

فوزية بن عبد الله

الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 21:35

المحور: الادب والفن









هللويا

أين أنت قل لي أين أراضيك

هللويا

مالذي كان سيحدث لو ان الرسول لم يولد من نسج الخيال؟!

لو أن الانسان لم يولد اجتماعيا يعشق الخلود؟ !

هللويا

اعد لي قلبي الضائع بينك وبين الامين المخلص

اعد لي عمري التائه بين الاساطير و الاوهام

قل للقمر ينشق وينهي كل هذا العبث القاتل

هللويا

اسمع نداء امرأة قهرت منذ الأزل

بٍيعت في سوق النخاسة مرات ومرات

قُتلت، صُلبت مرات ومرات

قربانا كعروس النيل وهبوها لك لكي ترضى

ولم ترضى أنت، وواصلوا هم مسيرة العطاء

اين أنت قل لي أين أراضيك

فقلبي يبكيك وأنت معرض عني