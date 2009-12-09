

الخطط الخمسيه في الاتحاد السوفياتي

عبد المطلب العلمي

الحوار المتمدن-العدد: 5390 - 2017 / 1 / 2 - 14:15

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









وضع لينين في اعماله الاخيره اسس خطة لبناء الاشتراكية - التصنيع والتعاونيات الفلاحية والثورة الثقافية. في عام 1920، تم اقرار خطه كهربه البلاد (غويرلو)، الخطه التي اسماها لينين "البرنامج الثاني للحزب". في عام 1923تأسست لجنه تخطيط الدولة ، والتي تحولت فيما بعد إلى هيئة تخطيط الدولة.

السياسه الاقتصاديه الجديده بحلول 1928 استنفذت تماما نفسها. و تم وضع برنامج معين لبناء الاشتراكية تحت قيادة ستالين، الذي قال"فمن الضروري اللحاق بركب البلدان الرأسمالية المتقدمة والتفوق علىها. إما أن نحقق ذلك، أو انهم سيسحقونا".



الخطه الخمسيه الاولى(1928-1932)



تم وضع الخطة الخمسية الأولى على أساس توجيهات المؤتمر الخامس عشر للحزب الشيوعي (البلشفي)، كاستمرار و تطوير لخطة كهربة البلاد. المهمه الاساسيه للخطه الخمسيه الاولى كانت بناء أسس الاقتصاد الاشتراكي وتعزيز القدرات الدفاعيه للبلاد. و ذلك بتحويل الاتحاد السوفياتي من مجتمع زراعي إلى قوة صناعية متقدمة ، مع العمل على تعزيز الحركه التعاونيه الفلاحيه. تم اقرار الخطه في صراع عنيف مع التروتسكيين الذين رفعوا شعار "السوبر تصنيع"، والمعارضة اليمينية، التي طالبت بابطاء وتيرة التنمية، ولا سيما قطاعات الصناعة الثقيلة.

غالبيه السكان خاصة الشبيبه الشيوعيه تبنت بحماس الخطه. الملايين من العمال و بكل تفاني و بادوات انتاج متخلفه، بنت المئات من المصانع ومحطات الطاقة والسكك الحديدية ومترو الانفاق. العمل كان على الاغلب في ثلاث ورديات. في عام 1930، كان قد بوشر العمل في 1500 منشأه،.منها 50مشروعا عملاقا مثل المحطه الكهرومائيه في زبروجيا(اضخم محطه في العالم حينها) خطوط سكك الحديد من سيبيريا الى اسيا الوسطى(توركسيب)، مصانع الصلب في ماغنيتاغورسك، ليبيتسك وتشيليابينسك، نوفوكوزنتسك، نوريلسك و مصنع الماكينات اورالماش، مصانع الجرارات في ستالينغراد، تشيليابينسك، خاركوف، مصنع القطارات، مصنعين للسيارات في مدينتي موسكو و غوركي وغيرها.تم انشاء القاعده الثانيه للصناعات المعدنيه و استخراج الفحم في حوض الكوزباس . في عام 1935 تم افتتاح المرحلة الأولى من مترو موسكو بطول إجمالي 11.2 كم.

تم ايلاء اهتمام خاص بالقطاع الزراعي. وبفضل تطور صناعة الجرارات المحلية، في عام 1932تم الاستغناء عن الاستيراد من الخارج، و تحول الاتحاد السوفياتي من مستورد الى مصدر للجرارات الزراعيه.ففي العشر سنوات التي سبقت الحرب الوطنيه العظمى تم انتاج700الف جرار ،اي40% من مجمل الانتاج العالمي.القفزه الصناعيه مكنت من تطوير البنيه التحتيه للكلخوزات و تاسيس2500 محطه للمكائن الزراعيه.

لن اورد النسب المئويه لمختلف السلع و المنتوجات، ما يغنيني عن ذلك هو تضاعف قيمه الانتاج القومي الاجمالي، و احتلال الاتحاد السوفياتي للمرتبه الثانيه عالميا في انتاج الالات و المعدات و صهر الفولاذ و الموقع الثالث بانتاج الكهرباء.كذلك الرقم المذهل هو نمو الاصول الثابته للصناعات الثقيله ب2.7مره.



الخطه الخمسيه الثانيه(1933-1937)





في المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي (البلشفي) تم تحديد مهام الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية بالشكل التالي:

القضاء النهائي على العناصر والطبقات الرأسمالية على أساس الانتهاء من العمل في تاسيس المزارع التعاونيه و تعاونيات الحرفيين، و تصفيه الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج في اقتصاد الاتحاد السوفيتي، وإقامة نمط انتاج اشتراكي كشكل وحيد لإنتاج، مع تحويل العمال و الفلاحين لبناة ناشطين و واعين للمجتمع الاشتراكي.

الانتهاء من إعادة الإعمار التقني للاقتصاد الوطني برمته على أساس الخطة الخمسية الاولى وعن طريق الزياده المضطرده لصناعه ادوات الانتاج (الصناعات الثقيلة).

العمل على رفع رفاهية العمال والفلاحين، وبالتالي التحسين الحاسم للإسكان و الخدمات المجتمعية في الاتحاد السوفياتي. تعزيز ديكتاتورية البروليتاريا على أساس تحالف الطبقة العاملة مع الفلاحين على طريق التصفية النهائية للعناصر والطبقات الرأسمالية. تعزيز القدرات الدفاعيه للبلاد.

إجمالي حجم الاستثمارات 133.4مليار روبل مقابل 50.5مليار روبل في الخطه الخمسيه الأولى.4500مؤسسه انتاجيه مقابل 1500مؤسسه في الخطه الخمسيه الأولى.توزيع المنشات الجديده على المناطق الشرقية من الاتحاد السوفياتي و كذلك آسيا الوسطى.

نجحت الخطه نجاحا شاملا مما رفع مجمل الانتاج القومي2.2مره مقارنه مع عام1933. تم انشاء سته مجمعات لانتاج الصلب و عددا من المصانع الحربيه بالاضافه الى عشره محطات مائيه و حراريه رفعت انتاج الكهرباء700%. الرقم المذهل الاخر هو 650الف جرار و حاصده و سياره نقل تم تسليمها الى محطات المكنكه الزراعيه.



الخطه الخمسيه الثالثه(1938-1942)



الخطة الخمسية الثالثة للتنمية اقرت في المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي (البلشفي). كان التركيز الرئيسي في التوجيهات في هذه الخطه على النوعيه و الجوده ، على زيادة انتاج الفولاذ عالي الجودة و المعادن غير الحديدية والمعدات الدقيقة. كذلك اتخذت تدابير جدية لتطوير الصناعات الكيميائية ، وإدخال المكننة الشاملة، وحتى انه جرت المحاولات الأولى للأتمته الصناعيه . لكن نشوب الحرب العالميه الثانيه تطلب تغيرا كبيرا في اولويات الخطه، عام 1941 و بعد بدء الحرب الوطنيه العظمى تم تخصيص50% من الميزانيه لصالح وزاره الدفاع. لذلك نرى ان الخطه لم يتم تطبيقها الى النهايه. تم انشاء 3000مؤسسه انتاجيه جديده جزئا كبيرا منها اختص بالمنتجات الحربيه و بدأ بانتاج الدبابات و المدرعات و الطائرات و الذخيره الخ. لكن رغم ذلك تم تدشين عدد من مصانع البتروكيماويات و المعادن الغير حديديه.مجمل الانتاج القومي ارتفع 45% فقط حيث احتل النازيين مناطق غرب الاتحاد السوفياتي مما انعكس على ارقام الخطه.

بعد بدء الحرب تم إجلاء نحو 2000 مصنع و 11 مليون عامل الى ما وراء الاورال وهناك، على المواقع المعدة مسبقا، وبسرعة تم تنظيم عمل هذه المصانع التي انتجت في الفتره ما بين 1941 و حتى 1945. 137الف طائره، 104الاف دبابه و 489 ألف مدفع. كل هذا اصبح ممكنا بفضل النجاح في تنفيذ الثلاث خطط الخمسية الأولى.

انتصر الاتحاد السوفياتي، و انقذ البشريه من الوحش النازي متكبدا دمارا جزئيا أو كليا للمؤسسات الصناعية في الأراضي المحتلة ،التي كان لا بد من إعادة بنائها .بالاضافه الى الخسائر البشرية الهائلة.



الخطه الخمسيه الرابعه(1946-1950)



الخطة الخمسية الرابعة لاعاده الاعمار وتنمية الاقتصاد الوطني في الاتحاد السوفياتي بعد الحرب الوطنيعه العظمى تم اقرارها من قبل مجلس السوفيات الاعلى .لقد صاغ الرفيق ستالين المهام الاقتصادية والسياسية الرئيسية للخطة الخمسية "اعاده اعمار المناطق المتضررة من البلاد، لاستعادة مستوى ما قبل الحرب في المجالين الصناعي والزراعي، ومن ثم تنميه مستوات الانتاج ".

بالفعل تم اعاده اعمار 6200 مؤسسه انتاجيه ضخمه ، كذلك تم اصلاح و اعاده العمل في محطه زبروجيا الكهرومائيه( قام النازيين بتفجير 500طن من المتفجرات في جسم السد و غرف المكائن). كذلك تم اصلاح جميع مناجم الدونباس و جميع مجمعات الصلب و الفولاذ في اوكرايينا. كذلك تم تدشين البرنامج الننوي السوفياتي.

من نتائج الخطه اللافته للنظر هو عدد المكائن التي تم انتاجها يعادل2.2مره عددها عام 1940،مما يعني تزويد جميع المصانع بما فيها الجديده بكل مستلزماتها من ادوات الانتاج.



الخطه الخمسيه الخامسه(1951-1955)



ورد في وثائق تامؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي( البلشفي): " أن الخطة الخماسية الخامسة تضع برنامجاً لمعالجة مختلف العلل والنواقص في الإقتصاد السوفياتي، كما تحقق زيادة ملموسة في مستوى حياة الشعب المادية والثقافية، وأن تحقيق الخطة الخماسية الخامسة سيكون خطوة واسعة للإمام في عبور الاشتراكية نحو الشيوعية ".

ارقام الخطه ارقام مذهله ساكتفي هنا بايراد موجز لها ، و الفت نظر القراء الكرام ان جميع ارقام الخطه موجوده في مقالات سابقه لي على الرابط التالي

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=348301

تم اقرار النسب التاليه لنمو الانتاج في المجال الصناعي:



الحديد 76%، الفولاذ 62%، العربات 64%، الفحم 43%، البترول 85%، الكهرباء 80%، الطوربينات البخارية 230%، الطوربينات المائية 780%، المراجل البخارية 270%، معدات السكب 85% معدات النفط 350%، ماكنات القطع الكبيرة 260%، السيارات 20%، جرارات 19%، صودا 84%، الصودا الكاوية 79%، الأسمدة الكيماوية 88%، المطاط الصناعي 82%، الإسمنت 250%، أخشاب 56%، ورق 46%، أنسجة قطنية 61%، أنسجة صوفية 54%، أحذية 55%، سكر 78%، لحوم 92%، أسماك 58%، زبدة 72%، زيوت نباتية 77%، معلبات 210% .

في العام 1953 تدبرت البورجوازية الوضيعة السوفياتية بقيادة العسكر متعاونة مع خروشتشوف وعصابته الطامعة بالسلطة في الحزب بانقلاب بدأ باغتيال ستالين بالسم ثم بإلغاء الخطة الخمسية الخامسة وتنحية مالنكوف من منصب الأمين العام للحزب الذي رفض إلغاء الخطة الخمسية، كون اللجنة المركزية لا تملك صلاحية إلغاء ما يقرره المؤتمر العام للحزب، ليحل محله المتعاون مع الجنرالات خروشتشوف، واستكمل الانقلاب نهائيا بانقلاب عسكري في حزيران 1957.

انقلب العسكر وخروشتشوف على الشيوعية بداعي الحرص على الشيوعية وأن الخطة الخمسية الخامسة كانت ستعرض أمن الاتحاد السوفياتي للخطر، و ذلك لتقليصها منتوجات الصناعات الثقيله لصالح انتاج الصناعات الخفيفه و البضائع الاستهلاكيه. بهذه المنتجات خطط ستالين لمحو طبقه الفلاحين:" لأجل رفع الملكية الكولخوزية إلى مستوى ملكية الشعب بأسره، ينبغي ازاحه فائض الإنتاج الكولخوزي من منظومه تداول البضائع، وأن يدمج في منظومه تبادل المنتجات بين صناعة الدولة والكولخوزات. هنا هو الجوهر...... وسيتطلب هذا النظام زيادة الإنتاج الذي تسلمه المدينة إلى القرية زيادة كبرى؛ فيجب إدخال هذا النظام إذاً من غير تسرع ، تبعاً لتكدس السلع التي تنتجها المدينة. ولكن يجب إدخاله بنظام، ومن غير تردد، بتضييق دائرة تداول البضائع، شياً فشيئاً، وبتوسيع دائرة تبادل المنتجات.إن هذا النظام بتضييقه دائرة تداول البضائع، سيساعد على الانتقال من الاشتراكية إلى الشيوعية. فوق ذلك سيجعل في الإمكان إدخال الملكية الكولخوزية الأساسية، الإنتاج الكولخوزي، في نظام البرمجة الوطنية بمجموعه.وهذه ستكون الوسيلة الفعلية الحاسمة لرفع الملكية الكولخوزية إلى مستوى ملكية الشعب بأسره، في ظروفنا الحاضرة." القضايا الاقتصاديه للاشتراكيه في الاتحاد السوفياتي.يوسف ستالين

اي القضاء على اكبر احتياط للبرجوازيه الوضيعه، العسكر ركزوا على انتاج الاسلحه لضرب الاقتصاد السوفياتي من الداخل فكل كبييك يصرف على التسلح يؤخر وصول المجتمع الى الشيوعيه.

الغاء الخطه كانت بدايه انهيار الاتحاد السوفياتي بقياده البرجوازيه الوضيعه، الصراع الطبقي كان وراء الانهيار فهو محرك التاريخ.









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