائبه أو السكرتير أو أي عضو من أعضاء الهيئة العليا القيام بمهامهم، تقوم الهيئة بتحديد تاريخ ومكان أجراء الانتخابات الجزئية أو التكميلية للتعويض عن العضو.







المادة السادسة عشر: نظام الاقتراع

• يجري الانتخاب السري لعضوية الهيئة العليا.

• يحدد الرئيس ونائبيه والسكرتيروامين الصندوق وتحدد المهام الموكلة للأعضاء الاخرين في اجتماع خاص لاحق وبالتصويت السري.



المادة السابعة عشر: تكوين اللجان الوظيفية في الهيئة العليا والفرعية

• يعين رئيس اللجنة من بين أعضاء الهيئة.

• تضم كل لجنة اقله أربعة أعضاء.



المادة الثامنة عشر: حل الرابطة الكلدانية

ان المؤتمر العام هو الذي يقرر بقاء الرابطة الكلدانية او حلها بموافقة ثلثي اعضاء المؤتمر وترجع املاكها الى الابرشيات الكلدانية.

أنتهى.









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