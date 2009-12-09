

خلود منذر

الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 00:40

المحور: الادب والفن









صهيلُ الشِعر



قُلتُ للقلب يوماً

كَيفَ ارحلُ عنكْ

و صهيل كؤوس الشِعر يُطاردني

مع حقائب أحلامي

يُسامرُ صمت الليالي

يَقرع الصحوة في محبرتي

تغريني الخطوات

بأن أوشم المدن بدمع القصائد

ليُردِّد الصّدى طيف أشعاري

يعبر بي و يرسمني

على نبض الكلمات

خلف أنهارٍ لازوردية ينثرني

و إذا غفلتْ أنغام النداء

لا تحسب الوتر يبتسم

فالهوى أضرم مساري

و أصوات قيثارة الشعر

تجري بشرياني

عنوانا لأسفاري

أوقدت ستائر الفجر

في زحمة الأقدار

أطفأت لُجَّة الظُنون

مزقتُ مرثية المنافي

و أثواب الاِنتظار

ليولد الصخب على طبول القوافي

أكتب النثر من قطرة السُكر

على دوالي المهجر

يا قارئ أشعاري

سنُعلن ان نسيم الشعر منتصرٌ