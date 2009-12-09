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الجنون المبدع في رواية زهور تأكلها النار


مريم مشتاوي
الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 23:19
المحور: الادب والفن
    


رواية "زهور تأكلها النار" لأمير تاج السر الصادرة عن دار الساقي هي من أنجح وأصدق الأعمال الأدبية الصادرة هذه السنة إن لم نقل أنها من أهم الأعمال الروائية العربية التي جاءت في زمن نحن في أمس الحاجة لعمل جيد تستعيد به ذاكرتنا وهج الرواية الذي عرفناه مع نجيب محفوظ وكاد أن يخفت رغم المحاولات الكثيرة لاحيائه من جديد.

رواية تسلط الضوء على الاٍرهاب والتخلف وكل ما يولدانه من خراب وانحطاط يصيب الأمكنة والشعوب التي يمر بها.
رواية تلتهم أحاسيس قارئها وتلسعه حد الصراخ من شدة الألم ... يتخللها لحظات حب وذعر وغضب ونقمة ...
حين قرأت الرواية تمنيت في لحظات كثيرة أن تطول أصابعي لأنتشل شخصياتها من نار "المتقي " ورجاله وجهلهم وممارساتهم الحيوانية وفهمهم الخاطئ للدين...
وقفت مع "خميلة" سبية أرتعش متسائلة :ماذا ستفعل بي قوادات التخلف .. هل سيعرينني من ثيابي ... هل سيأخذن مقاساتي قبل أن أغتصب؟ هل سيعرضن جسدي على الرجال ليشموه ويلحسوه وينهشوا تفاصيله ثم يبصقوا عليه؟؟؟
هذا العمل لأمير تاج السر سأسميه بارمودا الرواية العربية... أرض تبتلع القارئ من أخمص قدميه حتى رأسه وهو في ذهول كامل...
أكاد أجزم أني لم أقرأ رواية بهذا الكم من الجنون المبدع من قبل! أمير تاج السر استطاع أن يرفع قضية المجموعات الإرهابية المتشددة جامعاً بين الدقة في الوصف والموضوعية في تناول الوقائع والخيال والفانتازيا العالية.
وقد يقع القارئ في فخ الفانتازيا التي حبكها أمير تاج السر بقالب فني متقن يجعلها أقرب إلى الحقيقة ... وقد يصدق مثلاً قصة العطر المصنوع من العرق ورائحة الزهور..

زهور تأكلها النار عمل مشرف يحمل قضية إنسانية تحتاج لعلاج سريع قبل أن تضيع حضاراتنا كما حصل في العراق وسوريا عندما حرقت المكتبات واغتصبت الأمهات وضل بعض الشباب طريقهم..
وخاصة بعد أن باءت غالبية المحاولات السياسية بالفشل في القضاء أو السيطرة على الإرهاب، في مقدمتها الظاهرة الداعشية، يبدو من الأجدر خوض معركة ثقافية تعري جذور هذا الفكر وتأويلاته التي تمسخ المفاهيم والنصوص الدينية. فمن الصعب التصدي لهذه المنظمة الإرهابية إلا عبر حركة فكرية منظَّمة ومكثفة يقودها كبار المفكرين والمثقفين ...
والأعمال الروائية مؤكد لها دورها في محاربة الاٍرهاب ...
فهنيئاً لنا بهذه الرواية التي هي امتداد للنتاجات الأدبية والثقافية التي نأمل أَن تغير من واقعنا العربي السيء.

مريم مشتاوي
لندن





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مريم مشتاوي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مريم مشتاوي - الجنون المبدع في رواية زهور تأكلها النار