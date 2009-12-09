التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - مصطفى راشد - من يلجأ لكاهن أو عراف أو مُنجم يكفر بشرع الله
|
|
من يلجأ لكاهن أو عراف أو مُنجم يكفر بشرع الله
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
الزواج على مذهب أبى حنيفة أو أى مذهب باطل
- إنتظروا عمليات إرهابية جديدة
- لن ينصلح التعليم إلا إذا
- أكذوبة المهدى المنتظر
- نشأة الصراع السنى الشيعى
- لا يوجد مانع شرعى لبناء الكنائس المسيحية والمعابد اليهودية ف ...
- لا يوجد مانع شرعى من زواج المسلمة من اليهودى والمسيحى
- الإسلام لم يأمر بختان الإناث أو الرجال
- دم المسلم يتساوى فى القصاص بدم غير المسلم
- الرد على أخى مفتى مصر الحجاب ليس فريضة إسلامية
- 18 عام بداية سن التكليف بالصيام
- الحُكم الشَرعِى للدردشة بين الرجل والمرأة عَبرَ الإنترنت
- الجمع بينَ أكثر من زوجة حرام شرعاً
- الإمساك عن الأكل والشراب مع أول خيط للشمس
- بيان الاتحاد العالمى لعلماء الإسلام من أجل السلام ورفض العنف
- الصيام فرض على الغنى تطوع للفقير والقبُلة والسجائر لا يفطران
- لايوجد دليل شرعى على حد الردة فى الإسلام
- المسيحيين واليهود ليسوا مشركين ولا كفار بل أهل كتاب
- ثورة أزهرى
- الحكم الشرعى لتصحيح الجنس
المزيد.....
- مصر.. تأجيل طلب بوقف تنفيذ قرار حل جمعية الإخوان لـ26 فبراير ...
- البصرة تحيي رأس السنة الميلادية للمرة الأولى ومجلسها يدعو ال ...
- المالكي للخامنئي: هزيمة (داعش) بالعراق وسوريا تمثل نهاية الم ...
- بالصور والفيديو.. «الجامع الصيني» بجرجا يعاني إهمال «الآثار» ...
- المستوطنون اليهود في انتظار -المسيح دونالد-
- السعودية تعرض صور المطلوبين في اختطاف رجل دين شيعي.. ومليون ...
- رئيس الشؤون الدينية التركي: لا فرق بين هجوم بمكان ترفيه أو ب ...
- اختفاء أطفال يهود اليمن.. لغز مفتوح بإسرائيل
- الحذر يشوب تقدم الجيش العراقي ضد الدولة الإسلامية شمالي المو ...
- ساكو يدعو لدولة مدنية -حقيقية- وإيقاف الممارسات -غير الإنسان ...
المزيد.....
- تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف / زهير الخويلدي
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا / صادق الطائي
- النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي / زهير الخويلدي
- لماذا وكيف يصبح النّص مُقدَّسًا؟ (خاتمة) / ناصر بن رجب
- اليهود اليسوعيون / جعفر هادي حسن
- ضِدَّ -التأويل العلمي-.. هذا هو -التفسير الحقيقي- لآيات قرآن ... / جواد البشيتي
- الإصلاح الديني في التجربة التاريخية الأوروبية / محمد حبيدة
- الإنعطافة الخطيرة في بنية الإسلام / جواد بشارة
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - مصطفى راشد - من يلجأ لكاهن أو عراف أو مُنجم يكفر بشرع الله