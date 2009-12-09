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مشاهدات عراقية ٥


وليد المسعودي
الحوار المتمدن-العدد: 5390 - 2017 / 1 / 2 - 00:10
المحور: الادب والفن
    


مشاهدات

استيقظ ...
الرصاص
يثقب الحياة
جنود الاحتلال
يسحقون كل شيء
آثار صبيتنا
في الازقة
هواء ضحكاتهم
وقلبي الحزين
دس خائفا
في الصمت
سيارة جارنا الفقير
مشت عليها
خمس دبابات
لم تكن روحه فيها ،
جسده الطائر
في الاحلام فحسب
كانت هنالك
ثلاثة اغنيات .
يا حريمه

زوجته المعلقة
بين بابين
باب للحزن والتعب
وآخر للانتظار .
يا نجمة
زهرته العذراء
لم تحسب النجوم
في الليالي
ولم يزرها عاشق
في النهار .
خطار
ابنه الشوق المهفهف
لكل وردة تنثر
في طريقه عطرا .
ثلاثة اغنيات
وعاشقهم
يسوى بهم الارض
بعد ان كانوا
مثلي اليوم
نحلم بالعراق
ونرجع للوراء
هم لبيوتهم
التي يركبها الامل
وأنا لقلبي المكب
على الدموع الحسرات .

يا حريمة ، يا نجمة ، خطار .. عناوين ثلاث اغنيات للمطرب العراقي حسين نعمة





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وليد المسعودي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وليد المسعودي - مشاهدات عراقية ٥