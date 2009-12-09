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صهيلُ الشِعر


خلود منذر
الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 00:40
المحور: الادب والفن
    


صهيلُ الشِعر

قُلتُ للقلب يوماً
كَيفَ ارحلُ عنكْ
و صهيل كؤوس الشِعر يُطاردني
مع حقائب أحلامي
يُسامرُ صمت الليالي
يَقرع الصحوة في محبرتي
تغريني الخطوات
بأن أوشم المدن بدمع القصائد
ليُردِّد الصّدى طيف أشعاري
يعبر بي و يرسمني
على نبض الكلمات
خلف أنهارٍ لازوردية ينثرني
و إذا غفلتْ أنغام النداء
لا تحسب الوتر يبتسم
فالهوى أضرم مساري
و أصوات قيثارة الشعر
تجري بشرياني
عنوانا لأسفاري
أوقدت ستائر الفجر
في زحمة الأقدار
أطفأت لُجَّة الظُنون
مزقتُ مرثية المنافي
و أثواب الاِنتظار
ليولد الصخب على طبول القوافي
أكتب النثر من قطرة السُكر
على دوالي المهجر
يا قارئ أشعاري
سنُعلن ان نسيم الشعر منتصرٌ





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خلود منذر

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