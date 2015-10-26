

مذبحة الكنيسة البطرسية .. وتوزيع الأدوار بين الإخوان وداعش والنظام الحاكم فى مصر .. بقلم دكتور سيتى شنوده

سيتى شنوده

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 09:36

المحور: مواضيع وابحاث سياسية













== الفيديو الذى نشرته الشرطة المصرية عن تفجير الكنيسة البطرسية لم يتم تصويره بواسطة كاميرات الكنيسة كما أدعت الشرطة , ولكن تم تصويره من مكان بعيد و عالى فى الجهة المقابلة للكنيسة , وهو ما يدل على ان الأجهزة الأمنية كانت تعلم بموعد ومكان التفجير , وانها من دبرت المذبحة ..



== الفيديو الذى نشرته الشرطة المصرية كان لشخص مجهول يخرج من الكنيسة قبل التفجير , ولا يحدد شخصيته او ملامحه على الإطلاق ..



== الأجهزة الأمنية تحفظت على كل كاميرات الكنيسة على الفور بعد المذبحة , و منعت نشر أى مما سجلته للمذبحة , بالرغم من ان هذه الكاميرات رصدت وصورت عن قرب شخصية الإرهابى الذى فجر الكنيسة , وبقية الإرهابيين الذين ساعدوه قبل واثناء تنفيذ الجريمة ..



== الإرهابى الذى فجر الكنيسة تم إعتقاله عام 2014 فى مظاهرة للإخوان وهو يحمل سلاح آلى وقنبلة , ومع ذلك أفرج عنه جهاز الأمن الوطنى بعد اسبوعين , وقام بتجنيده لتنفيذ العمليات الإرهابية ..!!؟؟؟؟



== الصمت التام بعد المذبحة , و الصمت عن ما جاء فى التحقيقات مع المتهمين الأربعة الذين أعلن القبض عليهم , حتى ينسى الناس مع الوقت المذبحة وتفاصيلها والرؤوس الكبيرة التى تقف خلفها و خططت لها .



== جهاز سيادى : جهاز الأمن الوطنى يقوم بتنفيذ التفجيرات والإغتيالات التى تحدث فى مصر ..!!؟؟



=== شيخ الأزهر يكتب وينشر ويوزع مجاناً كتاباً يمدح سيد قطب الأب الروحى لجماعة الإخوان الإرهابية ومرجع كل الإرهابيين فى كل جرائمهم , ويصفه بأنه

من أعظم مفكرى مصر ..!!؟؟؟



== الأزهر بعد مذبحة الكنيسة البطرسية يحرض على المزيد من المذابح ضد الأقباط



== الأزهر يرفض تجديد الخطاب الدينى , الذى يستند اليه الإرهابيين فى قتل وذبح وحرق المسلمين والمسيحيين ..



== يوجد 30 ألف أستاذ إخوانى فى الجامعات المصرية و ١٨٠ ألف مدرس إخوانى فى المعاهد الأزهرية..



== جماعة الإخوان أصدرت بيان قبل 5 ايام من المذبحة تهدد فيه البابا والكنيسة القبطية ..



== فيديو - من أمام مسجد الحسين شماته في موت الأقباط و تفجيرالكنيسة البطرسية بالعباسية .



== بعد الإدانات الدولية والعالمية للمذبحة , و بعد ان اتجهت أصابع الإتهام الى الإخوان فى تنفيذها , أصدرت داعش بيان بعد يومين ونصف لتبرئ الإخوان , ولتعلن مسئوليتها عن المذبحة , بالرغم من ان داعش تعلن على الفور عن العمليات التى ترتكبها , وليس بعد أيام من ارتكابها ..



== بيان داعش لتبرئة الإخوان من مذبحة الكنيسة البطرسية يؤكد ان داعش هى احد التنظيمات المسلحة لجماعة الإخوان الدولية الإرهابية ..



== موقع ويكيليكس يكشف عن وثائق خطيرة تثبت ان جماعة الإخوان أتفقت مع المجلس العسكرى على تقاسم السلطة بعد ثورة 25 يناير 2011 , وانهما اتفقا على عدم تدخل الجيش والشرطة فى كل المذابح والهجمات التى تحدث للأقباط المسيحيين فى مصر , وهو ما حدث ويحدث فعلاً



== مذبحة الكنيسة البطرسية , ومذبحة كنيسة القديسيين فى الأسكندرية , ومذبحة الأقباط فى ماسبيرو , وغيرها من المذابح التى طالت الأقباط المسيحيين فى السنوات الماضية , تُصنف ضمن جرائم الإبادة الجماعية وفقاً للقانون الدولى والمحكمة الجنائية الدولية .



== موقع ويكيليكس ينشر وثائق تُثبت ان امريكا اعطت الضوء الأخضر لجماعة الإخوان الإرهابية لحكم مصر بالحديد والنار , لتنفيذ خطط امريكا فى مصر والشرق الأوسط ..



== جماعة الإخوان و الاجهزة الأمنية خططوا للإعتداء على الإعلاميين امام الكنيسة البطرسية , لإلصاق التهمة بالأقباط , ومنع الإعلام من التعاطف مع الأقباط بعد المذبحة ..



== النيابة العامة والبرلمان يرفضان التحقيق فى عشرات البلاغات من المسلمين والمسيحيين ضد ياسر برهامى لتحريضه على الإرهاب و الفتنة الطائفية ..



== الشخص المجهول الذى ظهر فى فيديو الشرطة , خرج من باب الكنيسة بسرعة واتجه الى الشارع , ولم يدخل الى الكنيسة كما ادعت الشرطة , لأن الكنيسة لا يوجد لها باب آخر على الشارع , ولا توجد أى ابواب خلف الكنيسة ..



== جماعة الإخوان الإرهابية سيطرت على الشرطة والنيابة العامة والكثير من القضاة وكل الأجهزة الأمنية المصرية , وهو ما يسهل لها إرتكاب اى مذبحة او جريمة



== فيديو للواء حسين فؤاد وكيل جهاز المخابرات الأسبق , يعترف فيه بأن المخابرات خططت لوصول جماعة الإخوان المسلمين الى الحكم ..



== 3000 إرهابى يعودون من الخارج لحرق مصر فى مارس 2011 بترتيب وموافقة السيسى عندما كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية وقتها ...



== مصر تمر حالياً - ومنذ استيلاء الإخوان على الحكم - بأشد فترات الإنحطاط والفاشية والإنهيار التى مرت بها طوال تاريخها ..





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أولاً – الأجهزة الأمنية كانت على علم مسبق بمكان وموعد المذبحة , وصورت الجريمة من مبنى مقابل للكنيسة :

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1 === تم تفجير الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة يوم 11 ديسمبر 2016 , واسفر التفجير عن مذبحة رهيبة تم فيها قتل 27 مسيحى من النساء والأطفال والرجال , و إصابة أكثر من 50 بإصابات خطيرة ..

وعلى الفور أصدر النائب العام أمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة داخل وخارج الكنيسة المستهدفة والكاتدرائية .

( وكالة أنباء اونا وموقع الموجز يوم 11/12/2016 )

http://almogaz.com/news/crime/2016/dec/11/2289253



وفى اليوم التالى للمذبحة , اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجاح الأجهزة الأمنية فى الوصول الى الإرهابى مرتكب الجريمة و يدعى محمود شفيق محمد مصطفى و 4 آخرين من الذين قاموا بالتخطيط والمشاركة فى تنفيذها ..

كما وزعت وزارة الداخلية على الصحف والفضائيات يوم 12/12/2016 فيديو قالت عنه ان كاميرات المراقبة للكنيسة البطرسية قامت بتسجيله لمرتكب المذبحة لحظة دخوله من الباب الخارجى للكنيسة , وانه كشف شخصية الإنتحاري الذي نفذ العملية , وانه شاب في العقد الثالث من العمر دخل للقاعة مسرعا , و ظهر مرتديا بنطلون جينز أزرق اللون (وتي شيرت) رمادي، وجاكيت طويل أسود اللون.. وظهرت ملامحه بوضوح في اللقطات المصورة التي التقطتها الكاميرات، حيث بدا واضحا "تضخم الجاكيت" الذي يرتديه بصورة غير طبيعية على نحو يقطع بارتدائه لحزام ناسف أسفله.

( جرائد المصرى اليوم الوطن والبداية والوفد والأقباط متحدون وموقع الموجز يوم 12/12/2016 )



http://www.almasryalyoum.com/news/details/1056494



http://albedaiah.com/news/2016/12/12/126595



http://www.elwatannews.com/news/details/1676310



http://almogaz.com/news/politics/2016/dec/12/2289588



كما ذكرت الأجهزة الأمنية ان كاميرات الكنيسة رصدت شخص آخر كان يرصد موقع الحادث قبل التفجير ..

( جريدة اليوم السابع وموقع الموجز يوم 12/12/2016 )

http://almogaz.com/news/politics/2016/dec/12/2289551



2 === ولكن هذا الفيديو الذى نشرته وزارة الداخلية يكشف بوضوح انه لم يتم تصويره من كاميرات الكنيسة , ولكن تم تصويره من مكان بعيد ومرتفع فى الجهة المقابلة للكنيسة , وهو ما يعنى ان وزارة الداخلية كانت على علم مسبق بمكان وموعد تنفيذ المذبحة , وانها استعدت لتصوير الإنفجار من مبنى امام الكنيسة ..

الى جانب ان الفيديو لا يكشف على الإطلاق عن شخصية او ملامح الإرهابى الذى فجر الكنيسة , او الإرهابى الذى كان يرصد الموقع , بل رصد شخص مجهول لا تظهر ملامحه او حتى نوعية و الوان ملابسه ..

كما ان الفيديو صور شخص يخرج مسرعاً من باب الكنيسة المطل على الشارع ويسير مبتعداً عن الكنيسة فى اتجاة ميدان العباسية , على خلاف ما ادعت وزارة الداخلية من ان الفيديو سجل لحظة دخول الإرهابى الى الكنيسة قبل تفجيرها , لأن الكنيسة لها باب واحد على الشارع , و لا يوجد لها أى ابواب اخرى يمكن الدخول منها ..

والغريب ان الإرهابى الذى ارتكب المذبحة ذهب الى الكنيسة قبل تنفيذ العملية بيومين , بعد ان أدى صلاة الجمعة مع أحد المتهمين فى مسجد النور فى منطقة العباسية، ، وترجّل من هناك فى اتجاه الكاتدرائية، واستمر هناك حتى الساعة الثانية عصرًا , كما قام المتهم بتصوير الكنيسة ، وتعرف على الأمن الإدارى , و تمكن من الدخول إلى الكنيسة .

( جريدة اليوم الجديد وموقع الموجز يوم 19/12/2016 )

http://almogaz.com/news/politics/2016/dec/19/2290892



3 === ومن المؤكد ان كاميرات الكنيسة قد سجلت كل هذه الوقائع والأحداث الهامة ...

فما هو سبب قيام الشرطة والنيابة وجهاز الأمن الوطنى بمنع نشر أى صورة او لقطة من الفيديوهات التى سجلتها كاميرات الكنيسة لكل من دخل وخرج وراقب الكنيسة فى ذلك اليوم وقبل يومين من الحادث , وهى التسجيلات التى ستكشف شخصية الإرهابيين الذين نفذوا المذبحة والذين شاركوا فيها ..!!!؟؟؟؟

وهل كان التحفظ الفورى على كاميرات الكنيسة للتلاعب بها , و منع نشر حقيقة مرتكبى هذه المذبحة و من يقف خلفها ..!!؟؟؟؟



4 === كما تم إستخدام قنبلة من مادة سى فور لتفجير الكنيسة , وهى مادة متفجرة خطيرة و لها قوة تدميرية كبيرة جدا , و لا يمكن الحصول عليها بسهولة , لأنها لا توجد إلا فى الجيوش وأجهزة المخابرات , ولا ينتج عنها أى حرائق , وهى نفس القنبلة التى تم استخدامها لتفجير مديرية أمن الدقهلية فى مدينة المنصورة يوم 24/12/2013 ..

( جريدة اليوم السابع فى 11/12/2016 )

http://www.youm7.com/story/2016/12/11/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%86-20-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-TNT-%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%AA/3005325



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ثانياً –الإرهابى الذى نفذ مذبحة الكنيسة البطرسية تم القبض عليه عام 2014 فى مظاهرة للإخوان وهو يحمل سلاح آلى وقنبلة, ومع ذلك افرج عنه جهاز الإمن الوطنى وقام بتجنيدة لتنفيذ العمليات الإرهابية :

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1 === سبق ضبط الإرهابى محمود شفيق محمد مصطفى , الذى نفذ مذبحة الكنيسة البطرسية , قبل عامين فى القضية رقم 2590 لسنة 2014 إدارى قسم الفيوم فى مظاهرة لجماعة الإخوان الإرهابية وهو يحمل سلاح آلى وقنبلة ، وتم توجيه 9 اتهامات له وهى الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، ومهاجمة طائفة من السكان ومقاومة رجال السلطة العامة، والاشتراك فى تجمهر وتهديد السلم العام تنظيم تظاهرة بدون اخطار وحمل أسلحة آلية ومولوتوف ومفرقعات ، والشروع فى قتل ثلاثة أشخاص عمدا مع سبق الإصرار والترصد , و إصابة عدد من الأهالى من بينهم عضوا حركة تمرد مصطفى محمد محمود أبو زيد 16 سنة طالب بطلق نارى بالجانب الأيمن من البطن، ومصطفى ربيع هاشم 16 طالب طلق نارى بالقدم اليمنى.



2 === وكان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية قد كشف في مؤتمر صحفي عام 2014 عن القبض على "محمود شفيق محمد مصطفى"،"، مقيم بمركز سنورس بالفيوم، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية، واتهم بالتورط في التعدي على الأهالي بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة، وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش، و إضرام النار عمدًا فى أحد المحال التجارية ، كما تعدى على أفراد الشرطة خلال مظاهرات الإخوان في محافظتى الفيوم والجيزة .



( جريدة البوابة وموقع مبتدأ وموقع الموجز فى 12/12/2016 )

http://www.albawabhnews.com/2267594



http://almogaz.com/news/politics/2016/dec/12/2289522



كما نشرت الجرائد المصرية منذ سنتين خبر القبض على محمود شفيق محمد مصطفى يوم 15 مارس عام 2014 ، عقب ضبطه مع متهم آخر وبحوزتهما بندقية آلية وقنبلة يدوية , عقب الإعتداء على المواطنين و حركة تمرد أثناء قيام الشرطه بفض مسيرة للإخوان بالفيوم.

( جريدة الوطن ووكالة أنباء اونا فى 15/3/2014 )

http://www.elwatannews.com/news/details/437768



http://onaeg.com/?p=1533303



3 === كما أكد محمود ربيع، عضو حركة "تمرد"، أنه تم القبض على الإرهابى محمود شفيق محمد مصطفى، الانتحاري الذي فجر نفسه بالكنيسة البطرسية، عام 2014. وقال "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، مساء الإثنين 12/12/2016 : إن محمود شفيق كان يشارك دائمًا فى مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو، و كان يحمل السلاح، وأطلق النيران على المتظاهرين .

( جريدة البوابة وجريدة الوطن يوم 12/12/2016 )

http://www.albawabhnews.com/2267703



http://www.elwatannews.com/news/details/1676205



4 === وبالرغم من كل هذه الجرائم التى ارتكبها الإرهابى محمود شفيق , ومنها الشروع فى قتل عدة أشخاص و إصابتهم بإصابات خطيرة , وحمل سلاح آلى وقنابل يدوية , وحرق منشآت عامة , ومقاومة السلطات والإنضمام الى تنظيم إرهابى , وبالرغم من قرار المحكمة بتجديد حبسه , فقد تدخل جهاز الأمن الوطنى - المخترق من جماعة الإخوان المسلمين - وأفرج عنه , وقام بتجنيده للقيام بالعمليات الإرهابية ,

فقد قررت النيابة العامة حبس المتهم 15 يوما من يوم 15 مارس 2014 وتم تجديد الحبس يوم 26 من نفس الشهر، ولكن فجأة تم الإفراج عن الإرهابى يوم 29 مارس 2014 بعد تدخل الأجهزة الأمنية للإفراج عنه ..

وبعد الإفراج عنه اتجه إلى سيناء ، وهناك دربه التكفيريون التابعون لتنظيم أنصار بيت المقدس على استخدام الأسلحة النارية، وتصنيع العبوات المتفجرة .

( جريدة فيتو وجريدة البوابة وموقع الأقباط متحدون يوم 12/12/2016 , وجريدة التحرير يوم 20/12/2016 )

http://www.copts-united.com/Article.php?I=2842&A=292856



http://www.albawabhnews.com/2267624



http://www.tahrirnews.com/posts/600407/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1





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ثالثاً - جهاز سيادى : جهاز الأمن الوطنى يقوم بتنفيذ التفجيرات والإغتيالات التى تحدث فى مصر ..!!؟؟

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نشرت جريدة المصرى اليوم الصادرة فى 20/12/2014 تقريراً عن تفجير مديرية أمن الدقهلية فى مدينة المنصورة الذى تم يوم 24/12/2013 بواسطة سيارة مفخخة وأسفر عن استشهاد 14 من رجال الشرطة، وإصابة 130 آخرين من كبار ضباط الشرطة والمواطنين .

وقالت الجريدة نقلاً عن مصادر مسؤولة فى جهات سيادية ( مخابراتية ) ان الانتحارى الذى ارتكب حادث التفجير هو مرشد يعمل مع قطاع الأمن الوطنى وسبق ضبطه عن طريق ضباط مديرية أمن القاهرة مرتين وأنه تم تجنيده عن طريق ضباط الأمن الوطنى فى قطاع شرق القاهرة .

كما ذكرت الجريدة أن الانتحارى الذى نفذ الحادث يدعى إمام مرعى إمام محفوظ و شهير بأسم (أبو مريم)، من مواليد عام 1973 بالقاهرة , وكان قد تم القبض عليه فى المرتين السابقتين عن طريق رجال مباحث مديرية أمن القاهرة فى واقعتين منفصلتين .

و أضافت المصادر المسؤولة فى الجهات السيادية : { ان تعليمات من قيادات عليا فى قطاع الأمن الوطنى، صدرت إلى ضباط قطاع شرق فى 2013 بضرورة إخلاء سبيل المتهم عقب لقاء تم مع لواء شرطة ، ومكالمة طويلة مع رئيس قطاع الأمن الوطنى، انتهت بتمزيق محضر الضبط ، وكانت الحجة أنه تم تجنيد المتهم من جانب ضباط القطاع، ليكون بمثابة "مرشد أمن وطنى " يدلى بمعلومات مهمة عن باقى العناصر الإرهابية } ( جريدة المصرى اليوم فى 20/12/2014 )

http://www.almasryalyoum.com/news/details/606677



و أكدت جريدة المصرى اليوم الخبر فى اليوم التالى وقالت : { إنها تؤكد لجميع الجهات المعنية، وقارئها الذي عودته على المصداقية والحيادية، واتباع جميع القواعد المهنية، امتلاكها كل المستندات والوثائق التي تؤكد صحة انفرادها، وأنها ستقدمها إلى القارئ في الوقت المناسب، على أن تتم مساءلة كل القيادات التي تورطت، وتسببت في إراقة الدماء في التفجير } ( جريدة المصرى اليوم وجريدة كلمتى الصادرة يوم 21/12/2014 )

و مما يؤكد صحة هذا الإتهام الخطير الصادر عن جهات سيادية ( مخابراتية ) هو ان وزارة الداخلية صمتت عن هذا الإتهام الخطير ولم تكذبه , ولم تتقدم ببلاغ ضد جريدة المصرى اليوم وبقية الجرائد التى نشرت هذا الخبر عدة مرات فى اعداد متتالية ..



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رابعاً – بيان للإخوان يحرض ضد الأقباط والكنيسة والبابا تاوضروس قبل 5 أيام من المذبحة :

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1 === أصدر المجلس الثوري التابع لجماعة الإخوان الإرهابية بياناً في 5 /12/2016 وقبل 5 ايام من تفجير الكنيسة البطرسية , يهاجم فيه الكنيسة القبطية والبابا تواضروس و يحرض على القضاء على البابا تواضروس والكنيسة المصرية.

و قال الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة جريدة البوابة نيوز وعضو مجلس النواب , خلال لقائه ببرنامج "على هوى مصر"، المذاع على فضائية "النهار"، يوم الثلاثاء 13/12/2016 ، أن حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية وقع بعد أيام قليلة من البيان الذى ذكر أن هدف المجلس الثورى الإخوانى هو القضاء على ما وصفه بالاحتكار الذى تمارسه إدارة الكنيسة الأرثوذكسية ممثلة فى البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على معظم مسيحيى مصر حتى تعود مصر لشعبها، على حد قولهم.

وأشار عبد الرحيم على إلى أن الحادث بدأ عندما سافر أحد أعضاء التنظيم لقطر والتقى بمجموعات إخوانية وأعضاء المجلس الثورى هناك، وهو المجلس الذى يقود العمل المسلح فى العالم , وانه تم تجنيد الإرهابى محمود شفيق الذى فجر الكنيسة عن طريق مهاب مصطفى وهو أحد أعضاء المجلس الثوري الإخواني، مؤكداً أن مهاب مصطفى هو الشخص الذي يقوم بتجنيد الشباب ويرسلهم الى حماس فى غزة , ثم تجهيزهم مرة أخرى للقيام بعمليات إرهابية في القاهرة.

( جريدة الوفد فى 12/12/2016 , وجريدة البوابة وجريدة اليوم السابع فى 13/12/2016 )



http://www.albawabhnews.com/2269365



http://www.youm7.com/story/2016/12/13/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B6%D8%AF/3009350



والغريب ان ماجاء فى بيان المجلس الثورى الإخوانى عن الكنيسة القبطية والبابا تاوضروس , هو نفس ما يردده " نصارى الأمن " فى مصر والخارج عند هجومهم على الكنيسة والبابا ..!!؟؟؟؟؟؟



2 === كما أصدر محمد بديع مرشد الإخوان رسالة قبل مذبحة الكنيسة البطرسية

تتضمن ١٠ تعليمات لإشعال العنف والتفجيرات والإغتيالات فى مصر , من بينها: استمرار وتفعيل أعمال الشغب استعدادًا لذكرى ٢٥ يناير المقبلة، وتصعيد حدة العنف من الآن ، والحشد فى المحافظات حتى يوم ٢٥ يناير 2017 .

( جريدة البوابة يوم 16/12/2016 )

http://www.albawabhnews.com/2273584



3 === أذاعت قناة الجزيرة، ونشر موقعها الإليكترونى على شبكة الإنترنت، يوم 10/12/2016 , وقبل ساعات من تفجير الكنيسة البطرسية , مقال تحت عنوان " هل انتهى الود بين أقباط مصر والسيسي " تمهد فيه للمذبحة ..

( جريدة اليوم السابع وموقع الموجز يوم 11/12/2016 )

http://almogaz.com/news/politics/2016/dec/11/2289280



فهل خططت جماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ مذبحة الكنيسة البطرسية و إثارة غضب ملايين الأقباط ودفعهم للمشاركة فى ثورة الجياع التى تخطط لها للعودة رسمياً وعلنياً لحكم مصر - بعد ان انتهى دور السيسى بالنسبة للجماعة - وهو نفس ما فعلته الجماعة الإرهابية فى مذبحة كنيسة القديسيين بالأسكندرية يوم 1/1/2011 لإثارة الأقباط قبل ثورة 25 يناير 2011 , ودفعهم للمشاركة فى الثورة التى أطاحت بحسنى مبارك , ومكنت جماعة الإخوان الإرهابية من حكم وإحتلال مصر .. !!؟؟



4=== كنت قد نشرت من قبل عدة مقالات ودراسات موثقة عن استمرار حكم جماعة الإخوان لمصر من وراء الستار حتى اليوم , وعن إنتماء معظم الوزراء وكبار المسئولين الحاليين الى جماعة الإخوان الإرهابية , وعن تخطيط الجماعة للرفع الجنونى المتكرر لاسعار كل السلع والخدمات , والذى تجاوز 500 % فى خلال سنتين فقط , بهدف إشعال ثورة للجياع , التى ستقفز عليها الجماعة الإرهابية للعودة لحكم مصر رسمياً وعلنياً , بعد إنتهاء دور السيسى بالنسبة للجماعة :



*** دراسة عن توزيع الأدوار بين الإخوان والنظام الحاكم فى مصر لإشعال ثورة الجياع .

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=537250



*** دراسة عن خطة السيسى والإخوان لإشعال ثورة الجياع فى مصر " وثقت فيها إنتماء معظم الوزراء والمسئولين فى نظام الرئيس عبد الفتاح السيسى الى جماعة الإخوان الإرهابية .

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=500925



*** دراسة من 10 أجزاء توثق لإنتماء الرئيس السيسى لجماعة الإخوان المسلمين وتنفيذه لمخططاتها فى مصر :

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=462251



*** دراسة توثق لقيام الرئيس الإخوانى السابق محمد مرسى ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع بتعيين السيسى وزيراً للدفاع بعد نجاحه فى تنفيذ مذبحة رفح الأولى يوم 5 اغسطس 2012 , التى تمت لإتخاذها " حجة " لإقالة المشير طنطاوى و رئيس المخابرات العامة و 70 من كبار قيادات الجيش .. ومن المعروف ان جماعة الإخوان المسلمين لا تختار ولا تقوم بتعيين إلا قيادات و أعضاء الجماعة الموثوق فى ولائهم تماماً .. وهى المذبحة التى يرفض السيسى التحقيق فيها حتى اليوم ..!!؟؟؟

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=331617

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=338348





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خامساً – تنظيم داعش يتستر على الإخوان ويعلن مسئوليته عن المذبحة :

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بعد الإدانات الدولية لمذبحة الكنيسة البطرسية بالقاهرة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ومن معظم دول العالم , وبعد توجيه أصابع الإتهام لجماعة الإخوان الإرهابية فى تنفيذ هذه المذبحة البشعة , أصدر تنظيم داعش الإرهابى بيان بعد يومين ونصف يعلن فيه مسئوليته عن الحادث ..

( جريدة الوطن وجريدة البداية وموقع بى بى سى عربى يوم 13/12/2016 )

http://www.elwatannews.com/news/details/1679646



http://albedaiah.com/news/2016/12/13/126650



http://www.bbc.com/arabic/middleeast-38309104



ولكن من الغريب ان ينتظر داعش يومين ونصف من ارتكاب المذبحة ليصدر هذا البيان , فى حين انه يصدر بياناته على الفور عقب ارتكاب جرائمه ومذابحه ..!؟؟؟

كما ان داعش لم ينشر أى فيديو او صورة تدل على إرتكابه المذبحة ..

الى جانب ان البيان صدر بأسم تنظيم "داعش" في سوريا والعراق , دون الإشارة لفرعه في سيناء أو أتباعه في القاهرة , على عكس بياناته فى العمليات السابقة كاستهداف مبنى أمن الدولة في شبرا والقنصلية الإيطالية التي نسبها لما يسميه بـ"ولاية القاهرة".

ومن الواضح ان تنظيم داعش وقائده التابع لجماعة الإخوان الإرهابية , اراد بهذا البيان إنقاذ جماعة الإخوان والتستر عليها وتبرئتها امام الرأى العام العالمى من هذه المذبحة التى ارتكبتها ..

كما ان هذا البيان يؤكد الصلة والعلاقة المباشرة وتوزيع الأدوار بين جماعة الإخوان و تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية , و يؤكد ان داعش هو احد التنظيمات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الدولية الإرهابية .



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سادساً – رعاية النظام الحاكم للإضطهاد المنهجى للمسيحيين وقتلهم وحرق كنائسهم ومنازلهم :

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1 === نشر موقع ويكيليكس وثائق مسربة من مخاطبات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون, ومنها وثيقة خطيرة مرسلة بتاريخ 23 نوفمبر 2011 الى هيلارى كلينتون عن التحالف الوثيق بين جماعة الاخوان الإرهابية والمجلس العسكري المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011 , وعن اتفاق الإخوان والمجلس العسكرى لضمان منع قوات الجيش والشرطة من التدخل لحماية الأقباط المسيحيين فى مصر فى كل الهجمات والمذابح التى تحدث ضدهم , و أن المناقشات بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري بشأن الأقباط كانت بسيطة ، لأن كلا الجانبين لم يهتما أو يشعرا بالقلق إزاء مصير المسيحيين الأقباط .

و قد تم فعلاً كل ماجاء فى هذه الوثيقة الخطيرة فى كل الهجمات والمذابح التى تعرض لها الأقباط وحرق المئات من كنائسهم ومنازلهم ومتاجرهم منذ ثورة 25 يناير2011 وحتى الآن , والتى تمت تحت نظر وسمع وحماية قوات الجيش والشرطة وكل الأجهزة الأمنية فى مصر , والتى أدت الى قتل وذبح وإصابة مئات المسيحيين , وحرق أكثر من 80 كنيسة والمئات من منازل ومتاجر الأقباط المسيحيين فى مصر , بدون محاكمة او عقاب قاتل واحد او إرهابى واحد فى المئات من هذه المذابح والحوادث الإرهابية حتى الآن . .



2 === كما اشارت هذه الوثائق الى إتفاق جماعة الإخوان الإرهابية مع المجلس العسكرى على ضرورة وقف مظاهرات الثوار التى تطالب بالديمقراطية فى نوفمبر 2011 , لأنها كانت تهدد بإلغاء الإنتخابات النيابية , و تهدد بإفشال خطة جماعة الإخوان للوصول الى حكم مصر , كما أشارت هذه الوثائق الى ان المجلس العسكري قدم التمويل والمعلومات للإخوان بما يعطيها ميزة تنافسية في مواجهة القوى المدنية والعلمانية .

( جريدة البداية يوم 20/3/2016 , و يوم 21/3/2016 )

http://albedaiah.com/news/2016/03/21/109354

http://albedaiah.com/news/2016/03/20/109346



فهل تفسر هذه الوثائق تدخل المجلس العسكرى و جماعة الإخوان الإرهابية لوقف مظاهرات الثوار فى نوفمبر 2011 بالقوة , بعد ان عجزت جماعة الإخوان عن السيطرة عليها , وتفسر مذبحة شارع محمد محمود وغيرها من المذابح التى تم فيها إطلاق الرصاص الحى على الثوار وقتل أكثر من 2000 شهيد , و قيام المجلس العسكرى بإستخدام قناصة تابعين للمخابرات الحربية - التى كان يرأسها السيسى – لقنص و قتل المئات من الثوار من المبانى العالية , لوقف المظاهرات التى كانت تهدد بإلغاء الإنتخابات النيابية , و تهدد بإفشال خطة جماعة الإخوان للوصول الى حكم مصر ..!!؟؟؟؟ وهل عدم عقاب قاتل واحد حتى الآن من الذين قتلوا أكثر من 2000 من الثوار فى ثورة 25 يناير 2011 , يؤكد ويوضح حقيقة الجرائم التى ارتكبتها جماعة الإخوان مع المجلس العسكرى فى حق الثوار , والتى يتستر عليها الرئيس السيسى حتى اليوم ..!!؟؟؟



3 === كما كشف موقع ويكيليكس عن وثائق خطيرة تثبت ان الولايات المتحدة الأمريكية اعطت الضوء الأخضر لجماعة الإخوان الإرهابية لحكم مصر , لتنفيذ خطط امريكا فى مصر والشرق الأوسط , وان جماعة الإخوان أتفقت مع المجلس العسكرى على تقاسم السلطة .

( جريدة المصرى اليوم فى 19/6/2015 , و 7/12/2016 )

http://www.almasryalyoum.com/news/details/757993

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1054087



هذا و لم ينفى المجلس العسكرى المصرى , او جماعة الإخوان المسلمين او الولايات المتحدة الأمريكية صحة أى من هذه الوثائق الخطيرة حتى الآن .



4 === ومما يؤكد صحة كل هذه الوثائق انه لم يتم التحقيق فى مئات المذابح والجرائم الإرهابية التى حدثت للأقباط المسيحيين , ولم يتم عقاب قاتل واحد او إرهابى واحد فى هذه الجرائم , وقد رفض النظام الحالى حتى الآن التحقيق فى مذبحة كنيسة القديسيين فى 1/1/2011 , ومذبحة ماسبيرو يوم 9/10/2011 التى نفذها الرئيس السيسى بواسطة الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية .. كما لم يتم عقاب قاتل واحد من الذين قتلوا أكثر من 2000 شهيد من المسلمين والمسيحيين من شهداء الثورة ..



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سابعاً - فيديو للواء حسين فؤاد وكيل جهاز المخابرات الأسبق , يعترف فيه بأن المخابرات خططت لوصول جماعة الإخوان المسلمين الى الحكم :

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مما يكشف حقيقة ما حدث فى مصر فى السنوات الماضية , وما يحدث حالياً , وحقيقة وصول جماعة الإخوان الإرهابية الى السلطة , وإستمرارها – من وراء الستار - حتى الآن , فقد أعلن اللواء حسين فؤاد وكيل جهاز المخابرات الأسبق ، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج " القاهرة 360" مساء يوم 17/4/2015 ان المخابرات خططت لوصول جماعة الإخوان المسلمين الى الحكم , وانهم سمحوا لجماعة لإخوان بتسلق السلطة عبر البرلمان والرئاسة ..!!؟؟

( جريدة الوفد وجريدة الفجر فى 17/4/2015 , وجريدة المصريون فى 18/4/2015 )

http://www.alwafd.org/%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%AF%D9%8A%D8%A7/844851-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9



https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u_ZL3QRo6Bc



http://www.elfagr.org/1712645#



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ثامناً – كتب ومناهج الأزهر تحرض على قتل المسيحيين والمسلمين :

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1 === الكتب التى يقوم الأزهر بتدريسها للأطفال والطلاب فى مدارس ومعاهد وكليات الأزهر , هى المراجع الدينية التى تستند اليها التنظيمات الإرهابية , ومنها جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات التابعة لها مثل داعش والقاعدة , وتقوم بتنفيذها حرفياً فى إرتكاب كل جرائمها , و منها ذبح المسيحيين والمسلمين وتفجيرهم وحرقهم أحياء , وأكل لحمهم نيئاً , وإغتصاب النساء والفتيات والأطفال , وقتل الأسرى وإسترقاق النساء وبيعهن كالماشية , و الدعوة الى جهاد النكاح بين النساء والفتيات المسلمات , ومن هذة الكتب كتاب " الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع " , و كتاب " الاختيار لتعليل المختار " , و كتاب " الروض المربع فى زاد المستقنع " , وغيرها من الكتب التى تروج للإرهاب والقتل والذبح , والتى يقوم الأزهر وشيوخه بتدريسها فى مدارسه ومعاهده وكلياته ..



2 === وقد وثق المستشار احمد عبده ماهر ما جاء فى هذه الكتب الأزهرية التى يتم تدريسها للاطفال فى المدارس الثانوية الأزهرية , والتى اباحت قتل المرتد والحربى ولو صغيراً او امراة , وقتل من عليه قصاص والزانى المحصن وتارك الصلاة واكل لحمهم نيئاً , وان لم ياذن الإمام بالقتل .. كما اباحت قتل تارك الطهارة فى الصلاة ( من لم يتوضأ ) ..!!؟؟؟؟ كما اباحت كتب الأزهر قتل الأسرى و أكل لحمهم نيئاً , و قطع رأس الأسير او فقأ عينيه ، أو فقأ عينيه مع قطع يديه ورجليه، أو قطع يدٍ واحدة ورجل واحدة ..!!؟؟؟؟؟ كما اباحت وضع النساء والأطفال في أرض " مضبعة " حتى يموتوا جوعًا وعطشًا إذا لم يستطيعوا السير حتى دار الإسلام ؟.



https://www.youtube.com/watch?v=vzJm3g_H9_Y



https://www.youtube.com/watch?v=pKBWK-EvkuA



https://www.facebook.com/ahmed1maher1/posts/1162384203846319



3 === شيخ الأزهر يكتب وينشر ويوزع مجاناً كتاباً يمدح سيد قطب الأب الروحى لجماعة الإخوان الإرهابية ومرجع الإرهابيين فى كل جرائمهم , ويصفه بأنه

من أعظم مفكرى مصر ( !؟ )وانه كان المنقذ مع نخبة من عظماء مفكرى مصر، الذين بينوا للتائهين من الشباب موطن الضعف والتهافت فى المذاهب الهدامة، وأنقذونا من تسطيح العقول، وتزييف الوعى، ومن هذه النخبة «سيد قطب» وكتبه التى ألفها ليصور عدالة الإسلام الاجتماعية التى تقف دونها الأنظمة الاقتصادية والاجتماعة.. إلخ).

فقد طبعت مشيخة الأزهر ووزعت مجاناً كتاب (التراث والتجديد.. مناقشات وردود) لشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب , وصدر كملحق مجانى مع مجلة الأزهر فى 2015، ونُشر أيضاً كمقالات بمجلة الأزهر، وأُعيد طبعه ككتاب مرة ثالثة، ثم أُعيد فى اكتوبر 2016 طبعه باسم شيخ الأزهر ومجلس حكماء المسلمين، الذى يرأسه شيخ الأزهر، فى طبعة رابعة حديثة عن دار القدس العربى 2016، ومعنى تكرار الطبعات يعنى وجود إلحاح شديد ومقصود لوصول الفكرة للناس.

( مقال الأستاذ حسين القاضى – جريدة الوطن فى 18/10/2016 )

http://www.elwatannews.com/news/details/1510892



4 === ويقول الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق انه تم من قبل إعداد مشروع لتجديد الخطاب الدينى وتقديمه للأزهر { ولكن هذا المشروع اختفى نهائيا , ولا نعرف السبب وراء ذلك } ..!!؟؟ كما يتحدث عن تحالف الأزهر فى لجنة الدستور مع السلفيين , واتفاقه على حذف كلمة مصر دولة مدنية فى البند الأول من الدستور ، وعلى هذا الأساس حذفت كلمة مدنية، ووضعت فى الديباجة مصر دولة حكومتها مدنية ..

( جريدة التحرير فى 5/7/2016 )

http://www.tahrirnews.com/posts/440578/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A



5 ===الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر يدافع عن تنظيم داعش الإرهابى ويرفض تكفيرهم ويقول انهم ينطقون الشهادة , مع ان الأزهر كفر من قبل الكثير من المسلمين الذين ينطقون الشهادة وحرض على قتلهم , ومنهم الشهيد الدكتور فرج فودة , والدكتور نصر حامد ابو زيد

( جريدة البوابة فى 9/9/2016 )

http://www.albawabhnews.com/2106618



6 === نشر مرصد الأزهر للفتاوى التكفيرية يوم 12/12/2016 وعقب مذبحة الكنيسة البطرسية , بياناً حرض فيه على مزيد من المذابح والتفجيرات ضد الكنائس والأقباط المسيحيين فى مصر ..

وقال مرصد الأزهر عن زرع العبوات الناسفة وتفخيخ المركبات أنها وسيلة مضمونة النتائج الدموية وسهلة التنفيذ للجماعات الإرهابية وفي المقابل يصعب السيطرة عليها أمنياً في ظروف شبيهة بالمناخ العام المصري وما تشهده شوارعه من فوضى السيارات المتهالكة وكذا السيارات الحديثة الموجودة بالميادين والشوارع الرئيسية مما يجعل من السهل زرع القنابل التفجيرية بجانبها وتفجيرها من مسافات بعيدة .

( جريدة اليوم السابع فى 12/12/2016 )



http://www.youm7.com/story/2016/12/12/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9/3006496



ومن الغريب ان مرصد الأزهر لم يأتى بكلمة واحدة فى بيانه عن الرأى الدينى ورأى الأزهر فى هذه المذابح البربرية , وفى قتل وذبح وتفجير الأقباط المسيحيين , وحرق وتدمير كنائسهم ومنازلهم , وتكفيرهم وإستحلال دمائهم وأعراضهم وأموالهم بواسطة شيوخ الأزهر والسلفيين فى المساجد والصحف و القنوات الفضائية .. !!؟؟؟؟

ومن الجدير بالذكر ان من يدير ويرأس مرصد الأزهر هو الشيخ الإخوانى محمد السليمانى، الذى يتحكم فيه الشيخ الإخوانى محمد عبد السلام المستشار القانونى لشيخ الأزهر .

( جريدة الوطن فى 13/12/2016 )

http://www.elwatannews.com/news/details/1679550



7 === قال المفكر الإسلامى والقيادى الإخوانى السابق ثروت الخرباوى ان الأزهر وشيخه يعرقلان تجديد الخطاب الديني , وان شيخ الأزهر لا يؤمن بتجديد الخطاب الدينى والمجموعة المحيطة به تسيطر عليه وعلى عقله، وترفض فكرة تجديد الخطاب الدينى , حيث يوجد فى الأزهر ما يقرب من عشرين إخوانيًا والمقربون من شيخ الأزهر حوالى ١٢ إخوانيًا , وقد أصابنى شيخ الأزهر بالصدمة والذهول عندما وجدته يتحدى الرئيس صراحة عندما قال فى لقاء تليفزيوني: " الدعوة إلى تجديد الخطاب الدينى دعوة خبيثة "!.!

وقال ثروت الخرباوى ان كل المنطلقات والأفكار المتطرفة الموجودة لدى الدواعش والإخوان هى من الرصيد العلمى الذى أنتجه الأزهر الشريف، و ان الكارثة الكبرى التى تعيشها مصر هى أن الإخوان ليسوا موجودين فقط فى الأزهر، ولكن فى هيئة التدريس بالجامعة حيث يوجد ٣٠ ألف أستاذ إخوانى وفى المعاهد الأزهرية وغيرها يوجد ١٨٠ ألف مدرس إخوانى..

( جريدة البوابة يوم 22/12/2016 )

http://www.albawabhnews.com/2283951



8 === نشر موقع بوابة الحركات الإسلامية عقب مذبحة الكنيسة البطرسية تحقيق صحفى عن الفتاوى التي تحض على الكراهية والتطرف والعنف ضد الأقباط المسيحيين وقتلهم وهدم كنائسهم , ومنها فتاوى للشيخ ابن باز مفتي الوهابية وياسر برهامى, و قال التحقيق الصحفى ان هذه الفتاوى تتبناها الدعوة السلفية وغيرها من الحركات الدينية العاملة في الداخل، ويزيد من تواجدها ارتباطاتها الخارجية وكم التمويلات التي تحصل عليها من المملكة الوهابية راعية هذه الجماعات , كما قال : { .. وكما نعلم جميعا أن الإرهاب يبدأ فكراً , وبناء على هذه القاعدة فإنه لا نستطيع أن نقضي على الإرهاب بالحلول الأمنية فقط بل يجب علينا مواجهته فكريا أيضا , وفي المقام الأول فيجب ان نسكت هؤلاء السلفيون وننزلهم من فوق المنابر ومنعهم من إلقاء تلك الخطب والفتاوى التكفيرية والتحريضية والتي تقوم بتخصيب الأرض للإنتاج المزيد من الإرهابيين .... .. فهل تستطيع الدولة الان توجيه اتهام مباشر للدعوة السلفية وعلى رأسها نائب رئيس هذه الدعوة وقياداتها بأنها السبب في تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية الملاصقة لمبنى الكاتدرائية، أم ان هناك حسابات سياسية داخلية وخارجية تمنع اتخاذ الدولة مثل هذا الموقف؟ }

( بوابة الحركات الإسلامية يوم 11/12/2016 )

http://www.islamist-movements.com/38335



9 === و رفض أعضاء حزب النور الوهابى السلفى فى البرلمان الوقوف دقيقة حداداً على ارواح شهداء مذبحة الكنيسة البطرسية ..

( موقع مصر تايمز فى 16/12/2016 )

http://www.mesrtimes.com/556478



10 === معظم قادة الإرهاب فى العالم من خريجى الأزهر , ومنهم :

= الشيخ عمر عبد الرحمن مفتى الجماعة الإسلامية في مصر

= أبو بكر شيكاو زعيم جماعة "بوكو حرام" النيجيرية

= محمد سالم رحّال الإرهابى الأردنى الذى شارك فى إغتيال انور السادات

= أبو أسامة المصري أحد قادة تنظيم ولاية سيناء الموالي لداعش

= أبو ربيعة المصري زعيم تنظيم القاعدة بالبصرة في العراق

= عبد الله عزام مؤسس تنظيم القاعدة فى أفغانستان ، وكان أحد أعلام جماعة الإخوان المسلمين.

= مولوي قاسم حليمي أحد كوادر حركة طالبان ورئيس تشريفات الملا عمر



http://v1.brotherrachid.com/ar-jo/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/ArticleID/136/%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%91%D8%AC%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1



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تاسعاً – النيابة العامة ترفض التحقيق مع ياسر برهامى لإزدراءه الدين المسيحى و تحريضه على قتل المسيحيين :

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1 === رفض النائب العام التحقيق فى عشرات البلاغات التى قدمها مسلمون ومسيحيون ضد الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية ..

فقد تقدم المستشار نجيب جبرائيل وأكثر من 50 محاميا وناشطا حقوقيا وسياسيا وشخصيات عامة من المسلمين والمسيحيين ببلاغ للنائب العام ضد ياسر برهامى

باعتباره محرضا أساسيا على تفجير الكنيسة البطرسية والمذبحة التي تمت فيها , ومحرضاً على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم , وإزدراء الدين المسيحى , وإثارة الفتن الطائفية بوصفة شهداء المسيحيين في الكنيسة البطرسية وقبلها بأنهم قتلى وليسوا شهداء , حيث ان تلك الفتاوى هي التي أدت إلى المذبحة التي حدثت في الكنيسة البطرسية يوم الأحد 11 ديسمبر 2016 وراح ضحيتها شهداء من الأطفال والنساء والرجال كما ان فتواه بهدم الكنائس كانت سببا في اشتعال الفتن الطائفية في قرى وصعيد مصر والاعتداء على الكنائس وحرق بيوت المسيحيين .

وطالب المبلغون النائب العام بإصدار أمر بالقبض فورًا على ياسر برهامى , وإصدار قرار بضبطه وإحضاره وتقديمه إلى محاكمة عاجلة , و أرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة بها فتاوى الشيخ برهامى الذي يحرض على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم وإزدراء الدين المسيحى .

( جرائد البوابة وصدى البلد وموقع الأقباط متحدون يوم 13/12/2016 )



https://www.albawabhnews.com/2268776



http://www.elbalad.news/2532423



http://www.copts-united.com/Article.php?I=2844&A=292984



2 === كما تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ رقم 6018 لسنة 2016 ضد الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية اتهمه فيه بإثارة الفتنة الطائفية في البلاد وازدراء الأديان وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد.

وقال محمود في بلاغه أن برهامي دأب في الفترة الأخيرة على إطلاق فتاوى وتصريحات يحض من خلالها على إثارة الفتنة الطائفية وازدراء الأديان، ودلل على ذلك بفتاوى برهامي التكفيرية للإقباط وعدم جواز تهنئتهم بأعياد الميلاد , و أن تلك الفتاوى المتطرفة تلاقي قبولا لدي بعض الشباب ضعاف النفوس وهو ما يثير الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد.

ووصف برهامي بأنه رأس الافعي التي تبث سمومها في عقول الشباب وهو ما يؤدي الي نتائج كارثية , ودلل على ذلك بالحوادث الإرهابية التي حدثت مؤخراً في البلاد، مضيفا أن الدولة المصرية تواجه حروباً شرسة من الداخل والخارج وأن تصريحات برهامي المتطرفة والتكفيرية تشعل الأوضاع في البلاد. وطالب محمود، في ختام بلاغه بفتح تحقيقات فورية وعاجلة في بلاغه المقدم وإصدار أمر بضبط وإحضار برهامي ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات , و ارفق إسطوانة مدمجة بالتحقيقات تؤكد الاتهامات الموجهة إليه بازدراء الأديان وإثارة الفتنة الطائفية.

( جريدة الوطن فى 117/12/2016 )



http://www.elwatannews.com/news/details/1689465



3 === كما ناشد النائب ثروت بخيت عضو مجلس النواب، أجهزة الأمن بالقبض على الداعية السلفى ياسر برهامي، بتهمة محاولة تأجيج الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط. وقال "بخيت": "في الوقت الذي تضامن فيه الشعب المصري مسلمين وأقباط مع الحادث الإرهابي الذي شهدته الكنيسة الكاتدرائية صباح اليوم، فوجئنا بتصريح للدكتور ياسر برهامي يتبرأ فيه من كون الضحايا الأقباط شهداء"،

( موقع الأقباط متحدون فى 12/12/2016 )

http://www.copts-united.com/Article.php?I=2842&A=292707



4 === وقال المفكر الإسلامى ثروت الخرباوى رداً على سؤال لجريدة البوابة عن معنى تصريحات ياسر برهامى بشأن شهداء الكنيسة البطرسية وأنهم ليسوا شهداء ومن يدعى ذلك فهو كافر؟!

قال : { ..ياسر برهامى يعبث فى منطقة شديدة الخطورة وهى «الفتنة الطائفية» بين المسلمين والمسيحيين ... أما فتوى ياسر برهامى المضللة بشأن شهداء الكنيسة البطرسية، فيجب أن يقدم للمحاكمة بعدة تهم منها: إفساد السلام والأمن الاجتماعى، وتلك جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، ومنها جريمة ازدراء الدين المسيحى والإسلامى وازدراء آيات القرآن الكريم، حيث ازدرى قول الله تعالي: «لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاري»، كما ازدرى آيات القرآن الكريم فى قوله تعالي: «إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون»، والمسيحيون يؤمنون بالله واليوم الآخر , وازدرى ياسر برهامى حديث الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم عندما قال: «من آذى ذميًا فقد آذاني ومن آذاني كنت خصيمه يوم القيامة». } .

( جريدة البوابة يوم 22/12/2016 )

http://www.albawabhnews.com/2283951



5 === أكدت ووثقت تحقيقات اغتيال الصحفية ميادة أشرف فى منطقة عين شمس بالقاهرة التى وقعت مطلع إبريل 2014 , تحالف "الدعوة السلفية" المنتمى اليها برهامى و المنبثق عنها حزب النور السلفى، مع جماعة الإخوان الإرهابية , هى و حركة حازمون، وألتراس نهضاوى، وألتراس أحرار، وحركة المقنعين، التى تعمل على استهداف رجال الجيش والشرطة، وإثارة أعمال العنف والشغب فى البلاد.

( جريدة اليوم السابع وموقع الموجز فى 26/10/2015 )

http://almogaz.com/news/politics/2015/10/26/2115562





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عاشراً – الإخوان والأجهزة الأمنية خططوا ورتبوا للإعتداء على الإعلاميين بعد مذبحة الكنيسة البطرسية :

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عقب مذبحة الكنيسة البطرسية صباح يوم 11/12/2016 , أعتدى المئات من الأشخاص الذين تجمعوا فى الشوارع امام الكنيسة , على بعض الإعلاميين الذين حضروا للتضامن مع الأقباط , ومنهم لميس الحديدى واحمد موسى و ريهام سعيد

1=== و قال عمرو سامح الشاب الذي أنقذ الإعلامية لميس الحديدي، من الاعتداء فى الشارع أمام الكنيسة البطرسية بعد المذبحة يوم 11/12/2016

في مداخلة هاتفية ببرنامج "رانيا والناس" المعروض على فضائية "ltc" أن الأشخاص الذين حاولوا الاعتداء على لميس الحديدي ليسوا أقباطا غاضبين , ولكنهم اشخاص مندسين , وقال ان بعض الأشخاص حاولوا ضرب لميس الحديدي والبعض الآخر حاول إلقائها بالزجاجات والحجارة الموجودة في الشارع .

( جريدة الوفد فى 16/12/2016 )

http://alwafd.org/%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1426543-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%8A-%D8%B2%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A



2 === و قالت الإعلامية ريهام سعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار one، أن "المتواجدين في محيط الكاتدرائية كانوا في منتهى الاحترام، وعلى قدر الغضب والحزن، أكدوا لها أنها فتنة ولن تحدث".

وتحدثت عن "أشخاص ليسوا مسيحيين أو لهم علاقة بالموضوع كانوا يقفون فقط ليهيجوا المواطنين"، وتابعت: "كان فيه عناصر موجودة بتعمل غسيل مخ للناس اللى واقفة".

( جريدة هافينغتون بوست عربي يوم 12/12/2016 )

http://www.huffpostarabi.com/2016/12/12/story_n_13578704.html



3 === وقال مواطن مسيحى من أمام الكنيسة المرقسية بالعباسية : { "محدش فينا هتف ضد الجيش والشرطة والسيسي، ولا اعتدى على أي إعلامي". }

وعن الموجودين أمام الكاتدرائية؛ قال: { "منعرفش أغلبهم هما مين، أو بيتكلموا باسم مين أساسًا، وسمعنا أحدهم بيتكلم في التليفون بيقول لفظ "الانقلاب"؛ فعرفنا إن الإخوان بيننا عشان يعملوا وقيعة بين الدولة والمسيحيين، زي ما "الجزيرة" كتبت في عنوانها امبارح «هل انتهى الود بين الأقباط والسيسي».وأضاف: "المخطط إنهم يوقعونا في بعض، أغلبية اللي واقفين قدام الكاتدرائية منعرفهمش، ولا لنا علاقة بيهم" ..}

( جريدة الوفد فى 12/12/2016 )

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1424222-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9



4 === وقال الإعلامى عمرو أديب انه شاهد سيدتين من " حركة غلابة " تصرخان أمام الكاتدرائية، ولكن ملابسهما لا تبدو قبطية، لافتا أنهما استغلتا الحادث للتنديد بغلاء الأسعار، مبديا اندهاشه من تواجدهما في موقع الحادث وحديثهما التحريضي .

( جريدة البوابة فى 12/12/2016 )

http://www.albawabhnews.com/2266111



5 === ولكن تم الكشف عن حقيقة الإعتداء على الإعلاميين المعروف عنهم تضامنهم مع الأقباط , عقب المذبحة التى حدثت فى الكنيسة البطرسية , فقد قال الإعلامى مجدى طنطاوى - المقرب من النظام الحاكم - في برنامج "كلام جرايد"، على قناة "العاصمة" يوم 16/12/2016 عن ضرب الإعلاميين { .. أنه شاهد ضرب بعض الإعلاميين بعد نزولهم لتغطيه ما بعد انفجار الكنيسة البطرسية، الشارع يوصل رسالة إن تلك الوجوة أساءت لمصر والمصريين بسبب عملهم لمصالحهم الشخصية ..} . وطالب مجدى طنطاوى بطرد هؤلاء الإعلاميين ومنعهم من الظهور فى القنوات الفضائية , وشبه ضرب الإعلاميين بأنه " إستفتاء شعبى " ضد هؤلاء الإعلاميين , وقال : {"الرئيس سايب الإعلاميين ليه، ده في استفتاء شعبي حصل، وشاف رأي الشارع فيهم ..} .

( موقع الأقباط متحدون يوم 16/12/2016 )

http://www.copts-united.com/Article.php?I=2846&A=293611



وهو ما يؤكد انه تم الترتيب والتنسيق بين جماعة الإخوان والأجهزة الأمنية للإعتداء على هؤلاء الإعلاميين امام الكنيسة , لمنع تعاطف الإعلام مع الأقباط بعد مذبحة الكنيسة البطرسية , ولإثارة الشعب ضد الأقباط بإدعاء انهم يعتدون على الإعلاميين المتضامنين معهم ويحاولون قتلهم ..



6 === ومن الغريب ان الأجهزة الأمنية لم تقوم بالقبض على المتهمين الذين أعتدوا على الإعلاميين وحاولوا قتل الإعلامية لميس الحديدى , بالرغم من ان صور هؤلاء المتهمين مسجلة و منشورة فى الصحف والفضائيات , وبالرغم من ان لميس الحديدى تقدمت ببلاغ رسمى للنائب العام , مرفق به عدد من الفيديوهات التى تبين صور المعتدين عليها أمام الكنيسة، والتى يمكن من خلالها التعرف على هوية المتهمين وضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية , واتهمتهم فى البلاغ بخنقها و الشروع فى قتلها .

( جريدة اليوم السابع وموقع الأقباط اليوم فى 20/12/2016 )

http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=179155



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حادى عشر – 3000 إرهابى يعودون إلى مصر من أفغانستان والشيشان والبوسنة والصومال وإيران فى مارس 2011 بترتيب وموافقة السيسى عندما كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية وقتها :

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مما يوضح حقيقة الإرهاب الذى يحرق مصر ويقتل ويفجر المسيحيين والمسلمين , ومن يقف وراءه ويسمح به ويموله ويخطط له , فقد تم إعادة 3000 إرهابى الى مصر من أفغانستان والشيشان والبوسنة والصومال وإيران فى مارس 2011

ودخولهم من مطار القاهرة , بعد ثورة 25 يناير وسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية والمجلس العسكرى على مصر , و بترتيب وموافقة السيسى عندما كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية وقتها ..

( جريدة المصرى اليوم فى 31/3/2016 )

http://www.almasryalyoum.com/news/details/122653



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ثانى عشر – جهاز الأمن الوطنى يرفض القبض على الإرهابى اسامة محمد مرسى طوال 3 سنوات :

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رفض جهاز الأمن الوطنى القبض على الإرهابى اسامة محمد مرسى طوال 3 سنوات , وقال اسامة مرسى فى المحكمة ان قيادى فى الأمن الوطنى أتصل به وقال له " أقعد فى البيت ساكت " , بالرغم من معرفة مكانه , وبالرغم من إتهامه بالقتل والتخطيط للعمليات الإرهابية و قتل ضباط وجنود الشرطة , والإنضمام الى جماعة إرهابية .. ولم يتم القبض عليه إلا منذ اسبوعين فى هذا الشهر ديسمبر 2016 .

( جريدة التحرير وموقع الموجز فى 10/12/2016 )

http://almogaz.com/news/politics/2016/dec/10/2289094





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ثالث عشر - تعاطف المسلمين مع اخوتهم الأقباط بعد المذبحة :

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من الملف للنظر قيام الكثير من المسلمين بالتعاطف مع اخوتهم الأقباط عقب مذبحة الكنيسة البطرسية , وظهر هذا التعاطف فى المقالات والكلمات الرقيقة للكتاب و الصحفيين والإعلاميين والأفراد العاديين فى الصحف والفضائيات وعلى موقع الفيس بوك وتويتر ..

1 === قالت الكاتبة الأستاذة فاطمة ناعوت فى مقالها بجريدة المصرى اليوم عقب المذبحة مباشرة : { .. . إن كان القارئ الكريم قد نسيَ، فليتذكر أن مئات من المتطرفين السلفيين في مايو ٢٠١١ هاجموا إحدى الكنائس في إمبابة وألقوا قنابل المولوتوف لتشتعل الكنيسةُ وما حولها من منازل، ويستشهد عشرةُ أبرياء، ويُجرح المئات.... لم تدهشني الكارثةُ التي روّعت مصرَ وقتها وجعلتها تنام ليلتها باكيةً على أبنائها الذين صرعهم أجلافٌ، في صدورهم غلاظةٌ، وفي أدمغتهم دمويةٌ، وفي وجوههم لُحىً مشعثةٌ يوهمون بها الناسَ أنهم نُسّاكٌ متدينون، وهم أقصى كائنات الأرض عن معرفة الله. لم أندهش....

فلم تتوقف تفجيراتُ الكنائس وقتل المسيحيين رغم ثورة التصحيح، ٣٠ يونيو ٢٠١٣، التي طردت الإخوان وأشباههم ليس فقط من حكم مصر، بل من قلوب البسطاء الطيبين الذين صدّقوهم وانتخبوهم وهم يظنّون فيهم الخير! ..

أنبأني حدسي بهذا منذ تقاعستِ الدولة المصرية عن القبض على هادمي كنيسة «صول»، كنيسة الشهيدين بمحافظة حلوان في مارس ٢٠١١، التي ظلّ الإرهابيون اثنين وعشرين ساعة متواصلة يهدمونها على مرأى من العالم ومسمع، دون أن تتدخل الدولة لتوقيفهم ومعاقبتهم .. دائمًا يكون الرهانُ على طبيعة المسيحيّ المتسامحة وميله لغفران الإساءة، كما يأمره كتابُه وأخلاقُ السيد المسيح المتسامحة، التي علّمتهم أن غفرانَ الإساءة هو الطريق إلى الله وملكوته. وهو رهانٌ طيبٌ لا يخيب. ولكن من العيب، كل العيب، أن يكون هذا رهاننا، لأن الإرهابيَّ يستغلّه على نحو قبيح. ..}

( جريدة المصرى اليوم فى 14/12/2016 )

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1057531



2 === وكتب الدكتور سعد الدين ابراهيم فى مقاله بجريدة المصرى اليوم : { ... هل يُعقل أنه فى أكثر من ألف حادث طائفى منذ أحداث الزاوية الحمراء فى أوائل الثمانينات، لم يُقدم أحد للمُحاكمة، رغم أن كثيرين منهم خضعوا للتحقيق .. هل سمعت عن مُحاكمات أو أحكام صدرت فى تلك الأحداث؟ هل هناك غير تقبيل اللحى بين المشايخ والقساوسة هنا وهناك؟ أو عبارات المحبة والمودة الجوفاء .. ؟ يا أستاذى إن ما يُريده الأقباط هو المُساواة أمام القانون، وإعمال هذا القانون فى عدالة ناجزة». .. }

( جريدة المصرى اليوم فى 16/12/2016 )

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1058331



3 === وقال الكاتب الأستاذ احمد الصاوى عن مذبحة الكنيسة البطرسية :

{ ... ماتوا لأنهم أقباط.. بثغرات أمنية وليست قانونية... و فى مثل تلك الظروف تروج الخطابات الحماسية، أحدها أن مَن استُشهدوا فى الكنيسة ماتوا لأنهم مصريون وليس لأنهم أقباط، ومستهدفون لأنهم مصريون، والحقيقة أيضاً أن تلك أسطورة أخرى، فمَن ماتوا ماتوا لأنهم أقباط، استهدفهم المجرمون لأنهم أقباط، وهو استهداف متناسب مع فهمهم العقائدى ...}

( جريدة المصرى اليوم فى 15/12/2016 )

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1057984



4 === وكتب الصحفى والإعلامى الأستاذ حمدى رزق عن فقه كراهية الأقباط , وقال : { .. عجباً مَن ذا الذى منح هؤلاء الحق الحصرى فى توزيع صكوك الشهادة، مَن ذا الذى أعطى لـ«برهامى» هذا الحق ونصّبه علينا مفتياً فينا، يحلل ويحرم، مَن ذا الذى سيّده على الرقاب، مَن أعطاه مفاتيح الجنة؟.... قبلا وبعدا وفى كل حين ينزع ياسر برهامى عن ضحايا الأقباط الشهادة، حتى جنودنا فى الميدان يفرق بينهم إذا لقوا ربهم هذا شهيد لأنه مسلم وهذا قتيل لأنه مسيحى، أخشى أن يمنح الإرهابى الانتحارى صك الشهادة لأنه مسلم!.... هل خلا إلى نفسه، وسأل ما الذى دفع هذا الشاب إلى سفك دماء المسيحيين وهم صائمون مصلون فى قداس الأحد، أخشى أنه صلى ركعتى شكر، هل صلى على الإرهابى صلاة الغائب من وراء ستار، هل قرر من عندياته وخلع عليه منزلة «الشهيد» وأنزله منازلهم؟

المذبحة تحرك جبلاً ولكنها لا تحرك برهامى، وهو يحمل بضاعة الكراهية يجول بها على المواقع وتنقل عنه أن المسيحيين «أهل ذمة»، وأن تهنئتهم بأعيادهم حرام، وعلى هدى من فتاويه نسجت مقولات ملغومة انفجرت فينا فتطايرت الأشلاء فى وجوهنا وهو قائم يصلى!!.

( جريدة المصرى اليوم فى 13/12/2016 )

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1056972



5 === و يتحدث الكاتب والصحفى الدكتور خالد منتصر فى مقاله بجريدة الوطن عن من يقف وراء من فجر الكنيسة , ويقول :

{ .. المتواطئ هو من وضع فى مناهج وزارة التربية والتعليم قصصاً وحكايات تمجد من يقطع الرؤوس ويقتل الأسرى، وقبل أن نتهم من ضغط على الريموت كنترول لتفجير القنبلة لا بد أن نتهم الذى ضغط على العصب والشريان والجمجمة والديناميت بدون ريموت!، المنبر الذى يقف عليه خطيب الجمعة ليدعو لمرضى المسلمين فقط ثم يدعو على اليهود والنصارى، هذا المنبر ريموت تفجير من خشب .....

وعندما يقبل لواء أمن الدولة يد الشيخ محمد حسان ويسمع دروس برهامى ويحفظ فتاوى وجدى غنيم، وعندما تحرق مساكن غلابة لمجرد أن خطيب مسجد أشعل الفتيل وأخبر الأهالى بأنهم يريدون الصلاة وتحويل البيت إلى كنيسة، عندما يستفزك منظر الصليب ولا يستفزك مشهد الطفل الذى يأكل من صفيحة القمامة، هنا لا بد أن تعرف أن آخر المتهمين وأقلهم إدانة وإجراماً هو من حمل الحقيبة ودخل الكنيسة، إنه مجرد دمية فى مسرح عرائس أو بالأصح مسرح أصنام تحركها أصابع المجرم الحقيقى الذى لا بد من أن نقبض عليه، وألا نكتفى بالدمية أو بعقلة أصبعه الأخيرة!. } .

( جريدة الوطن فى 11/12/2016 }

http://www.elwatannews.com/news/details/1676043



6 === وقالت الإعلامية الأستاذة بسنت حسن سلامة فى مقالها بجريدة البوابة : {

.. أدعياء الفضيلة يلصقون أبشع الأوصاف والتهم بمكتسبات الحضارة الإنسانية ومن آمنوا بها على مر العصور على قدم المساواة. لم يسلم من شرورهم من مات ليسلم الأحياء. .. باسم الفضائل قتلوا مفكرين وشردوا وهجّروا أناسًا وأخرجوا مسيحيين من ديارهم وسمموا أفكارًا وخصوا عقولاً ودمروا شعوبًا وأجيالا بجهل منقطع النظير وظلامية مقيتة.. وآن الأوان بعد ثورتين أو موجتى غضب كبيرتين أن ينحسر مد هؤلاء فيلزموا بيوتهم أو جحورهم.. .. تأويل النصوص المقدسة كان يصب دومًا لصالح الجماعة التى قامت بتأويله لا لصالح الإنسان فى العموم.. وبالتالى أصبح التأويل حكرًا على هؤلاء دون غيرهم.. }

( جريدة البوابة فى 18/12/2016 )

http://www.albawabhnews.com/2276636



رابع عشر - فيديو : من أمام مسجد الحسين شماته في موت الأقباط و تفجيرالكنيسة البطرسية بالعباسية :

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وللأسف , فكما شاهدنا وقرأنا تعاطف الكثير من أخوتنا المسلمين مع الأقباط فى مذبحة الكنيسة البطرسية , فقد شاهدنا ايضاً شماتة الكثير من المتطرفين والإرهابيين وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ..

فقد سألت مذيعة أحدى السيدات امام مسجد الحسين عن رأيها فى مذبحة الكنيسة البطرسية , واذا بالسيدة تضحك وتتمايل وتكاد ترقص , وتقول وهى منتشية فى سعادة غريبة : { .. لا إله إلا الله .. لا إله إلا الله .. التوحيد .. التوحيد على الأمة كلها .. التوحيد على المسيحى والمسلم .. الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر ..}



https://www.youtube.com/watch?v=P8iAapgTPJg



https://www.facebook.com/100007036060695/videos/1854488618128989/



https://www.facebook.com/seti.shenouda/posts/1350598811619398







دكتور سيتى شنوده

26/12/2016









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