

بابلو سعيدة

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 22:12

المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية









الراحل / الخالد.كل الكائنات العضوية ترحل في عين الناظر لا في عين الواقع .ويقاس العمر المثالي للكائن البشري بعدد ضربات دقات قلبه ، والبالغة حوالي خمس مليارات من الدّقّات .وما دامت هنالك ولادات ، فهنالك وفيّات .وحتّى شمسنا المخلوقة التي تمدّنا بالضوء والحرارة، ستتحوّل بعد مضي حوالي خمس مليارات من السنين إلى سحابة سوداء.وسرعان ما تقوم الثقوب السوداء بجذبها وابتلاعها ، وتحويلها إلى شمس جديدة المفكّر العربي الراحل فائز إسماعيل هو تعبير حيوي عن صوتين ، صوت وادي النيل الناصري الذي أعطى للعالم المقاطع التصويرية وصوت الهلال الخصيب الأسدي الذي أعطى للعالم الأبجديّةوالصوتان شغلا امّة العرب نصف قرن من الزمن ولقد ترك لنا الراحل ، الخالد في ضمير الأمة ووجدانها إرثاً معرفيّاً في مؤلفاته العديدة ، وفي مكتبته الخاصّة التي تأتي في المرتبة الثانية بعد مكتبة الأسد . وكان قارئاً جيّداً ، ومؤلّفاً، وناقداً، ومحللاً ومؤرخاً ، ومنظّراً .وكانت نضالاته ومواقفه التاريخية شبيهة بنضالات أبي ذر الغفاري ، ومواقف عمار بن ياسروقيادته الحازمة والعادلة، شبيهة بقيادة العديد من عظماء التاريخ .وقيمه، هي من قيم جمهورية أفلاطون المثاليّة.وحبّه لرفاقه وإخوته، شبيه بحبّ تشي غيفارا لرفاقه المناضلين والثائرين .و " أبو البعث " : ــ هو المؤسس الأوّل للبعث العربي في العراق .ــ المؤسس الأول لتنظيم كوادرلبعث العربي في حلب الشهباء واقضيتها .ـــ المؤسس مع رفاقه الأربعة الأوائل، للبعث العربي في سوريا ــ المؤسس الأول للحزب الوحدوي الاشتراكي .ــ من المؤسسين الأوائل للمؤتمرات القومية .ـــ من المؤسسين الأوائل لقيام الجبهة العربية التقدميةــ من المهندسين الأوائل نظريّاً لقيام اتحاد تدرجيّ بين دول المغرب الكبير ومشرقه.ــ من المحبّين الأوائل للمقاومين من عظماء التاريخ "أحمد بن بيللا. كيم إيل سونغ . كاسترو تشافيز . نلسون مانديلا . ماوتسي تونغ ".ــ من الأوائل الذين وظفوا حياتهم للعمل التنظيمي والسياسي حتى آخر لحظات... حياتهم .ـــ هو الأبن البارّ للّواء السليب الحالم بانضمامه إلى حضن أمّه بعد القضاء التام على جراد الإسلام السياسي واخواته ، وهزيمة المشروع الأردوغاني بعد تحرير حلب الشهباء عندما تحوّل من استراتيجية الهجوم إلى استراتيجية الدفاع وقد رحل فائزنا ... عنّا. ونراه الآن في السماء غيمة ماطرة بالحبّ والتآخي بين الأعراق والأديان والشعوب وقد شكّل رحيله المفاجئ صدمة لنا ،وللوطن وللتيّار العروبوي ، لكن الأب، الفتى الجديد المفكر عدنان إسماعيل ، سيكمل المسيرة التاريخيّة للوالد الجيني والتاريخي .. والسياسي .وكان مفكّرنا يرى أنّ العولمة المؤنسنه هي نهاية التاريخ ، بدلاً من العولمة المتوحشة المتمثلة في النظام العالمي الجديد، وشركاته العالمية العابرة للقارات ، في دعمها المطلق للعديد من المنظمات الإسلامية الإرهابية من أجل تنشيط صناعة الأسلحة الذكيّة، وإعادة إعمار ما دمرته منظمات الإرهاب الدولية ، واستثمار النفط والغاز ، على حساب تجويع ثلاثة أرباع سكّان المعمورة .وفي الخاتمة تحيّة إلى كل مقاوم قدم إلى سوريا بقي حيّاً أو زرع حمضه النووي ــ إلى جانب الحمض النووي للمقاوم السوري ــ في تراب الجغرافية السورية لاستئصال فيروسات إرهاب... الإسلام السياسي ... وأخواته وتحية عبر مياه موج بحرنا المتوسط الدافئ إلى الشعب الروسي العظيم ممثلاً بقيصره بوتين الذي أمر بتدخل الأسطول الجوي الروسي لحظة فكّر الغزاة / العصاة / الإرهابيون باختراق العاصمة دمشق ، واجتياح الساحل السوري . لأن شعب كاترين الإمبراطورة يعتبر سوريا الخاصرة الجنوبيّة لجمهورية روسيا ... الاتّحاديّة

محمد سعيده

سورية ــ اللاذقية 26 / 12 / 2016

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