

بوجمع خرج

الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 22:17

المحور: السياسة والعلاقات الدولية









الحدث العام:

الملك وفريقه في رحلة أعمال إلى افريقيا تهم الخوصصة أكثر منه الشأن العام

توقيعات هنا وصفقات هناك... الكل أمنيات وأمل ... نعم الأمل... ســ... وســ... وسـ..

كان لا بد من التفكير في كيفية إنجاح الاتفاقية الشكلية بين المغرب ونيجريا

فكر المستشارون وتدارس الأمر مكاتب خبراء... موريتانيا المشكلة.... ستحول دون مرور الأنابيب الغازية أوووووه... ما العمل؟ لعل في التجربة ما يليق كما في حدث روسيا؟

الأحداث الشبه مفتعلة:

للتذكير:علق رئيس الحكومة المغربية السيد بنكيران على روسيا،فتدخلت وزارة الخارجية المغربية لتعبر عن مدى احترامها لروسيا،فكان لروسيا الغبية أن فرحت - حسب المعتقد- بالعلاقة الجيدة مع المغرب.

ومنه يمكن افتعال حدث مشابه، ولربما لذلك تطوع السيد شباط وطبعا حزب الاستقلال من منطلق تاريخ سياسي يقول أن مورطانيا مغربية، ليتم التفكير في كيفية جعله طبيعيا وأكبر من حزب.

فهل قبول السيد بنكيران بحزب الاستقلال في التشكيلة الحكومية جزء من المسرحية؟

المهم هو أنه بعد تصريح مشترك بينهما بأيام قليلة خرج السيد شباط يردد موريطانيا أرض مغربية... والحقيقة الأمر غريب، لذلك تعالت الأصوات الدبلوماسية: نحن كذا وكذا ونرفض تصريحات غير مسؤولة في حق الدولة الموريتانية شقيقتنا وصديقتنا واختنا وحبيبتنا وعزيزتنا و...و...و... الله عليها ...

السيد أخنوش الذي يلعب دور رجل الأعمال الراقي فوق التفاهات السياسية رفض دخول الحكومة بسبب شباط... فتحركت الصحافة التي احترفت في التطبيل.

قال بنكيران لحزبه: أنا لا يمكن لي ان أتخلى عن حزب الاستقلال ... فشباط ليس هو الحزب.

فخرج حزب الاستقلال ليؤكد قول رئيسه، وهكذا صار الأمر وطنيا في قضية وطنية فوق الأولى.

لست أدري هل يعود فضل عرض الإشكالية على جلالة الملك إلأى مهندسي الحدث...

المهم: انتهت المسرحية إذا من مسرحية طبعا.

الحدث الخاص:

رن الهاتف: أين السيد الرئيس ؟

في الزويرات يستريح في عطلة... أرض تيرس...الله على تيرس

اتصل الملك بالرئيس الموريثاني...نحن ... أنتم ... هم ... هن ... كلنا إخوة ... والعلاقات العائلية ... وحسن الجوار ... والتعاون.

فانتهى الأمر...لكن لماذا سيسافر السيد بنكيران إلى الزويرات ومقابلة الرئيس الموريتاني؟

آآآآآه... لم تنتهي المسرحية بل انتهى الفصل الأول...

الحدث الهدف:

قد يكون هذا الفصل من المسرحية خاصا، لما يعين أن فهمه يعود إلى منطق وأسلوب الفريق الملكي:

نعتقد أن السيد بنكيران سيقول للرئيس الموريتاني باللسان الدارج المغربي بعد تقديم رسالة مليكة خاصة باسم الله الرحمان رحيمين ـ وصلى الله على محمد خير المرسلين ... حنا انشاع الله الرحمان الرحيمين غادي كدا وكدا وشي براكة راه السميدة الفوسفاطية حتى الارض عزيزة عليها كيما شفتييو فنيجيريا الله يجيزيها بخير هداك القدوس ديال الغاز مزيان بزاف يدوز من عندكم انتوماآآ اللولين من بعد السينغاليين اللي بالمناسبة تهناو فيهم سيدنا الله ينصرو غادي يتوسط ليكم بينهم... إيوا ونزيدك البنك ديال سي بنجلون ولوخرين فلوسهم عندكوم انشاعالله بلكريدي اللي بغيتييو والسيمة ديال سي ميلودي والديار ديالو والطاشرونات والباطرونة... كولهم يجييو يبنييو ليكم وبلاتي عليكم حتى تخلصو بشوي عليكم ... والخضرة موجودة اللهم انتوما جيرانا وحبابنا وصحابنا وخوتنا والتاريخ تاريخنا والصحرا ديالنا كاملين آآآش فيها إلا كاع قسمناها ... ياك فهمتي..."

وبما أن الرئيس الموريتاني بيضاني، أكيد انه سيلتفت حين سماعه "ياك فهمتي" هل معه أنثى لم يراها، علما أنه لن يفهم الكثير من دندندي وترتلني...للسيد بنكيران

وهكذا سيكرمه حليب النوق في تيرس التي تغناها البيضان وسيوصي بالاعتناء به وسيستسمحه باللسان الحساني : "اسمح لي لهي نستكبل شور خيام الصحراويين اللي فالمنفى الله يفك وحلتكم" أي سيتوجه جنوبا وجنوبا شرقيا(...) مضيفا "مودعك فيد مولانا، نعرف عنك مكافي تل... ماه باس".

وفي المعنى الحساني "إللي يستقبل لا تردو واللي يكافي لا تعدو" بمعناه في الفكر الجنوبي، إذا توجه شمالا لا تنتظر منه خيرا.

ملحوظة:

قد يكون الكلام الغير المفهوم من طرف الرئيس الموريتاني ما يلي: "انشاع الله الرحمان رحيمين غادي... كيما شفتييو ... هداك القدوس ديال... مزيان بزاف يدوز... البنك ديال ... اللي بغيتييو ... كولهم يجييو يبنييو ليكم... آآآش فيها إلا كاع "