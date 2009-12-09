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هيئة الدفاع عن المجرم بشهود الزُّور ..حدوتة تتكرر ..


عدلي جندي
الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 17:01
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    


المُجرم وهيئة الدفاع وشهود الزُّور .. حدوتة تتكرر ...
هيئة الدفاع والمحلفين عن المجرم المجهول ....!!! تستعين بشهود.... ولكنهم شهود زور ... شهود يشهدوا منذ ما يزيد عن 1400 عام علي حدث دون أن يشاهدوه ورغماً عن ذلك يُعتّد بهم كشهود و بشهادتهم المزورة كدليل ...!!
المجرم المجهول
رغم تكرار جريمة القتل والإرهاب بحق الآمنين ودون سبب واضح أو تهمة أو قضية
منذ ما يزيد عن 1400عام
قتل كل من يخالف التعليم والتعاليم ورغماً عن ذلك المجرم الحقيقي مجهول فقط نتعرف علي أسماء الضحايا .. وإسم ضحية التعليم والتعاليم تلك التي حرضته علي إتمام الجريمة بحق المختلفين عن تعاليم وتعليم المجرم الحقيقي ....
لا يزال المجرم مجهول الإسم والهوية والسبب شهود الزُّور وهيئة الدفاع التي تمارس أيضا حق المقاضاة وإصدار الحكم ببراءة المجرم الأصلي المُحٓرِضْ في قضية إتهام زعيمهم بتهمة التحريض ....!!؟
المجرم الأصلي لم توجه إليه إتهامات أو يصدر بحقه حكم علي جرائم القتل والغزو والإغتصاب وإنتهاك حق الإنسان وأقلها التحريض ..لا تزال تعاليمه المُحرِّضة طليقة السراح بل ويقدسها كم هائل من تعداد البشر .....تعاليمه و(الأصح تحريضه) تعبث بأمن الدول التي ترفض مجرد النظر إليّ حيثيات المدعين في الحكم عليه بما يناسب وحجم الجُرم بالتحريض علي قتل كل من يخالف تعاليمه وتعليمه أو ينتقده إو يتهمه بالكذب والإغتصاب وإنتهاك الأعراض والسرقة والإجرام بحق البشر الآمنيين في كل مكان وزمان تظهر وتقدس فيه تعاليمه وتعليمه ..
المدعين بالحق المدني يطالبون دول العالم الحُر والمنظمات الإنسانية والمواقع التحررية مثل موقع الحوار المتمدن بالتدخل الفوري لإحقاق العدل وإنقاذ الإنسان عامة والعربي علي وجه الخصوص من تداعيات تحريض تعاليم المُجرم المجهول في نظر الدعوي ولا داعي لسرعة الإجراءات بل علي المحاكم في كل العالم دراسة القضية في حيادية ومهنية قضائية فقط علي كل من يتبني التحريض بتعليم وتعاليم المجرم المجهول أن يوقف التعامل بتلك التعاليم سيان في المدارس أو الإعلام أو كتابة في بنود الدستور أو في كل وسائل التخاطب كالإصرار علي شهادة الزُّور بصوت مزعج في الميكرفونات إليّ حين الإنتهاء من إصدار الحكم في القضية.
يا أحرار العالم إتحدوا ..الإنسان (المُسلم وغير ) في خطر من جراء الصمت والخوف من تداعيات محاكمة المجرم .
ملحوظة مهمة :
في أغلبية دول العالم المُتأنسن تم إلغاء عقوبة الإعدام ورغماً عن ذلك عندما يتم الحكم بسجن مُجرم بالقتل عدة سنوات لا تكف هيئة الدفاع عن المناورة لبقاء المجرم خارج القفص أطول فترة ممكنة وكله مدفوع الثمن ويتم إصدار التعليمات بالصمت وعدم تداول القضية في الإعلام حتي يتم إصدار الحكم بالمقارنة نجد أن هيئة دفاع المجرم لا زالت تمتلك ثمن المناورة والسؤال :هل يتمكن الأحرار والإنسانيين من تحريك قضية إلغاء كافة مظاهر التحريض بالتعليم والإعلام وإسكات أصوات بروباجندا هيئة الدفاع حتي يتم حسم الحكم في القضية ؟.





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عدلي جندي

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الصفحة الرئيسية - العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية - عدلي جندي - هيئة الدفاع عن المجرم بشهود الزُّور ..حدوتة تتكرر ..