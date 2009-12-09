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ناصية جهنم


فوزية بن عبد الله
الحوار المتمدن-العدد: 5390 - 2017 / 1 / 2 - 00:10
المحور: الادب والفن
    


حطم القيود على ناصية جهنم
اصرخ بأعلى صوتك انا لست عبدا
انا إنسان أيها المهووس بالعذاب
من قال لك ان الرب الأعظم
ينتظر لحم جسدي المشوي
كي يروي جوعه الأزلي
سادي مازوشي عن أي رب تتحدث !؟
و ماله لا ينشغل بقلبي العليل
اتعبته الام ملايين البشر
دموع السبايا و أطفال ما سمي بالزنا
و نحيب مدن تعرت ونكحت فداءا للوطن
وحقد مظلوم يكظم غيظه خوفا من بطش القدر.
حطم قيودك على ناصية جهنم
ارقص، تعرى اره كم هو جميل جسدك المقدس
دعه يتلذذ بمشهد العري
دعه يشبع السيل الجارف
عله يعلن الحب دينا جديدا للبشر
حطم قيودك على ناصية جهنم
املأ كأسك مرات و مرات
وضع بين أحضان الكون
و خذني معك لا تتركني هنا
موحشة هي حياتي
وبيني وبين المنتهى خطوة الألف ميل.





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فوزية بن عبد الله

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فوزية بن عبد الله - ناصية جهنم