

حبيب محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 21:19

المحور: الادب والفن









اللوحة الثالثة / مطلعها كان يا ما كان

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روحها جوهرة

جسدها عبهرة

للمسك

وللعود

وللعنبر مبخرة

ليَّ فيها الف هوى

كأنما حلما كان

سندباد وشطآن

وجزر من مرجان

وحورية من بناتِ الجانْ

والف ليله وليله ، من أمان

نائية عن غدر الزمان

مطلعها كان يا ما كان

- حبيب محمد تقي -