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اللوحة الثالثة / مطلعها كان يا ما كان


حبيب محمد تقي
الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 21:19
المحور: الادب والفن
    


اللوحة الثالثة / مطلعها كان يا ما كان
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روحها جوهرة
جسدها عبهرة
للمسك
وللعود
وللعنبر مبخرة
ليَّ فيها الف هوى
كأنما حلما كان
سندباد وشطآن
وجزر من مرجان
وحورية من بناتِ الجانْ
والف ليله وليله ، من أمان
نائية عن غدر الزمان
مطلعها كان يا ما كان
- حبيب محمد تقي -





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حبيب محمد تقي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حبيب محمد تقي - اللوحة الثالثة / مطلعها كان يا ما كان